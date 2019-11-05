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«Барселона» — «Славия». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
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«Зенит» — «РБ Лейпциг», 5 ноября 2019, онлайн-трансляция матчей ЛЧ

«Зенит» — «РБ Лейпциг». LIVE!
«Чемпионат»
Лига чемпионов. «Зенит» — «РБ Лейпциг». LIVE!
Все подробности игрового дня Лиги чемпионов.
Футбол / Лига чемпионов 0

20:55. «Барселона» — «Славия»
20:55. «Зенит» – «РБ Лейпциг»
23:00. «Ливерпуль» – «Генк»
23:00. «Наполи» – «Ред Булл Зальцбург»
23:00. «Боруссия» Д – «Интер»
23:00. «Лион» – «Бенфика»
23:00. «Челси» – «Аякс»
23:00. «Валенсия» – «Лилль»

Лига чемпионов. Турнирная таблица

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 20:55 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия

Лига чемпионов. «Зенит» — «РБ Лейпциг». Текстовая трансляция

19:00. Добрый вечер! Сегодня стартует 4-й тур Лиги чемпионов. В 19:55 по московскому времени начнётся матч «Зенит» — «РБ Лейпциг», важнейший для питерцев с точки зрения борьбы за выход в плей-офф.

Наш традиционный опрос.

Проголосовать можно по ссылке.

Две недели назад команды играли в Германии, «Зенит» вёл в счёте, но не не смог удержать преимущество и в итоге проиграл.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 19:55 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Ракицкий – 25'   1:1 Лаймер – 49'   2:1 Забитцер – 59'

В другом матче группы встретятся «Лион» и «Бенфика». От результата этого матча также многое зависит.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур
05 ноября 2019, вторник. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия

До плей-офф ещё несколько раундов, но уже в ближайшие дни лучшие клубы Европы клубы могут выйти в 1/8 финала. Это не касается той группы, в которой играет «Зенит». Здесь всё очень плотно.

7 клубов, которые уже в этом туре могут выйти в плей-офф ЛЧ
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