Порно в «Твиттере» швейцарского клуба! Как безобидная шутка привела к скандалу

Что случилось

31 октября, в преддверии домашнего матча с «Янг Бойз», швейцарский клуб «Серветт» опубликовал в своём «твиттере» остроумный и безобидный, но очень провокационный пост с целью увеличить продажи билетов на игру.

Скриншот с полуголой девушкой из ролика с известного порносайта Pornhub пресс-служба клуба сопроводила подписью: «Спешит в кассы за билетом на воскресную игру».

Как отреагировали болельщики клуба

Некоторые болельщики по достоинству оценили юмор работников «Серветта», но другая часть фанатов завалила клуб жалобами на пост. Поклонники швейцарской команды были недовольны провокационной рекламой, которую могли увидеть дети, а также обвиняли авторов поста в сексизме.

Что было дальше

Из-за обилия гневных жалоб «Серветту» пришлось удалить этот пост и объясниться перед фанатами.



«Увидев ролик, мы подумали, что будет лучше, если мы сами его разместим в наших соцсетях», — передаёт слова представителя швейцарского клуба Лоика Люшера The Sun. «Мы хотели рассмешить людей. Ведь это забавно, что логотип «Серветта» появился на таком известном сайте. Для нас нет разницы, кто изображён на фото – мужчина или женщина. Вместо того чтобы обижаться на порноролик с лого нашего клуба, мы посмеялись над этим».



Вскоре на официальном сайте клуба появилось и обращение президента «Серветта» Дидьфе Фишера.



«Футбольный клуб «Серветт» приносит извинения женевцам, всем своим поклонникам, властями кантона и города Женева, а также всем своим партнёрам за злополучную и неуклюжую публикацию неуместного и совершенно неадекватного твита, который противоречит духу и ценностями клуба и спорта в целом. Мы взяли ситуацию под контроль, чтобы такой рекламы больше не было».

Как эмблема «Серветта» засветилась в порноролике

Представитель клуба пояснил, что этот ролик снимался на стадионе «Серветта» «Стад де Женев» в Женеве. По словам Люшера, пару лет назад прямо в подтрибунном помещении арены проходила эротическая выставка.

Публиковала ли что-то подобное пресс-служба клуба ранее

Такой скандальный контент ранее в соцсетях «Серветта» не публиковали. В официальных «Твиттере», «Инстаграме» и «Фейсбуке» пресс-служба клуба размещает стандартные посты с обзорами матчей, интервью с тренерами и футболистами, а также новости команды. Ролик со скриншотом из порно стал исключением.

Что это вообще за клуб

«Серветт» — один из самых титулованных клубов Швейцарии. За свою почти 130-летнюю историю гранатовые 17 раз стали чемпионами страны, а также семь раз выиграли национальный кубок.



Из-за регулярных финансовых кризисов в клубе с начала нулевых, команда из Женевы то выбывала из Суперлиги, то опять поднималась в главную лигу страны. Сейчас «Серветт» располагается на 7-м месте чемпионата Швейцарии с 12 очками после 12 туров.



По сведения Transfermarkt, состав команды, в которой нет хоть сколько-нибудь известных футболистов, оценивается всего лишь в 14,33 миллиона евро (Для сравнения, бюджет «Тамбова» составляет 12,13 млн. евро). Главный тренер клуба – швейцарский специалист Ален Гейгер тоже не блещет популярностью. Ранее он работал в Марокко, Египте, Алжире, Саудовской Аравии и в 6 клубах на родине.



В нынешнем сезоне домашняя арена «Серветта» 7-я по посещаемости и худшая (10-я) по заполняемости в Суперлиге. В среднем на матчах клуба на «Стад де Женев» собираются лишь 7208 зрителей из 30 084 возможных (24 %).



Неудивительно, что для повышения популярности «Серветта» пресс-служба гранатовых решила рискнуть.