Слуцкий очень хочет в Лигу чемпионов. На помощь спешит бывший игрок ЦСКА

На днях стало известно, что к «Витессу» присоединится экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда. В какой роли, пока не ясно, но уже в четверг японец приступил к тренировкам в основной команде.

Ситуацию чуть-чуть прояснил тренер «Витесса» Леонид Слуцкий: «Видел, как он выступал в Милане, Мексике и Австралии. Я не сомневаюсь в его профессиональных качествах и физическом состоянии. Вопрос в том, чего Хонда хочет в будущем. Конечно, существует вероятность, что мы подпишем с ним контракт. Но он сам должен хотеть стать частью «Витесса».

Где играл Хонда?

На самом деле, в последнее время он больше показушничал, чем играл в футбол. В сентябре Хонда просился в «Милан» и «Манчестер Юнайтед». Кейсуке писал об этом в своем «Твиттере», предлагая свои услуги, но ни один клуб не принял предложение футболиста. И «МЮ», и «Милан» решили тактично промолчать в ответ на его призывы.

Несмотря на не самую яркую карьеру, Хонда отдавал футболу всего себя. Во время выступления за австралийский «Мельбурн Виктори» он умудрялся тренировать сборную Камбоджи и был по совместительству её генеральным менеджером. Тренерство, правда, было виртуальным, по видеосвязи.



За «Мельбурн Виктори» он провёл 20 матчей и забил 7 голов. Японскому полузащитнику 33 года, но он даже не собирается заканчивать с футболом, а новый этап в «Витессе» поможет перезапустить карьеру и напомнить о себе в Европе.

«Армейцы» в «Витессе»

Если голландцы подпишут Хонду, он станет не первым экс-игроком ЦСКА в клубе. В «Витессе» уже долгое время трудятся ассистенты главного тренера братья Березуцкие. С трансферами Слуцкому помогает Олег Яровинский, исполнявший похожую роль в ЦСКА.



При нём «Витесс» уже провернул крупную сделку на выход. Речь о трансфере Вячеслава Караваева в «Зенит» за 8 млн евро. Возможно, часть этих денег уйдёт на контракт с Хондой. К слову, Караваев и сам воспитанник ЦСКА. Ушёл, только потому что на его позиции был Марио Фернандес. Конкурировать с ним на тот момент было невозможно.