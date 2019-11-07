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«Динамо» З — «Шахтёр» — 3:3, вратарь Пятов заработал пенальти у чужих ворот

«Динамо» З — «Шахтёр» — 3:3, 6 ноября 2019
«Чемпионат»
Вратарь Пятов заработал пенальти в матче ЛЧ. Его сбили в чужой штрафной
Голкипер «Шахтёра» побежал помогать своей команде спасти матч.
Футбол / Лига чемпионов 0

У вратаря «Шахтёра» Андрея Пятова в последнее время что ни матч в Лиге чемпионов, то шоу.

22 октября: в матче с Загребом он привозит пенальти в свои ворота, очень глупый и курьёзный. «Шахтёр» получает второй мяч, 2:2.

6 ноября: в матче с Загребом идёт в чужую штрафную на 90+7 минуте, зарабатывает пенальти, «Шахтёр» забивает третий мяч, 3:3.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
06 ноября 2019, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
3 : 3
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:1 Патрик – 13'   1:1 Петкович – 25'   2:1 Иванушец – 83'   3:1 Адеми – 89'   3:2 Мораес – 90+3'   3:3 Тете – 90+8' (пен)
Удаления: Моро – 74' / Марлос – 79'

После первого тайма счёт был ничейный — 1:1. На 74-й минуте игрок хозяев Никола Моро получил красную карточку, однако уже спустя пять минут составы уравнялись — с поля также был удалён Марлос.

В равных составах «Динамо» сумело дважды забить и к 89-й минуте повело со счётом 3:1. Украинская команда, впрочем, не сдалась и невероятными усилиями отыграла дефицит в два мяча — на 93-й минуте отличился Жуниор Мораес, а на 98-й точку в матче поставил Тете, реализовавший пенальти, назначенный за снос вратаря Пятова, который прибежал в чужую штрафную.

Пытаясь сдержать вратаря, один соперник бил его по спине, а второй ударил локтем. В этот же момент в штрафной падал полузащитник Тайсон. Немецкий судья Феликс Брих, судя по всему, пошёл смотреть VAR из-за Тайсона, а увидел нарушение на Пятове.

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