Команда с самым дешёвым составом – на первом месте в Испании. Объясняем как

Первое место «Гранады» — формальность, ведь «Реал» и «Барселона» провели на матч меньше. Любой результат «класико» сбрасывает андалусийцев на второе место. С другой стороны, «Гранада» уже сыграла и с «Барселоной», и «Реалом», и даже сумела выиграть один из этих матчей. Так что повод поговорить о команде есть. Тем более, что в последние годы у неё была насыщенная жизнь.

Новый владелец и семь тренеров за два года

«Гранада» была на слуху несколько лет назад, когда итальянская семья Поццо попыталась создать империю из нескольких футбольных клубов по всей Европе. Правда, империю не слишком пафосную, а недорогую и мутноватую, чтобы зарабатывать на игроках. Из затеи ничего не вышло, и в данный момент Джампаоло Поццо принадлежит только «Удинезе». «Гранаду» он летом 2016 года за почти 40 млн евро продал китайцу Цзяну Лижангу. Лижанг – клубовладелец с опытом, ему принадлежит баскетбольная команда в Миннесоте, итальянская «Парма» (с лета 2017 года), а последний год – ещё и китайский клуб «Чунцин Лифань». Также он пытался купить бельгийский «Лёвен», но из-за массовых протестов болельщиков клуба сделка не удалась.

Владелец «Гранады», «Пармы», «Чунцин Лифань» и баскетбольного клуба «Миннесота Тимбервулвз» Цзянь Лижанг. Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Гранада» принадлежит ему всего три года, но за это время клуб успел пережить множество приключений. Так бывает, когда на управляющую структуру влияют агенты, а «Гранада» — именно такой случай. Посредником при покупке клуба у Джамполо Поццо был владелец агентства Media Base Sports Пере Гвардиола. Вы о нём не слышали, зато его брата знают все. А среди клиентов агентства – Луис Суарес и, например, новичок «Барселоны» Жуниор Фирмо (и это много объясняет). В газете Marca пару лет назад писали, что именно Пере определяет трансферную политику клуба и выбирает тренеров. Получалось так себе.

Сразу после смены владельца «Гранада» распродала состав (вышла в плюс на 30 млн евро, одна из продаж – Рубен Рочина в «Рубин») и провала сезон, закончив чемпионат Испании на 20-м месте. Слабость состава усугублялась желанием руководства видеть зрелищный футбол и абсурдной нетерпимостью к тренерам. Пако Хемеса уволили после шести туров, пришедшего ему на смену Лукаса Алькараса – через пять месяцев, а закончился сезон фееричным назначением Тони Адамса и серией из семи поражений подряд. Позор и ад? Нет, дальше стало хуже.



В Сегунде требования играть от атаки никто не отменял, да и давать тренерам время в клубе не научились. В сезоне-2017/18 «Гранада» сменила трёх тренеров, причём два последних в сумме проработали меньше четырёх месяцев. Неизвестно, как долго продолжалось бы падение, если бы клуб летом 2018 года не назначил Диего Мартинеса – любителя 4-2-3-1, известного в Сегунде по выстраиванию защиты, а не атаки. Мартинес заключил контракт первого июля, ровно через два года после Хемеса, а стал седьмым тренером за это время (после Хемеса, Алькараса, Адамса, Ольтры, Морильи и Португала).



Преобразования, с которых Мартинес начал в команде, банальны, и вы, наверное, уже о них догадались. Он научил команду отдавать мяч и не пытаться немедленно его вернуть, оставляя огромные зоны в защите. «Гранада» немедленно стала более скучной. Но и стабильной. В итоге лучший бомбардир команды Антонио Пуэртас (перешёл из «Альмерии» бесплатно) забил всего 11 голов в сезоне, зато никто в Сегунде не пропустил меньше голов, чем «Гранада». Скучная команда выдала несколько серий сухих побед и заняла итоговое второе место, которое автоматически отправило её в Примеру.



Перед началом сезона «Гранада» выглядела логичным кандидатом на вылет. У команды самый дешёвый состав в чемпионате по версии Transfermarkt (и по общей стоимости, и по средней стоимости одного футболиста), а летние трансферы не то чтобы впечатлили.



