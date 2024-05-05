Гоцук: по ощущениям ничья «Пари НН» со «Спартаком» сродни победе

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0).

«Может быть, по очкам такая ничья не сродни победе, но по внутренним ощущениям – да. Провели хороший матч, особенно всей командой сыграли в оборонительных действиях компактно и качественно, позволив мало, что создать у своих ворот. Впереди была некая опасность со стандартов и удар Стоцкого. Но результат 0:0 закономерен», — передаёт слова Гоцука корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 43 очка за 27 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 11-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.