Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Славия». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«В душе „Зенит“, в сердце Русь». Баннер фанатов «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

«В душе „Зенит“, в сердце Русь». Баннер фанатов «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Футбол / Лига чемпионов 0

Болельщики «Зенита» перед началом матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» вывесили баннер в честь команды.

«В душе „Зенит“, в сердце Русь», — гласит надпись на баннере, на котором изображены человек с балалайкой в окружении животных.

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 5 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:55 мск. Обслужит матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ему будут ассистировать Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Эйтан Шмулевич.

Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»

В 3-м туре «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 1:2.

«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.

«РБ Лейпциг» опубликовал состав на матч с «Зенитом» в стиле «Звёздных войн»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019