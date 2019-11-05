7 клубов, которые уже в этом туре могут выйти в плей-офф ЛЧ

Сегодня стартует 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов. До плей-офф ещё несколько раундов, но уже в ближайшие дни лучшие клубы Европы клубы могут выйти в 1/8 финала.

«ПСЖ»

В группе А возможна интрига, но точно не с участием «ПСЖ». Тем более команда Томаса Тухеля играет дома с «Брюгге». Оформив победу, парижане могут не напрягаться в оставшихся двух турах. А вот «Реалу» завтра нужна только победа с «Галатасараем», иначе конкуренция в двух заключительных матчах будет колоссальная. Скорее всего, в плей-офф выйдут два гранда, но и «Галатасарай» с «Брюгге» списывать со счетов ещё рано.

«Манчестер Сити»

В прошлом туре «горожане» разгромили «Аталанту» со счётом 5:1. Уже после жеребьёвки было понятно, что «Манчестер Сити» в этой группе фаворит и будет доминировать в каждом матче. Так в итоге и вышло. Сегодня победа над «Аталантой» в ответном матче гарантирует путёвку в плей-офф. Впрочем, с выходом из группы у «Сити» никогда не бывает проблем. Они начинаются, когда дело доходит до плей-офф. В этом сезоне «Манчестер Сити» может исправиться.

«Бавария»

Мюнхенцы в субботу потерпели разгромное поражение от «Айнтрахта» со счётом 1:5, и после того матча в отставку отправили Нико Ковача. Но даже при этих обстоятельствах «Бавария» может выйти из группы, если победит «Олимпиакос». Тем более команда в этом сезоне забивает больше всех в ЛЧ — на счету мюнхенцев 13 голов. По встречам с «Краснодаром» можно было заметить, что греки очень неуступчивы, поэтому не всё так очевидно. Учитывая обстоятельства, выход из группы для Мюнхена может затянуться.

«Атлетико» и «Ювентус»

После туринской битвы «Локо» и «Юве» опять встретятся в Москве. Теперь итальянцам нужна всего одна победа для выхода в плей-офф. Что касается «Атлетико», то в чемпионате их потряхивает. В принципе, как и всю испанскую тройку. При всём уважении к «Локо», в Лиге чемпионов соперники у грандов проходимые. Если завтра «Атлетико» обыграет «Байер», тоже сможет отправиться в плей-офф к более серьёзным соперникам. Но «Локомотив» поборется за путёвку в Лигу Европы, в следующем туре играть с «Байером».

«Наполи» и «Ливерпуль»

Очная встреча этих команд закончилась неожиданной победой итальянцев, но сегодня они играют против команд, которые ниже классом. В то же время «Зальцбург» уже навязывал борьбу «Ливерпулю» на самом «Энфилде» и едва не добился ничейного результата. Может и сегодня австрийская команда даст бой «Наполи». Если успех будет на стороне команды Анчелотти, то сюрпризов в группе Е ждать не стоит. Тем более «Ливерпуль» принимает «Генк» и вряд ли упустит возможность решить все вопросы с выходом в плей-офф.