Сборная Бразилии однажды сбежала с поля до финального свистка. От страха

Матчи сборных Аргентины и Бразилии – самое принципиальное противостояние в Южной Америке. За более чем 100 лет, что эти команды играли друг с другом, у обеих сборных были взлёты и падения, но общая статистика остаётся на удивление равной. У бразильцев 47 побед, 43 у аргентинцев, ещё 26 раз команды сыграли вничью (все данные включают и официальные, и товарищеские матчи). А самое удивительное, что с 1914 года, когда Аргентина и Бразилия провели первую игру, они забили в ворота друг друга одинаковое количество голов: по 173.

Среди бесчисленного количества матчей выделяется несколько. Игры, в которых случались события, далёкие от обычных голов, фолов и тактики.



Финал, который не закончился

В 1937 году Кубок Америки носил другое название, но уже был бескомпромиссным и статусным. В решающем матче играли Аргентина и Бразилия, причём второй команде оказалось совсем не просто добраться до финала. Почему? Просто турнир проходил в Аргентине, и бразильцы в каждой игре находились под жесточайшим прессингом зрителей. В игроков бросали мусор, им ухали, как обезьянам. К тому же команда приехала без своей главной звезды, Леонидаса. Решающий матч был проведён в Буэнос-Айресе. Запасным гостей не дали скамейку, им пришлось смотреть матч лёжа.

Из-за жары игра началась почти в полночь по местному времени. Сборная Бразилии (в то время команда играла в зелёной форме) держалась в течение 90 минут. Бразилия играет на 0:0 – да, когда-то было и такое. А в первом тайме один из фолов спровоцировал драку, в которой приняли участие не только все игроки на поле, но и все запасные. Арбитр несколько минут не мог остановиться дерущихся. А когда остановил, решил, что лучше будет никого не удалять и просто продолжить матч. Кстати, красных карточек тогда не было, так что удалить футболиста было непросто. Ему приходилось долго объяснять, что он должен уйти с поля (однажды на чемпионате мира для этого понадобилась полиция).

Итак, Бразилия держалась, но пропустила в экстра-тайме. И сразу же пропустила второй. Второй гол вызвал протесты: футболисты объясняли судье, что отвлеклись, потому что болельщики им угрожали. Гол был засчитан. До конца второго экстра-тайма оставалось несколько минут. Тогда под уханья и выкрики macaquitos (макаки) бразильцы решили не дожидаться финального свистка. Они бегом отправились в свою раздевалку. И обнаружили, что она заперта.

Футболисты выбирались со стадиона тайком. К счастью, никто не пострадал. Кроме трёх игроков, которые получили травмы во время игры. Хотя, справедливости ради, травмы получили и двое аргентинцев. Матч был грубым.

Ещё один матч, который не закончился

Не только бразильцы уходили с поля до финального свистка. Очень скоро это сделали и аргентинцы. Правда, не в финале официального турнира, а в товарищеском матче. И не из страха, а в знак протеста. В 1939 году сборные дважды сыграли в Рио-де-Жанейро. Первую игру аргентинцы выиграли 5:1, и вся Бразилия ждала реванша. Второй матч был невероятно упорным, а в концовке при счёте 2:2 местный арбитр Карлос Монтейро назначил пенальти в пользу Бразилии. Никто не понял за что, включая самих бразильцев. У защитника Аркадио Лопеса сдали нервы, и он осыпал судью оскорблениями. Тот решил удалить аргентинца. И вызвал на поле полицию. Да, такое случалось не только на чемпионате мира. Вот только полиция не просто увела Лопеса с поля: его при этом побили на глазах всего стадиона и обеих команд. Когда его увели, остальные аргентинцы тоже решили уйти с поля. По крайней мере, раздевалке была не заперта.

А дальше случилось самое странное. Когда на поле осталась только одна команда, арбитр сказал продолжить игру. Форвард бразильцев Перасио поставил мяч на «точку» и реализовал пенальти в пустые ворота. После этого арбитр Монтейро завершил матч. Товарищеский трофей Кубок Рока выиграла Бразилия.

Матч, в котором оборвалась карьера капитана сборной Аргентины

В 1946 году очередной финал Кубка Америки (который тогда всё ещё назывался чемпионатом Южной Америки) прошёл в Буэнос-Айресе. Снова играли Аргентина и Бразилия. Хозяева приняли серьёзные меры предосторожности, чтобы обеспечить порядок. На стадионе было огромное количество полиции.

