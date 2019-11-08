В сборную вызвали Ерохина. Вот кем ещё можно было заменить Черышева

5 ноября в середине первого тайма матча ЛЧ с «Лиллем» полузащитник «Валенсии» Денис Черышев был заменён. Российский хавбек получил травму передней поверхности бедра.



Оценив результаты МРТ, медицинский штаб сборной России сделал простой вывод: в течение двух ближайших недель Денис в общую группу вернуться не сможет. Это значит, что во встречах с Бельгией и Сан-Марино на хавбека рассчитывать нельзя – его место в заявке российской национальной команды освободилось.

«Будет ли кто-то вызван вместо него (Черышева. – Прим. «Чемпионата»)? Мы стараемся поступать последовательно, сегодня идут другие игры. Завтра у нас будет полдня, чтобы всё проанализировать и принять то или иное решение», — заметил Станислав Черчесов 7 ноября.



Апдейт: сегодня днем появилась информация, что в сборную вместо Черышева вызван полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Мы же попытались изучить и другие перспективные варианты.

Важно: не следует воспринимать следующих футболистов игроками, способными с лёгкостью занять место Черышева на футбольном поле и выполнить весь объём его обязанностей. Скорее эти полузащитники просто заслуживают права получить вызов в сборную. Они хорошо поработали в своих клубах и имеют схожее с Денисом амплуа.

Ещё полгода назад попадание Георгия в этот текст выглядело бы как минимум нелепо. Однако в нынешнем розыгрыше РПЛ Мелкадзе благодаря своей блестящей игре уже давно закрыл рот всем критикам.



В конце сентября его дубль помог «Тамбову» обыграть «Ростов», в октябре он отличился во встрече с «Рубином», а в ноябре забил победный мяч в ворота «Сочи». Итого: 4 гола и 8-я строчка в рейтинге бомбардиров РПЛ.



В этом сезоне Мелкадзе также имел высокие шансы отметиться хотя бы одной результативной передачей – в среднем за игру в «Тамбове» он делает 2 ключевых паса. Однако одноклубники Георгия не использовали ни одну из возможностей, подаренных полузащитником.



Сейчас Георгий думает о «Спартаке». Но до возвращения в родной клуб он мог бы впервые попасть в заявку главной национальной команды страны.

«После гола еле сдержал слёзы». Мелкадзе тащит «Тамбов» и хочет в «Спартак» Георгий рассказал о давлении в «Спартаке», болельщиках и мотивации от близкого друга.

Полузащитник «Ростова» ранее выступал за молодёжную сборную России, но приглашения во взрослую национальную команду пока не дождался. Хорена, по его признанию, несколько раз вызывали в сборную Армении, однако до сих пор он ждёт своего шанса в России.



В этом сезоне Байрамян близок к попаданию в заявку российской команды как никогда. Сейчас он занимает 12-е место в РПЛ и 3-е в «Ростове» по показателю «гол+пас». В активе Хорена 4 гола и 2 результативные передачи.

Полузащитник хорош в прессинге, обладает прекрасной скоростью, отличным дриблингом и неплохим пасом. На фланге он может с лёгкостью накрутить защитников соперника и, отыгравшись с партнёрами, ворваться в штрафную.



В этом сезоне от Байрамяна особенно досталось ЦСКА. В начале октября Хорен дважды забил в ворота «армейцев», а затем ассистировал Шомуродову. В итоге «Ростов» уверенно победил московский клуб.

Даниил Лесовой, «Арсенал»

Пока Даниил также отметился лишь несколькими матчами за молодёжную сборную России. Тем не менее, учитывая травму Черышева, Лесового вполне могли бы вызвать в главную команду.



Главные козыри 21-летнего полузащитника – отличный дриблинг и нацеленность на ворота соперника. По количеству успешных обводок, совершенных в среднем за матч, Даниил входит в топ-7 футболистов РПЛ. Кроме того, в среднем за игру он наносит 1,8 удара. Это довольно высокий показатель для его амплуа. Например, форварды Понсе и Заболотный бьют по воротам реже.



Конечно, Даниил вовсе не претендент на попадание в состав в двух ближайших матчах сборной. Но вызов для знакомства с главной российской национальной командой он наверняка заслужил.

В «Крыльях Советов» Антон Зиньковский – главный теневой герой. В нынешнем сезоне он отдал 4 результативных паса, 3 из которых помогли забить одному из лучших бомбардиров чемпионата – Александру Соболеву.



Полузащитник одарён технически, обладает хорошим дриблингом, а также раздаёт отличные длинные и короткие передачи.



В начале октября Антон выдал потрясающий матч против «Сочи» в гостях, записав на свой счёт два голевых паса. Сначала он сделал потрясающую подачу со стандарта на Соболева, которому оставалось лишь правильно подставить ногу, а затем перехватил мяч, накрутил защитника и снова вывел Александра на ударную позицию.



Для полноценного дебюта в национальной команде страны таких успехов недостаточно, но для того, чтобы попасть в поле зрения Черчесова, должно хватить.