«В душе „Зенит“, в сердце Русь». Баннер фанатов «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Болельщики «Зенита» перед началом матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» вывесили баннер в честь команды.



«В душе „Зенит“, в сердце Русь», — гласит надпись на баннере, на котором изображены человек с балалайкой в окружении животных.

Матч «Зенит» — «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 5 ноября. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 20:55 мск. Обслужит матч израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфилдом. Ему будут ассистировать Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный судья — Эйтан Шмулевич.



Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «РБ Лейпциг»



В 3-м туре «Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Германии со счётом 1:2.



«РБ Лейпциг», набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.