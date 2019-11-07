Кто уже в 1/8 финала Лиги чемпионов и кого там точно не будет

Четвёртый тур в значительной степени прояснил ситуацию в групповом турнире Лиги чемпионов. Сразу три клуба досрочно обеспечили себе участие в 1/8 финала и столько же лишилось даже математических шансов на выход в плей-офф. Но даже эти последние ещё сохраняют турнирную мотивацию на концовку года – все они ещё могут сменять последнее место на предпоследнее в комплекте с пропуском в Лигу Европы.

Напомним, что при равенстве очков у двух и более команд первым делом учитываются результаты игр между собой, разница мячей в очных встречах, общая разница мячей и так далее вплоть до штрафных очков за карточки. Впрочем, до подсчёта дисциплинарных санкций дело вряд ли дойдёт – по крайней мере, пока предпосылок к этому не видно.

Пройдёмся по списку.

Кто уже в 1/8 финала

«ПСЖ», «Бавария», «Ювентус».

При живом «Реале» по соседству статистика парижан вызывает восхищение вперемешку с удивлением: 4 победы, 10 забитых мячей, 0 пропущенных. И это ещё Неймар не играл! На второе место в теории «ПСЖ» опуститься может – на практике это маловероятно.

Со 100-процентным очковым показателем и аномально высокой средней результативностью (3,75 гола за матч!) преодолела две трети групповой дистанции «Бавария». Разумеется, он тоже в 1/8 уже. А «Ювентусу» и десятка очков хватило, чтобы загодя забронировать себе выход в плей-офф. Гол Дугласа Косты в Черкизово оказался поистине драгоценным для чемпионов Италии.

Кто гарантировал себе выход в Лигу Европы (минимум)

«Реал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Наполи», «Барселона», «Лейпциг», «Валенсия».

Сразу в пяти группах вторые на данный момент команды ещё рискуют остаться вообще ни с чем. Это «Шахтёр», «Атлетико», «Боруссия», «Лион» и «Челси». Для них турнир вступает в кульминационную фазу. Гипотетически даже «Манчестер Сити» с 10 очками способен рухнуть с первого на третье место, но, как вы сами понимаете, это более чем маловероятно: у «Шахтёра» с загребским «Динамо» вдвое меньше баллов. То, что «горожане» ещё не в первой компании – стечение обстоятельств.

Кого точно не будет в 1/8 финала ЛЧ

«Галатасарай», «Генк», «Лилль».

Пять команд за четыре матча разжились всего-навсего одним очком, и при этом две из них, «Олимпиакос» и «Аталанта», ещё способны прорваться в плей-офф Лиги чемпионов! При идеальном, а где-то даже сказочном для себя раскладе. «Галатасарая», «Генка» и «Лилля» там точно не будет – их в заключительных матчах будет согревать мысль о Лиге Европы. Уже можно констатировать, что таких безнадёжных аутсайдеров, как АЕК годичной давности, в этом розыгрыше нет – очки набрали все.

«Атлетико» проиграл и оставил «Локомотиву» шансы на плей-офф Лиги чемпионов Все подробности игрового дня.

Задача-минимум «Локомотива» с «Зенитом» — удержаться на третьем месте – выглядит вполне выполнимой. Подняться выше объективно будет сложно. Москвичам для этого нужно будет ликвидировать 4-очковое отставание от «Атлетико» и при этом выиграть в Мадриде крупнее, чем проиграл испанцам дома (0:2).

Еврпопейские перспективы «Зенита» выглядят более оптимистично. Ему для решения генеральной задачи на концовку года достаточно двух побед – вне зависимости от результатов параллельных игр.

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