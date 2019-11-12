В какой форме лидеры сборной Бельгии подходят к игре с Россией

В субботу, 16 ноября, сборной России предстоит домашний поединок с Бельгией. Этот матч может стать определяющим в борьбе за первое место группы I отборочного турнира Евро-2020.



Мы уже писали, в какой форме находится наша команда. Теперь расскажем об игровых кондициях ближайших соперников россиян.

Как провели свои последние матчи за клубы игроки сборной России Разбираем каждого по отдельности.

Тибо Куртуа, вратарь («Реал Мадрид»)

У голкипера мадридского «Реала», похоже, начинают налаживаться дела в испанском клубе. «Сливочные» одержали победы в четырёх из пяти последних матчей, причём в каждом из них Тибо сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.



Конечно, соперники у мадридцев были не самые грозные – «Галатасарай» (две игры в ЛЧ), а также «Леганес», «Бетис» и «Эйбар» в Примере. Однако этот факт вовсе не умаляет заслуг бельгийца — в 5 встречах он сделал 11 сейвов.



Впрочем, Куртуа никогда не славился стабильностью. Так что в Санкт-Петербурге от него вполне можно ожидать повторения брюссельского конфуза, когда Тибо отдал пас Черышеву, после чего россиянин забил гол.

Тоби Алдервейрелд, защитник («Тоттенхэм»)

За двумя последними матчами «Тоттенхэма» — против «Црвены Звезды» в ЛЧ и «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ, Тоби наблюдал со скамейки. Почеттино не выпустил Алдервейрелда в старте даже несмотря на отсутствие другого лидера обороны «шпор» и сборной Бельгии – травмированного Яна Вертонгена.



Возможно, аргентинец пошёл на такие меры из-за невзрачной игры защитника в матче с «Эвертоном» в начале ноября. В той встрече Тоби не успевал накрывать футболистов соперника, допускал позиционные ошибки, выиграл всего лишь 25 % верховых единоборств, а также отметился лишь двумя отборами и двумя перехватами.

Аксель Витсель, полузащитник («Боруссия Дортмунд»)

Аксель Витсель Фото: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images

Бывший полузащитник «Зенита» очень бодро начал сезон в «Боруссии». К началу октября на счету Витселя было уже 3 ассиста и 2 гола за дортмундский клуб.



Тем не мене в ноябре бельгийских хавбек заметно сдал. В двух последних матчах немецкой команды – с «Интером» и «Баварией» Аксель смотрелся очень неважно. Он часто проваливался при обороне, упускал полузащитников соперника, мало отбирал и перехватывал мяч и вовсе не угрожал чужим воротам. За две игры он умудрился совершить 6 потерь – больше всех в своей команде.



Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в провальной игре с мюнхенцами у дортмундцев ужасно смотрелись практически все.

Кевин Де Брёйне, полузащитник («Манчестер Сити»)

Лучший ассистент АПЛ без замен отыграл в каждом из трёх последних матчей своей команды — с «Саутгемптоном», «Аталантой» и «Ливерпулем», но не смог отметиться ни одним результативным действием. Тем не мене встречи со «святыми» и итальянским клубом бельгиец провёл на своём высоком уровне, сделав аж 7 ключевых передач.



Против команды Клоппа в нападении хавбек действовал так же полезно и активно, но в обороне порой проваливался. Например, первого пропущенного гола «Сити» мог бы избежать, если бы бельгиец не поленился, вовремя вернулся на свою половину поля и накрыл Фабиньо, который зарядил издали.



Несмотря на результативную засуху полузащитника, считать, что у него случился спад в ноябре – нельзя. Если Де Брёйне сыграет против сборной России, то точно будет едва ли не самым опасным игроком в своей команде.

Эден Азар, полузащитник («Реал Мадрид»)

Эден Азар Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Капитан сборной Бельгии Эден Азар очень далёк от своих игровых кондиций времён «Челси». В «Реале» он пока отметился лишь одним забитым мячом и двумя голевыми передачами за 11 матчей.



В последних трёх играх «сливочных» — с «Бетисом», «Галатасараем» и «Эйбаром» бельгиец в свойственной ему манере нещадно накручивал защитников, но с помощью этих обводок заработал лишь один пенальти – голы и ассисты хавбек на свой счёт так и не записал.



Пока что в «Реале» Азар меркнет на фоне лидеров клуба – Бензема, Кросса, Модрича и Каземиро, однако неизвестно, как себя проявит полузащитник в предстоящем матче за сборную Бельгии, в которой он – неоспоримая главная звезда.

Ромелу Лукаку, нападающий («Интер»)

Лучший бомбардир «Интера» встретил ноябрь дублем в ворота «Болоньи». Сначала Лукаку удачно сыграл на добивании, а затем реализовал пенальти и принёс своей команде победу.



В двух следующих матчах бельгиец был менее хладнокровен. В игре с «Боруссией» из выгодной позиции Ромелу угодил в штангу, а во встрече с «Верой» не использовал верный момент отличиться. Убежав от защитников соперника, форвард попытался ударом головой перевесить вратаря, но попал ему точно в руки.



Сейчас с формой у бельгийца точно нет никаких проблем. Ему лишь стоит грамотнее подходить к своим голевым моментам.

Дрис Мертенс, нападающий («Наполи»)

У нападающего «Наполи» – голевая засуха. В последний раз Мертенс смог отличиться в конце октября в игре ЛЧ с «Зальцбургом», забив два мяча и отдав голевую передачу.



С тех пор он провёл за итальянский клуб 5 матчей, но не записал на свой счёт даже ни одного результативного паса. Более того, вплоть до последней игры «Наполи» — с «Дженоа», Дрис терялся на поле. 4 удара, один из которых в створ, за 4 встречи – сомнительные показатели для форварда.



Против генуэзцев Мертенс действовал заметно активнее. Он совершил много обводок, ключевых передач и ударов, но всё же не помог своей команде одержать победу.