Самый дорогой новичок – Дарвин Мачис, который в прошлом сезоне был глубоким запасным в «Удинезе» (вот они, старые связи между клубами). За него отдали три млн евро, столько же стоил Домингос Дуарте. Это защитник «Спортинга», который провёл последний год в аренде в Сегунде. 30-летний Кини не играл в высшем дивизионе уже три года, а 25-летний Феде Вико – ещё дольше. Ну и бесплатно же перешёл знаменитый ветеран Роберто Сольдадо. В остальном это та же команда, которая прошлым летом даже не была в топ-6 по стоимости во втором дивизионе.

Как играет

Вот такая команда начала сезон в ничьи и поражения, а потом вдруг одержала три сухих победы подряд. В том числе над «Барселоной». «Гранада» немного напоминает «Хетафе» — сенсацию прошлого сезона, на тему которой на «Чемпионате» выходил материал.

Главная сенсация года Испании. Команда, которую чуть не продали фальшивому шейху Команда без денег и болельщиков идёт в зоне Лиги чемпионов.

Это тоже команда, которая владеет мячом меньше всех в лиге и почти хуже всех играет в пас. В отличие от прошлогоднего «Хетафе», «Гранада» ещё и не прессингует. Но и автобусом её не назовёшь: команда старается обороняться максимально далеко от своей штрафной и превращать игру в череду единоборств и стыков в центре поля. В начале матча 10-го тура с «Бетисом» был забавный эпизод: мяч после выноса от ворот был шесть раз подряд сыгран головой. Все шесть раз верх выигрывали игроки «Гранады», и не опускали его, а подбрасывали дальше в борьбу. Учитывая это, вас, наверное, не удивит, что у того самого вингера Мачиса жёлтых карточек больше, чем голов. На этом фоне девять голов с игры в 10 турах – даже неплохо. И, пожалуй, последний факт, который скажет о стиле команды все подробности: в четвёрке самых пасующих игроков «Гранады» разыгрывающий опорник (что нормально), оба центральных защитника (что уже не очень хорошо) и вратарь (вот это прямо кошмар).

Что «Гранада» действительно умеет великолепно, так это сбивать темп. Андалусийцы в тройке самых фолящих команд Примеры и в пятёрке по количеству жёлтых карточек. Получив мяч, игроки Мартинеса стараются проводить с ним как можно меньше времени и сразу ударить: больше половины всех ударов «Гранада» наносит из-за пределов штрафной. Зато тренер поставил топ-игру при стандартах. Пять голов, не считая пенальти, после стандартов – лучший результат в чемпионате.

«Гранада» — «Барселона» — 2:0 Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

Против большинства испанских команд, традиционно предпочитающих держать мяч внизу и пасовать коротко, «Гранаде» удобно играть. С командами, которые и сами умеют играть в вертикальный футбол, труднее. Доказано «Реалом». Но есть нюанс: пока «Реал» 90 минут разбирал соперников на запчасти (забил четыре, но мог забить и семь), гости тоже создавали свои типичные моменты: после прохода по флангу и прострела на Сольдадо, прохода по флангу и навеса на Пуэртаса. Системно взламывали оборону «Гранады» только «Реал» и «Севилья» (которая могла выиграть крупнее). Даже безумным матч с «Вильярреалом», который закончился со счётом 4:4, по стилю был скорее закрытым в обе стороны: просто обе команды забили аномально много при закрытой игре.

Такие результаты – это надолго?

То, что текущий состав набрал 20 очков в 10 матчах, – стечение обстоятельств, и без везения первое место невозможно представить. Ни один игрок не набрал даже 2 xG в 10 стартовых турах – это очень мало даже для закрытой команды. Пока «Гранада» похожа на шестую-восьмую команду лиги, которая благодаря блестящей реализации и проблемам конкурентов занимает чужое место. Но нужно учесть два момента.



Первый: для такой команды и шестое-восьмое по ожидаемым результатам место – огромный успех и повод для комплиментов. Второй: «Гранада» не имеет каких-либо иных амбиций, кроме сохранения места в элите, поэтому и её будущий спад нужно оценивать в правильном контексте. Если она удержится в зоне еврокубков до весны – это будет фантастика, но и если нет, на старте сезона команда выполняет важнейшую работу: к концу октября набрала почти половину очков, гарантирующих спасение по итогам сезона. Просто сейчас «Гранада» выполняет задачу на сезон с опережением графика. А её молодой тренер в ускоренном порядке зарабатывает себе репутацию одного из самых перспективных в стране.

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