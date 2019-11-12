В какой форме лидеры сборной Бельгии подходят к игре с Россией

В субботу, 16 ноября, сборной России предстоит домашний поединок с Бельгией. Этот матч может стать определяющим в борьбе за первое место группы I отборочного турнира Евро-2020.
Мы уже писали, в какой форме находится наша команда. Теперь расскажем об игровых кондициях ближайших соперников россиян.
Тибо Куртуа, вратарь («Реал Мадрид»)
У голкипера мадридского «Реала», похоже, начинают налаживаться дела в испанском клубе. «Сливочные» одержали победы в четырёх из пяти последних матчей, причём в каждом из них Тибо сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Конечно, соперники у мадридцев были не самые грозные – «Галатасарай» (две игры в ЛЧ), а также «Леганес», «Бетис» и «Эйбар» в Примере. Однако этот факт вовсе не умаляет заслуг бельгийца — в 5 встречах он сделал 11 сейвов.
Впрочем, Куртуа никогда не славился стабильностью. Так что в Санкт-Петербурге от него вполне можно ожидать повторения брюссельского конфуза, когда Тибо отдал пас Черышеву, после чего россиянин забил гол.
Тоби Алдервейрелд, защитник («Тоттенхэм»)
За двумя последними матчами «Тоттенхэма» — против «Црвены Звезды» в ЛЧ и «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ, Тоби наблюдал со скамейки. Почеттино не выпустил Алдервейрелда в старте даже несмотря на отсутствие другого лидера обороны «шпор» и сборной Бельгии – травмированного Яна Вертонгена.
Возможно, аргентинец пошёл на такие меры из-за невзрачной игры защитника в матче с «Эвертоном» в начале ноября. В той встрече Тоби не успевал накрывать футболистов соперника, допускал позиционные ошибки, выиграл всего лишь 25 % верховых единоборств, а также отметился лишь двумя отборами и двумя перехватами.
Аксель Витсель, полузащитник («Боруссия Дортмунд»)
Бывший полузащитник «Зенита» очень бодро начал сезон в «Боруссии». К началу октября на счету Витселя было уже 3 ассиста и 2 гола за дортмундский клуб.
Тем не мене в ноябре бельгийских хавбек заметно сдал. В двух последних матчах немецкой команды – с «Интером» и «Баварией» Аксель смотрелся очень неважно. Он часто проваливался при обороне, упускал полузащитников соперника, мало отбирал и перехватывал мяч и вовсе не угрожал чужим воротам. За две игры он умудрился совершить 6 потерь – больше всех в своей команде.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в провальной игре с мюнхенцами у дортмундцев ужасно смотрелись практически все.
Кевин Де Брёйне, полузащитник («Манчестер Сити»)
Лучший ассистент АПЛ без замен отыграл в каждом из трёх последних матчей своей команды — с «Саутгемптоном», «Аталантой» и «Ливерпулем», но не смог отметиться ни одним результативным действием. Тем не мене встречи со «святыми» и итальянским клубом бельгиец провёл на своём высоком уровне, сделав аж 7 ключевых передач.
Против команды Клоппа в нападении хавбек действовал так же полезно и активно, но в обороне порой проваливался. Например, первого пропущенного гола «Сити» мог бы избежать, если бы бельгиец не поленился, вовремя вернулся на свою половину поля и накрыл Фабиньо, который зарядил издали.
Несмотря на результативную засуху полузащитника, считать, что у него случился спад в ноябре – нельзя. Если Де Брёйне сыграет против сборной России, то точно будет едва ли не самым опасным игроком в своей команде.
Эден Азар, полузащитник («Реал Мадрид»)
Капитан сборной Бельгии Эден Азар очень далёк от своих игровых кондиций времён «Челси». В «Реале» он пока отметился лишь одним забитым мячом и двумя голевыми передачами за 11 матчей.
В последних трёх играх «сливочных» — с «Бетисом», «Галатасараем» и «Эйбаром» бельгиец в свойственной ему манере нещадно накручивал защитников, но с помощью этих обводок заработал лишь один пенальти – голы и ассисты хавбек на свой счёт так и не записал.
Пока что в «Реале» Азар меркнет на фоне лидеров клуба – Бензема, Кросса, Модрича и Каземиро, однако неизвестно, как себя проявит полузащитник в предстоящем матче за сборную Бельгии, в которой он – неоспоримая главная звезда.
Ромелу Лукаку, нападающий («Интер»)
Лучший бомбардир «Интера» встретил ноябрь дублем в ворота «Болоньи». Сначала Лукаку удачно сыграл на добивании, а затем реализовал пенальти и принёс своей команде победу.
В двух следующих матчах бельгиец был менее хладнокровен. В игре с «Боруссией» из выгодной позиции Ромелу угодил в штангу, а во встрече с «Верой» не использовал верный момент отличиться. Убежав от защитников соперника, форвард попытался ударом головой перевесить вратаря, но попал ему точно в руки.
Сейчас с формой у бельгийца точно нет никаких проблем. Ему лишь стоит грамотнее подходить к своим голевым моментам.
Дрис Мертенс, нападающий («Наполи»)
У нападающего «Наполи» – голевая засуха. В последний раз Мертенс смог отличиться в конце октября в игре ЛЧ с «Зальцбургом», забив два мяча и отдав голевую передачу.
С тех пор он провёл за итальянский клуб 5 матчей, но не записал на свой счёт даже ни одного результативного паса. Более того, вплоть до последней игры «Наполи» — с «Дженоа», Дрис терялся на поле. 4 удара, один из которых в створ, за 4 встречи – сомнительные показатели для форварда.
Против генуэзцев Мертенс действовал заметно активнее. Он совершил много обводок, ключевых передач и ударов, но всё же не помог своей команде одержать победу.
- 12 ноября 2019
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