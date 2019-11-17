В Италии тренера уволили за победу со счётом 27:0. Риччини обвинили в неуважении

В субботу состоялся матч юношеских команд «Инвиктасауро» и «Марина Кальцио», который закончился с разгромным счетом 27:0. В составе победителей больше остальных запомнились Трабальзини и Марруччи (по 6 мячей), а больше всех забил Барбьери (7).

Несмотря на успех, тренера победителей всё равно отправили в отставку. Массимилиано Риччини был уволен президентом клуба Паоло Брогелли. Тот обосновал своё решение неуважительным отношением коуча к сопернику.

Как так вышло?

Тревогу забили после жалобы Тиберио Пратези, спортивного директора проигравшей команды. Тот заявил, что лидеры лиги неуважительно относятся к его стороне. К тому же он рассказал, что его клуб страдал из-за травм ряда игроков.



Президент Брогелли публично извинился перед соперником за столь неуважительный счёт, заявив, что руководство клуба единогласно приняло решение уволить тренера Риччини.



«Наши тренеры обязаны не только тренировать юных футболистов, но и, прежде всего, воспитывать их», — объяснился Брогелли.

Как отреагировал тренер?

Сам Массимилиано Риччини не стал оправдываться, но из его прощального письма ясно, что он не считает себя виноватым.

«Никто из моих игроков не думал о том, чтобы унизить или высмеять противника. Просто сильная команда встречалась со слабой, поэтому мы быстро забили несколько мячей. В холодный и дождливый день для меня было бы унизительно попросить команду отбыть номер в оставшееся время. В перерыве я поинтересовался у тренера соперников: могу ли я чем-то помочь? Он ответил: продолжайте играть в том же духе.



Неспортивным поведением я считаю совсем другие вещи: грубые фолы и вербальные оскорбления. Забить 27 мячей по всем правилам разве неспортивно? Футболистам нужно было постоять на поле 80 минут или пропустить пару мячей? Спорт — соревнование! И я сам предпочёл бы поражение со счетом 0:27, чем подобный фарс. Несмотря на большое количество голов, мои ребята уважали противников и после финального свистка тепло приветствовали их. Во всей этой истории главенствующим являются лицемерие, пошлость и душевная нищета тех людей, которые принимают подобные решения».