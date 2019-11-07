Вратарь Пятов заработал пенальти в матче ЛЧ. Его сбили в чужой штрафной

У вратаря «Шахтёра» Андрея Пятова в последнее время что ни матч в Лиге чемпионов, то шоу.
22 октября: в матче с Загребом он привозит пенальти в свои ворота, очень глупый и курьёзный. «Шахтёр» получает второй мяч, 2:2.
6 ноября: в матче с Загребом идёт в чужую штрафную на 90+7 минуте, зарабатывает пенальти, «Шахтёр» забивает третий мяч, 3:3.
После первого тайма счёт был ничейный — 1:1. На 74-й минуте игрок хозяев Никола Моро получил красную карточку, однако уже спустя пять минут составы уравнялись — с поля также был удалён Марлос.
В равных составах «Динамо» сумело дважды забить и к 89-й минуте повело со счётом 3:1. Украинская команда, впрочем, не сдалась и невероятными усилиями отыграла дефицит в два мяча — на 93-й минуте отличился Жуниор Мораес, а на 98-й точку в матче поставил Тете, реализовавший пенальти, назначенный за снос вратаря Пятова, который прибежал в чужую штрафную.
Пытаясь сдержать вратаря, один соперник бил его по спине, а второй ударил локтем. В этот же момент в штрафной падал полузащитник Тайсон. Немецкий судья Феликс Брих, судя по всему, пошёл смотреть VAR из-за Тайсона, а увидел нарушение на Пятове.
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