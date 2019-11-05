«Зенит» бессилен против немцев. От поражения не спасли даже пять защитников

Артём Дзюба в предматчевом комментарии точно передал ожидания от встречи лидеров группы G Лиги чемпионов. «Не думаю, что мы настолько слабее, что у нас нет шансов, – сказал капитан сборной России. Действительно, две победы «РБ Лейпциг» в Кубке Германии и Бундеслиге с общим счётом 14:1 впечатлили всех болельщиков «Зенита». Тем более после второго тайма в Лейцпиге, где команда Юлиана Нагельсмана всего за несколько минут превратила поражение от сине-бело-голубых в победу. За результат становилось страшно, пусть умом мы и понимали, что чемпион РПЛ не развалится, как «Вольфсбург» или «Майнц».

Игра доказала, что сегодняшний «РБ Лейпциг» на уровень выше «Зенита». Немцы сыграли даже лучше, чем дома, и заслуженно победили. Выделяем главные события противостояния в Петербурге:

— Оба тренера удивили составами. Сергей Семак поменял трёх игроков по сравнению с игрой с ЦСКА: Йордан Осорио, Игорь Смольников и Александр Ерохин заменили Вячеслава Караваева, Себастьяна Дриусси и Олега Шатова. «Зенит» вышел с более оборонительной тактической схемой 5-3-2. Нагельсман в свою очередь оставил в запасе лучшего бомбардира «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.



— Фанаты петербургской команды снова подготовили яркий перфоманс. Надпись на потрясающем баннере с медведем, волком и балалайкой гласила: «В душе «Зенит», в сердце Русь». Всего встреча Лиги чемпионов собрала 50 452 зрителя.

«В душе „Зенит“, в сердце Русь». Баннер фанатов «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

— План Семака был простым, но, скорее всего, единственно возможным для матча с соперником, играющим с такой интенсивностью и мощью в атаке. «Зенит» оборонялся крупными силами, рассчитывая на то, что Артём Дзюба с Сердаром Азмуном будут принимать длинные передачи и организовывать контрвыпады. Быстрые центральные защитники «РБ Лейпциг» выиграли много мячей у нападающих «Зенита», однако пару «стопроцентных» моментов хозяева в первом тайме всё-таки создали. В одном эпизоде Дзюба просто не выкатил мяч Азмуну на пустые ворота, а в другом, когда это Артём всё сделал как требовалось, Сердара отделили от гола какие-то сантиметры.



— До перерыва судья Орель Гринфилд из Израиля дважды прибегал к помощи системы VAR. Он справедливо отметил гол Марцеля Хальстенберга, поскольку мяч в ходе атаки попал в руку Кристоферу Нкунку. А вот в эпизоде с падением лучшего игрока «Зенита» Дугласа Сантоса сработал странно. Очевидно, что нужно было либо ставить пенальти, либо наказывать бразильца за симуляцию. Тем не менее арбитр выбрал компромиссное решение – назначил штрафной.

— «Лейпциг» в принципе наиграл на один мяч, забитый перед перерывом. Гости владели мячом 70% времени и превзошли хозяев по ударам – 10:3 (в створ – 4:1). Но зенитовцы пропустили необязательный гол, которого можно было избежать. Как и в эпизоде, когда ворота поражал Хельстенберг не лучшим образом сыграл Смольников. В результате Ерохин сфолил, а Диего Демме показал высший класс на подборе и добивании.

«Зенит» лидер не только в таблице. Главные цифры и факты первого круга РПЛ Собрали всё самое интересное в нашей инфографике.

— После часа игры «Зенит» стал высокого прессинговать, словно Семак нажал на какую-то кнопку. Но именно в этот момент вышел Вернер, и «РБ Лейпциг» поставил хозяевам детский мат. Команда Нагельсмана забила типичный для себя гол. Два форварда Юссуф Поульсен и Вернер открылись в одной зоне, датчанин выиграл верх для напарника. Получивший свободу форвард сборной Германии соорудил контратаку, которую после проникающей передачи Эмиля Форсберга завершил Марсель Забитцер.

— При счёте 0:2 уже не имело смысла держать на поле пять защитников, поэтому Семак заменил подуставшего капитана Бранислава Ивановича на Дриусси. «Зенит» перестроился на 4-4-2 ромбом, вот только принципиально игру чемпиона России это не поменяло. Хозяевам уже просто не хватало сил и эмоций, потраченных в том числе три дня назад в матче с ЦСКА. Несколько моментов зенитовцы создали, но скорее благодаря стечению обстоятельств в каждом эпизоде, а не превосходства в игре. Дзюба впервые пробил по воротам лишь в концовке матча, загубив верный шанс – его удар заблокировал защитник.



— Домашнее поражение от «РБ Лейпциг» не означает, что «Зенит» выбывает из борьбы за выход из группы. Сине-бело-голубым нужна ничья в матче «Лион» – «Бенфика», да и победа португальцев – не худший вариант. Тогда останутся неплохие шансы на второе место.