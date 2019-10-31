Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Торпедо» – «Балтика» — 1:0 – Кубок России – как это было

«Торпедо» – «Балтика» — 1:0 – Кубок России
Андрей Панков
«Кубок наш!» «Торпедо» — в 1/4 финала Кубка России
В 1/8 финала турнира москвичи обыграли «Балтику», а Игнашевич заявил о готовности играть в РПЛ.
Футбол / Кубок России 0

Пока «Спартак» играл с «Ростовом», на Восточной улице две команды ФНЛ решали, кто продолжит представлять «лучшую лигу Земли» в Кубке России. «Торпедо» и «Балтика» три дня назад уже играли друг с другом в рамках ФНЛ. Тогда была зафиксирована ничья, но сейчас команды сумели выявить победителя.

«По поводу РПЛ будем решать в конце сезона». Главные люди в «Торпедо» удивили
«Чемпионат» приехал в офис к владельцу клуба Роману Авдееву. Игнашевич тоже присоединился.

Уже когда заходишь на территорию стадиона, первый футбольный матч, который видишь, это не игра Кубка России, а дружеский футбол мужчин на соседнем небольшом поле. Должно быть, неплохо играть, когда фанатские заряды звучат в 10 метрах от тебя.

На самом стадионе в ход быстро пошла пиротехника. Выглядело красиво и аутентично.

Из Калининграда за «Балтикой» приехало достаточно большое количество фанатов.

Сначала они с фанатами «Торпедо» устроили перекличку: «Русские, вперёд».

А потом разделись по торсу. Стойкие.

После финального свистка актив фанатов «Торпедо» скандировал: «Кубок наш!». Шансы у «Торпедо» есть, сетка позволяет. А после матча тренер «Балтики» Евгений Калешин пожелал сопернику дойти до финала.

Сергей Игнашевич был просто рад победе. Но важнее то, что Игнашевич прямо ответил на вопрос, будет ли «Торпедо» играть в РПЛ, если выйдет. «Если выйдем в РПЛ по спортивному принципу, то точно будем там играть», — заявил он. Пожалуй, это главный итог сегодняшнего матча.

А завершил пресс-конференцию Игнашевич ответом на вопрос, как «Торпедо» попрощается со стадионом на три года, когда он закроется на реконструкцию: «Мы подумаем, как красиво это сделать. Я точно возьму какую-то часть арены, как трофей себе. Этот стадион для меня родной».

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019