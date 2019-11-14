Отборочные матчи Евро-2020: все оставшиеся интриги и расклады

Как дела у сборной России

Перед стартом 9-го тура отборочного турнира Евро-2020 Россия уже гарантировала себе место в финальной части турнира. Команда Станислава Черчесова добилась путёвки на будущий чемпионат Европы, обыграв Кипр со счётом 5:0.



Сейчас наша сборная занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I с 21 очком. Для того чтобы опередить Бельгию, у которой 24 балла, России необходимо победить в поединке с командой Роберто Мартинеса со счётом 2:0 либо с преимуществом минимум в три мяча. При любом другом результате во встрече с бельгийцами наша команда лишится шансов на первую строчку в группе, даже если они проиграют матч 10-го тура, а мы выиграем.

Проблемы лидеров сборной Бельгии — шанс для России. Все о’кей только у Куртуа У Де Брёйне, Алдервейрелда и Витселя есть поводы грустить.

Само по себе первое место в группе не даст преимущества во время жеребьёвки перед финальной частью турнира. Однако очки, набранные в группе, будут учитываться в общем рейтинге всех национальных команд, который будет использован для посева в финальном раунде.

Кто уже точно займёт первое место в своей группе

Таких сборных всего две – Украина и Италия. Команда Андрея Шевченко – лидер группы B. В активе украинцев 19 очков. Их отрыв от ближайшего соперника – сборной Португалии — составляет 8 баллов. Даже несмотря на то что у португальцев игра в запасе, догнать Украину они уже не смогут.



Преимущество итальянцев над своими соперниками в группе J ещё более весомое. У команды Роберто Манчини 24 очка (8 побед в 8 матчах). При этом у Финляндии, которая располагается на 2-й строчке, лишь 15 баллов.

Кто ещё гарантировал себе путёвку на ЧЕ-2020

В числе счастливых обладателей путёвок на чемпионат Европы — 2020 также находятся сборные Испании и Польши. Благодаря ничьей со шведами, добытой в добавленное время, испанцы набрали очко и гарантировали себе место в финальной части турнира. Сейчас в активе команды Морено 20 очков. Отрыв от сборной Румынии, которая занимает 3-ю строчку в группе F, составляет 6 очков.



Польша за 8 туров отбора ЧЕ-2020 набрала 19 очков. Сейчас поляки уверенно лидируют в группе G, опережая Северную Македонию, которая занимает третье место, на 8 баллов.

Кто уже точно не попадёт на Евро-2020 через квалификацию

Таких команд предостаточно. В группе А шансов на выход в финальную часть турнира через квалификацию лишились – Черногория (3 очка) и Болгария (3 очка), в группе B – Люксембург (4 очка) и Литва (1 очко), в группе C – Беларусь (4 очка) и Эстония (1 очко), в группе D – Грузия (8 очков) и Гибралтар (0 очков), в группе E – Азербайджан (1 очко), в группе F – Фарерские острова (3 очка) и Мальта (3 очка), в группе G – Латвия (0 очков), в группе H – Албания (12 очков), Андорра (3 очка) и Молдавия (3 очка), в группе I – Кипр (10 очков), Шотландия (9 очков), Казахстан (7 оков) и Сан-Марино (0 очков), в группе J – Греция (8 очков) и Лихтенштейн (2 очка).

Кто будет участвовать в стыках Евро-2020

У некоторых сборных, которые потеряли шансы на попадание на Евро-2020 через квалификацию, ещё есть возможность занять одно из четырёх дополнительных мест в финальной части турнира.



В марте 2020 года пройдут стыковые матчи среди 16 неудачников отбора ЧЕ. В стыках будут точно участвовать Шотландия, Грузия и Беларусь. Полный список участников плей-офф за путёвки на Евро-2020 определится только после окончания квалификационного турнира.

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Есть ли шансы у Дзюбы стать лучшим бомбардиром отбора

От лидера бомбардирской гонки форварда Израиля Эрана Захави (11 голов) Артём Дзюба отстаёт на два гола. Для того чтобы опередить израильского нападающего, российскому игроку обязательно нужно забить три мяча (в случае равенства голов победителем будет Захави, потому что на его счету нет реализованных пенальти).



Израилю предстоят встречи с лидером группы G Польшей и Северной Македонией, которая располагается на 3-й строчке. Россияне же сыграют с Бельгией и Сан-Марино.



Голевую феерию от Дзюбы в матче с бельгийцами ждать не стоит, а вот забить несколько мячей аутсайдеру группы Дзюбе по силам. В предыдущем матче с Сан-Марино он это доказал.



Отличиться в играх с Польшей, которая в отборе к ЧЕ-2020 пропустила лишь дважды, и с Северной Македонией, не потерявшей надежду на место в финальной части турнира, Захави будет гораздо сложнее.



Так что шансы на первое место в гонке бомбардиров у Артёма есть. Причём довольно неплохие.

Кто лидирует в таблице ассистентов

Перед стартом 9-го тура отбора ЧЕ-2020 первое место в таблице ассистентов занимает Мемфис Депай. В активе нападающего 6 голевых передач в 5 матчах. На второй строчке – Антуан Гризманн. Он отдал столько же результативных пасов в 8 встречах.



Россияне совсем немного уступают лучшим ассистентам турнира. Артём Дзюба занимает пятое место (5 голевых передач в 8 матчах), а Александр Головин – седьмую строчку (4 результативных паса в 7 играх).

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Какие встречи в 9-м туре отбора стоит посмотреть

Помимо матча Россия — Бельгия 9-й тур квалификации ЧЕ-2020 приготовил ещё несколько привлекательных поединков.



Турция – Исландия, 14 ноября

Игра с лидерами группы H турками – последний шанс для исландцев отобраться на Евро через квалификацию. В первом матче между этими командами победу с минимальной разницей в счёте одержала Исландия. Так что и в ответной поединке стоит ждать от соперников настоящей рубки.

Чехия – Косово, 14 ноября

Матч Чехии и Косово станет если не решающим, то во многом определяющим судьбу второго место группы A. За два тура до конца квалификации у Чехии – 12 очков, а у Косово – 11.



Румыния – Швеция, 15 ноября

Подобная интрига подогревает интерес и к поединку Румыния – Швеция. Перед стартом 9-го тура у румынской команды, идущей на 3-м месте, 14 очков. У шведов, расположившихся чуть выше, 15 баллов.



Хорватия – Словакия, 16 ноября

Лидер группы E Хорватия, проиграв Словакии, может лишиться не только первого места, но и шансов на выход в финальную часть турнира через квалификацию. Так что поединок со словаками для команды Златко Далича будет максимально принципиальным.