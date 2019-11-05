Лига чемпионов. «Зенит» — «РБ Лейпциг». LIVE!

20:55. «Барселона» — «Славия»

20:55. «Зенит» – «РБ Лейпциг»

23:00. «Ливерпуль» – «Генк»

23:00. «Наполи» – «Ред Булл Зальцбург»

23:00. «Боруссия» Д – «Интер»

23:00. «Лион» – «Бенфика»

23:00. «Челси» – «Аякс»

23:00. «Валенсия» – «Лилль»

Лига чемпионов. Турнирная таблица

Лига чемпионов. «Зенит» — «РБ Лейпциг». Текстовая трансляция

19:00. Добрый вечер! Сегодня стартует 4-й тур Лиги чемпионов. В 19:55 по московскому времени начнётся матч «Зенит» — «РБ Лейпциг», важнейший для питерцев с точки зрения борьбы за выход в плей-офф.

Наш традиционный опрос.

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Две недели назад команды играли в Германии, «Зенит» вёл в счёте, но не не смог удержать преимущество и в итоге проиграл.

В другом матче группы встретятся «Лион» и «Бенфика». От результата этого матча также многое зависит.

До плей-офф ещё несколько раундов, но уже в ближайшие дни лучшие клубы Европы клубы могут выйти в 1/8 финала. Это не касается той группы, в которой играет «Зенит». Здесь всё очень плотно.