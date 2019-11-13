«Бавария» выбирает из тен Хага, Пепа и Тухеля. Клубу нужен тренер на годы

Bild сообщает то, что и без того кажется очевидным: мюнхенская «Бавария» после отставки Нико Ковача будет искать тренера, который задержится надолго и в течение нескольких лет отстроит новую систему. По данным главного немецкого таблоида, рекордмайстер выбирает из трёх специалистов, и каждый из них сейчас занят клубной работой. Летом следующего года «Бавария» постарается перевезти в Мюнхен Эрика тен Хага, Пепа Гвардиолу (снова!) или Томаса Тухеля. Вот короткое резюме по поводу каждого из возможных кандидатов.

Эрик тен Хаг, 49 лет, контракт с «Аяксом» до лета 2022 года

Тен Хаг уже работал в «Баварии» — с этой точки зрения он подходит клубной философии, которая приветствует семейность. С 2013 по 2015 год нынешний главный тренер «Аякса» работал со второй командой «Баварии» и пересекался с Пепом — что установило стереотип о том, что тен Хаг очень близок по взглядам с Гвардиолой. Тен Хаг крайне успешен в Амстердаме и продлил контракт с клубом, но он не исключает возможности снова поработать за рубежом. Менеджер «Аякса» Марк Овермарс тоже признаёт, что удержать тренера будет сложно, если один из топ-клубов действительно придёт с конкретным предложением. Из плюсов ЭТХ — очевидное умение достаточно быстро отстраивать футбол с чёткой идеей, из возможных минусов (если пробовать их искать) — желание полагаться на самодисциплину игроков. В Мюнхене, где футболисты одержали верх и над Анчелотти, и по факту над Ковачем, нужен тренер, который сможет продемонстрировать достаточно авторитарную власть.

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Пеп Гвардиола, 48 лет, контракт с «Манчестер Сити» до лета 2021 года

Bild сообщает: в руководстве «Баварии» знают, что на четвёртый год пребывания в Манчестере Гвардиола уже не выглядит таким счастливым. Даже если поверить в это, Мюнхену будет очень сложно переманить Пепа с действующего контракта в «Сити», а его увольнение в этом сезоне выглядит почти фантастическим сценарием. Гвардиола в прошлом не исключал возможность возвращения в главный клуб Германии, и понятно, что боссы рекордмайстера рассматривают это ещё и как имиджевый шаг во времена, когда английские топ-клубы имеют самое большое преимущество во влиянии над «Баварией» в истории. Безусловный плюс Пепа — его знание всех процессов в клубе. Кроме того, многие игроки, уже поигравшие за Мюнхен у Гвардиолы, хотят поработать с ним или кем-то похожим на него и в будущем. Например, очевидный лидер команды на годы вперёд Йосуа Киммих признавал, что после Пепа ему важно постоянно иметь достаточно тактической и теоретической информации. Минусов, кажется, нет, даже если попытаться выдумать их.

Гвардиола все больше изменяет своему стилю. В этом трудно найти логику И это вредит «Сити».

Томас Тухель, 46 лет, контракт с «Пари Сен-Жермен» до лета 2021 года

Тухель уже рассматривался руководством «Баварии», но тогда клуб сделал компромиссный выбор в пользу Ковача. Это было результатом внутриклубного противоречия: Ули Хёнессу не нравился характер тренера и его конфликтность. Характер у Тухеля всё тот же, но теперь у «Баварии» всё не так хорошо с выбором внутри Германии, потому что Юлиан Нагельсман, другой кандидат до Ковача, уехал в Лейпциг. Есть все основания полагать, что молодой специалист задержится в строящейся лейпцигской империи надолго — он уже однажды негативно отреагировал на зов Мюнхена, а теперь работает с клубом, который в долгосрочной перспективе может стать главным конкурентом «Баварии».

Что касается Тухеля, то его приглашение будет, возможно, самым реальным вариантом для рекордмайстера к середине следующего года. Руководители «ПСЖ» никогда не отличались терпением и желанием вникать в тренерские идеи — они страстно хотят выиграть Лигу чемпионов, а это по-прежнему никак не выходит. Тухель при этом работает действительно здорово — структурно Париж смотрится одной из самых узнаваемых команд Европы. Однако, учитывая сильную зависимость от результата в ЛЧ, есть немалая вероятность того, что тренер может оказаться свободным.