Хабиб рад, что его любимый футболист Роналду не забил

«Локомотив» упустил ничью в матче ЛЧ с «Ювентусом», пропустив гол на 93-й минуте



В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Уже на 3-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси. В этом эпизоде нападающий туринцев Криштиану Роналду со штрафного приложился по центру ворот, голкипер «Локомотива» Гильерме не удержал скользкий мяч и пропустил его между ног, а Рэмси добил уже с линии. На 12-й минуте счёт сравнял хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. Игрок «Локомотива» Мацей Рыбусь с левого края вырезал подачу в центр штрафной, Миранчук выиграл борьбу в воздухе и пробил головой по воротам — мяч от штанги отскочил во вратарскую, Алексей первым успел на отскок и сравнял счёт. Победный гол забил полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста.

Роналду вышел на 1-е место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков



Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду догнал бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков, сообщает Football Italia.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» стал для Роналду 174-м в карьере. По этому показателю он уступает только испанскому вратарю «Порту» Икеру Касильясу, принявшему участие в 188 матчах еврокубковых турниров.

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Хабиб: Роналду сегодня не забил, но я этому рад



Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, присутствовавший на матче Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус», прокомментировал ход встречи.



«Отличная игра. У Роналду сегодня было три момента, но я рад, что он не забил. Не знаю, что писать ему после этой встречи. Если честно, не думал, что «Локомотив» так хорошо сыграет. Не ожидал», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду является любимым футболистом Хабиба. Матч «Локомотива» и «Ювентуса» завершился победой итальянской команды со счётом 2:1. Португальский нападающий провёл на поле 81 минуту и исполнил штрафной удар в начале матча, после которого был открыт счёт.

Рэмси извинился перед Роналду за отобранный у него гол в ворота «Локомотива»



Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) извинился перед нападающим Криштиану Роналду, а также рассказал о своём состоянии.



«Приношу свои извинения Криштиану, но моё внутреннее чувство подсказало мне, что можно пробить. Наверное, это один из самых безумных голов в моей карьере — там были миллиметры!



К сожалению, я пропустил предсезонные сборы, начал с травмы. Но сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу чаще помогать своей команде. Нашей целью на этот матч была только победа. Нам предстоит ещё много работы, но сейчас мы выполнили главную установку — вышли из группы», — передаёт слова Рэмси корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Роналду не пожал руку Сарри после замены в матче с «Локомотивом»



Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри после своей замены в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».



Роналду был заменён на 82-й минуте. Вместо него на поле вышел аргентинский форвард Пауло Дибала.

Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины



Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.



«Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?



Для меня было честью защищать сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.



Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!" — написал Ракицкий в своём «инстаграме».

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Хонда подписал контракт с «Витессом»



«Витесс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с японским полузащитником Кейсуке Хондой.



Футболист подписал контракт с голландским клубом до окончания нынешнего сезона. Хавбек являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.



В «Витессе» Хонда воссоединится с главным тренером команды Леонидом Слуцким, под руководством которого он выступал за московский ЦСКА.

В период с 2014 по 2017 год японец выступал в составе «Милана». С россонери он выиграл Суперкубок Италии—2016. С 2010 по 2013 год Кейсуке являлся футболистом московского ЦСКА. В составе «армейцев» он сыграл 127 матчей и забил 28 мячей. Со столичным клубом стал чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА



В матче 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» принимал туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Ювентуса» Элиа Петрелли, который отправил мяч в ворота московской команды на 36-й минуте.



«Ювентус» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы D Юношеской лиги УЕФА. «Локомотив» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер».



В следующем туре московский «Локомотив» примет «Байер», а «Ювентус» в Турине проведёт матч с «Атлетико». Обе встречи состоятся 26 ноября.