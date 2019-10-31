«Кубок наш!» «Торпедо» — в 1/4 финала Кубка России

Пока «Спартак» играл с «Ростовом», на Восточной улице две команды ФНЛ решали, кто продолжит представлять «лучшую лигу Земли» в Кубке России. «Торпедо» и «Балтика» три дня назад уже играли друг с другом в рамках ФНЛ. Тогда была зафиксирована ничья, но сейчас команды сумели выявить победителя.
Уже когда заходишь на территорию стадиона, первый футбольный матч, который видишь, это не игра Кубка России, а дружеский футбол мужчин на соседнем небольшом поле. Должно быть, неплохо играть, когда фанатские заряды звучат в 10 метрах от тебя.
На самом стадионе в ход быстро пошла пиротехника. Выглядело красиво и аутентично.
Из Калининграда за «Балтикой» приехало достаточно большое количество фанатов.
Сначала они с фанатами «Торпедо» устроили перекличку: «Русские, вперёд».
А потом разделись по торсу. Стойкие.
После финального свистка актив фанатов «Торпедо» скандировал: «Кубок наш!». Шансы у «Торпедо» есть, сетка позволяет. А после матча тренер «Балтики» Евгений Калешин пожелал сопернику дойти до финала.
Сергей Игнашевич был просто рад победе. Но важнее то, что Игнашевич прямо ответил на вопрос, будет ли «Торпедо» играть в РПЛ, если выйдет. «Если выйдем в РПЛ по спортивному принципу, то точно будем там играть», — заявил он. Пожалуй, это главный итог сегодняшнего матча.
А завершил пресс-конференцию Игнашевич ответом на вопрос, как «Торпедо» попрощается со стадионом на три года, когда он закроется на реконструкцию: «Мы подумаем, как красиво это сделать. Я точно возьму какую-то часть арены, как трофей себе. Этот стадион для меня родной».
- 31 октября 2019
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