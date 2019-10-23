Мучительная смерть. Футболист попал в полицию и получил ожоги 95 процентов тела

Бывший футболист клуба «Прогресс» из города Черняховск (Калининградская область) Иван Вшивков скончался 21 октября от термических ожогов. 37-летнего мужчину вечером 19 октября доставили в одно из отделений полиции города Калининград. Как сообщалось, его задержали за мелкое хулиганство. Утром 20 октября с ожогами 95% тела Вшивкова забрали в реанимацию.



23 октября Ольга Вшивкова, мать погибшего, рассказала о поведении представителей правоохранительных органов после инцидента с её сыном. Сотрудники полиции ранее говорили, что задержанный вырвал трубу и обварился. Сами они оказали ему первую помощь и вызвали скорую.

«Мне только что сообщили, что полицейский участок, в котором был Ваня, распустили в отпуск. Там сейчас какая-то драка, потасовка, что-то происходит.



У нас есть сведения, что есть распоряжение, чтобы все молчали и ничего никому не говорили. Ни прокуратура, ни следственный комитет, ни МВД на нас не выходили, не звонили. Единственный, кто приходил, это участковый. Он собирал характеристику на Ваню у соседей и зашёл к нам. Я ему сказала про 70% ожогов тела, но полицейский сказал, что по ориентировкам — 95%. Врачи сразу предупредили — это не пятиминутный ожог.



Вчера была судмедэкспертиза, но, видимо, нам выдадут только свидетельство о смерти. Результаты экспертизы будут не раньше чем через месяц. Любой здравомыслящий человек поймёт, почему так», — цитирует Вшивкову Sport24.

Версия родственников

Родные погибшего отказываются верить в версию, предоставленную им органами. Они предполагают, что Вшивкова избили, после чего заживо обварили, чтобы скрыть следы побоев. Все уверены в криминальном характере произошедшего.

«Врач нам сразу сказала, что это травмы, несовместимые с жизнью. Ещё она сказала, что у него не осталось живого места – только ладошки. Видно, сжатые кулаки были. Всё остальное обожжённое. Мы зашли к нему. Не дай бог никакой матери увидеть сына в таком состоянии. Ноги были прикрыты, всё остальное было обожжено. Кожа крупными лоскутами слезла, практически до мяса. Всё лицо…



Уши были синими, потом нам другие медицинские работники объяснили почему: значит, его били по ушам. А это адская боль, это перепонки. И врачи нам сказали: это явный криминал, не оставляйте, подключайте всё, что можно. Врач-реаниматолог сказал, что с такими ожогами люди всё равно так быстро не умирают.



У любого человека нормальная реакция была бы — отпрыгнуть. Мы так думаем, что Ивана били, отключили, а потом лили на него кипяток. Врачи сказали, что для получения таких серьёзных ожогов нужно долго лежать под струёй кипятка. Скорее всего, он был в отключке. Да и сама батарея: это обыкновенная пластиковая труба, закрытая какой-то решёткой. Один угол решётки отогнут, соединение порвано. По телевизору показали эту батарею, мы потом увеличили фото с телевизора, и там внизу под трубой явный свежий скол от монтировки. Это то, что мы увидели. У нас слишком много вопросов», — сообщила Ольга.

Высказалась по поводу произошедшего и младшая сестра Вшивкова Марианна. Погибший во время задержания находился вместе с её мужем. Супруга Марианны в участок не забрали. Иван же, по сообщениям СМИ, в тот момент находился в алкогольном опьянении. Девушка написала гневный комментарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте», обвинив полицейских в смерти брата.



«Вчера моего старшего брата не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким званием «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свою жопу, утверждая, что он сам вырвал батарею… И получил ожог 70% тела. Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!



Нашей семье не нужна жалость, мы просто хотим, чтобы об этой ситуации узнало как можно больше людей, неважно, откуда вы – из Калининграда, Перми или любого другого города страны, чтобы такое больше не произошло с чьим-то другим братом, сыном или отцом. Нашему Ване было всего 36 лет, у него остались двое замечательных детей и любящая его семья. Покойся с миром, братик. Так, как ты, не танцевал никто!» — говорится в сообщении Марианны.

Версия полиции

У полиции, естественно, другая версия. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые опубликовали различные телеграм-каналы, видно, что Вшивков повздорил с мужчиной. После драки его перевели в отдельное помещение, но и там экс-футболист не успокаивался, Иван бил ногами в дверь и требовал его выпустить. Это всё есть на видео.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Силовики»

Потом, согласно версии правоохранителей, он выломал радиатор отопления и обварился кипятком и паром. А вот этого уже на видео нет.

Следственный комитет проводит проверку по этому делу.