Но на поле полиции не было, и игра была настолько грубой, что судья быстро утратил контроль. Особенно неистовствовали бразильцы – после того как хозяева забили два быстрых гола. Бразилец Жаир Пинто вообще нанёс капитану аргентинцев Хосе Соломону страшную травму: сломал голень и колено одновременно. Он не был удалён за этот фол, тогда толпа болельщиков повалила на поле, чтобы отомстить за капитана. К ним присоединились и игроки сборной Аргентины. Жаир заперся в раздевалке, игроки буквально отбивали его от противников. Защитник бразильцев Чико получил травмы.

Чтобы навести порядок, полиция применила газ. После этого с согласия обеих команд судья возобновил игру. Но игры как таковой не было. Два ранних гола Норберто Мендеса остались единственными, Аргентина выиграла Кубок. Соломон так и не вернулся в футбол. Жаир играл за сборную ещё несколько лет, в том числе принял участие в поражении от Уругвая в главном матче ЧМ-1950, которое бразильский писатель Нельсон Родригес назвал «Хиросимой» для страны.

Жаир с партнёрами по «Палмейрасу» после победы в чемпионате штата Сан-Паулу.

Матч, в котором была «святая вода»

Чемпионат мира 1990 года в Италии оставил не лучшие воспоминания и у Бразилии, и у Аргентины. Великолепный пас Марадоны и гол Каниджи оставили бразильцев без полуфинала, а сами аргентинцы в финале уступили Германии. Но матч между этими командами (последний в данный момент на чемпионатах мира) в итоге оказался максимально противоречивым.

Бразилец Бранко во время паузы перед пропущенным голом подошёл к бровке, чтобы попить воды. И попил: ему бросил бутылку физиотерапевт сборной Аргентины. Бранко выпил, бросил бутылку и вернулся в игру. И, по его словам, почувствовал тошноту и головокружение. Он еле стоял на ногах и просто смотрел, как Марадона делает рывок мимо него. На его слова после матча не обратили внимание, Бразилия не оспаривала поражение. И только в 2004 году разгорелся скандал. Это Марадона в ответ на вопрос о содержании бутылок сказал, что там была «святая вода». После этого выступил ещё один экс-игрок сборной Бразилии, Бебето. Он заявил, что лично разговаривал с сотрудником штаба аргентинцев, и тот сказал ему, что у сборной была бутылка с транквилизаторами. Звучит странно, а доказать ничего не удалось. Инцидент просто забылся со временем.

Фото: Allsport/Getty Images

Неймар установил рекорд сборной Бразилии. Число, которое не покорилось даже Пеле Все обращают внимание на его скандалы, но он действительно уникален.

Матч, в котором судье блокировали связь

Кажется, что все эти скандалы, драки и подковёрные интриги – дело прошлого. Трудно представить себе такое сегодня, когда поле находится под «взглядом» десятков камер, когда есть VAR. Но последний скандал на матче Бразилии и Аргентины случился совсем недавно. 3 июля 2019 года в полуфинале Кубка Америки, который проходил в Бразилии.

Хозяева выиграли 2:0, но счёт заслонили другие события. За 90 минут арбитр ни разу не воспользовался помощью VAR, хотя у него было как минимум два явных повода для этого, если не для прямого пенальти в ворота хозяев. Но эквадорский арбитр Родди Самбрано даже не стал проверять фолы на Отаменди и Агуэро. А после матча выяснилось, что у него для этого была веская причина: не было связи с видеоассистентом.

Более того, по данным нескольких аргентинских СМИ, видеоассистент пытался связаться с арбитром, чтобы тот воспользовался повтором – поскольку видел основания для пенальти. Но не смог его вызвать по радиосвязи. В КОНМЕБОЛ всё опровергли и сказали, что готовы предоставить запись общения арбитра по VAR, но так и не предоставили.

А кончилось всё дисквалификацией для Месси. После игры за третье место он не вышел на церемонию награждения, чтобы, по его собственным словам, «не быть частью коррупции». За эти слова он получил от КОНМЕБОЛ три месяца дисквалификации в матчах за сборную.

Дисквалификация истекла, и сейчас Месси впервые с лета получил вызов в сборную. Матч с Бразилией станет для него первым после скандала. Есть подозрение, что для него это будет не просто ещё один товарищеский матч.