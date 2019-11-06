Он из Италии, но болеет за «Локомотив». История Стефано Конфорти

У российских клубов, как ни странно, есть поклонники по всему миру. Можно считать их сумасшедшими и странными, но, как говорят, сердцу не прикажешь.

«Постоянно спрашивают, что я здесь забыл». Американец, который болеет за «Локо» Энди Тедрик перебрался в Москву в 2012 году и с тех пор страстно поддерживает «железнодорожников».

Стефано Конфорти живет в Милане и болеет за «Локомотив». Впервые московский клуб привлек внимание итальянца, когда ему было 13 лет.

— Все началось в 2010 году. Тогда я начал искать что-то о российском футболе: мне было интересно, потому что я наполовину русский — моя мама из Великого Новгорода. Я приезжал в Россию, когда был совсем маленьким, знаю русский. Чуть-чуть, — добавляет Стефано на русском. — Так вот. Я смотрел результаты, читал новости и в то же время начал смотреть игры. Когда я в первый раз увидел «Локо», тут же осознал, что это мой клуб. Все сошлось: цвета, потому что я люблю красный и зелёный, их великая история, связь с железной дорогой, которую я тоже люблю. А еще меня впечатлила игра Димы Сычева — он стал одним из моих любимых игроков. С того момента я стал смотреть гораздо больше игр «Локо», а сейчас я, так скажем, полноценный болельщик этого клуба.

Любовь к Сычеву появилась во многом из-за того, что Стефано сам играл в футбол и, как ему казалось, они были чем-то похожи в игре.



— Я так думал, хотя сейчас мне так уже не кажется, — смеется он. – Я начинал как нападающий, но потом стал играть в полузащите. Вообще любому болельщику «Локо» было сложно не влюбиться в Сычева: вместе с Дмитрием Лоськовым они творили чудеса.

В 2015 году Стефано решил выпускать журнал про «Локо»: хотел просвещать людей о российском клубе, продвигать его бренд в Италии. Правда, долго эта идея не прожила – на деле все оказалось куда сложнее, чем в его представлениях. Электронный журнал «FCLM magazine» вышел всего дважды: Стефано тогда учился и работал, поэтому в скором времени работа над выпусками сошла на нет.

— Эта идея давно сидела у меня в голове, и в один день я решил воплотить ее в жизнь, — рассказывает он. — Первый номер я вообще сделал полностью сам, а над вторым выпуском мы работали уже командой из 3-4 человек. Идея была в том, что никто в Западной Европе не делал журналов на английском языке про какой-нибудь клуб из Восточной Европы. Вот я и подумал: «А почему бы и нет?». Мы писали про Билича, матчи в Лиге Европы, что-то про историю клуба… Также мы сделали интервью с Вуйчичевичем, который играл под руководством Сёмина. Я просто написал ему в «Твиттере», и он очень по-доброму мне ответил. Один из номеров распечатал мой друг из Таджикистана и передал Игорю Черевченко, когда «Локо» играл в Ташкенте.

Отец Стефано тоже любит футбол – болеет за «Интер». Но любовь своего сына к российскому клубу он никак не осуждает, а только поддерживает:



— Каждый человек делает свой выбор. Я полностью сфокусирован на «Локо». Отец меня поддерживает, говорит, что это мой выбор и меня никто не заставляет болеть за какую-то итальянскую команду. Говорит, что, если я понял, что мой путь — это Россия, значит, так оно и должно быть. Иногда мы вместе смотрим игры. Мои друзья болеют за итальянские команды: «Ювентус», «Интер», «Милан»…Иногда спрашивают у меня, как там дела в российском футболе, интересуются о сборной России, которую я также поддерживаю. Многие люди в России сказали бы, что я сумасшедший – так и есть! – смеется Стефано. — Могу понять их точку зрения, но я полностью заинтересован российским футболом. Я знаю, что россияне недооценивают возможности своего футбола, а значит, впереди много работы. Все, что делается после чемпионата мира, — правильный путь. Нам просто нужно быть терпеливыми и инвестировать больше денег. Я уверен, что у нас впереди хорошие перспективы. И вы тоже должны в это верить.



Из-за того, что в Италии нет доступа к российским каналам, Стефано приходится смотреть футбол через Sopcast. Но он не жалуется: говорит, что качество хорошее, только не всегда можно найти ссылку на нужную трансляцию.



— Могут возникнуть проблемы с поиском матчей в Лиге Европы, Лиги Чемпионов или матчей сборной, но с матчами РПЛ никаких проблем. Если у меня есть время, я смотрю другие матчи различных клубов. «Уфу», «Ахмат», какие-то центральные матчи тура – в общем, не только «Локо».



Вживую игру своего любимого клуба он видел всего дважды: в Ницце и Турине. Посещать больше матчей у Стефано просто нет возможности – в силу различных причин.

— В Ницце было безумие, — вспоминает он. – Я сидел на центральной трибуне среди болельщиков «Ниццы», но перед началом второго тайма ко мне пришла полиция и сказала, что быть здесь небезопасно. Нас отправили на трибуну, где были все болельщики «Локо». Когда Фернандеш забил, это было непередаваемо.

Перед игрой с «Юве» мы встретились с ребятами в Милане и поехали в Турин вместе. Во время прогулки по городу встретили Коломейцева, Коченкова, Идову и Медведева, сделали пару фотографий и разошлись. На матче была потрясающая атмосфера – болельщики «Локо» так круто поддерживали свою команду, что даже моя мама сказала: «По телевизору было слышно только вас!». Я был вместе со всеми болельщиками, выкрикивал кричалки вместе со всеми. Перед игрой мой знакомый уточнил, знаю ли слова. Конечно, я знаю! Еще у меня есть форма сезона 2013/14, когда «Локо» взял бронзовые медали с Кучуком. Надеваю ее каждый раз, когда включаю игру – в ней и сижу перед компьютером.

Стефано сказал, что одним из лучших моментов был гол Эдера «Зениту», который стал чемпионским. Эти незабываемые эмоции после всех трудных времен он надеется испытать еще раз – и если не в этом сезоне, то когда-нибудь.

— Если говорить объективно, у «Зенита» больше игроков, которые могут выдержать игру на несколько фронтов. Нас же подкосили травмы – на нашу скамейку сейчас очень грустно смотреть. Но я все равно верю, что мы можем стать чемпионами, хотя бороться за золото будет ну очень непросто.