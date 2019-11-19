Российские болельщики полюбили вратаря Сан-Марино. Сегодня Дзюба ему не забьёт

Едва ли не главным героем июньского матча сборных России и Сан-Марино в Саранске стал голкипер «карлика» Элиа Бенедеттини. Наша команда забила ему рекордные девять мячей, но Бенедеттини почти не ошибался и совершил несколько блестящих сейвов. Более того, отбил пенальти в исполнении Артёма Дзюбы.

На 24-летнего вратаря скромной итальянской «Новары» из Серии С вдруг свалилась слава, пусть и в рамках одной страны. Российские болельщики нашли «инстаграм» Бенедеттини и стали отправлять ему сообщения со словами поддержки. Количество его подписчиков увеличилось более чем в восемь раз: с 1700 человек до 15 тыс. на сегодняшний день. Парень действительно заслужил добрых слов. Например, InStat поставил ему за матч в Саранске очень солидную оценку – 307 баллов. Это даже больше заработали голкипер сборной России Маринато Гильерме и вышедший на замену Дмитрий Баринов, не говоря уж про остальных футболистов из Сан-Марино. 44 удара, 21 в створ: тут любой бы девять мячей вынул.

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Бенедеттини отреагировал на нашу любовь. После матча он написал в «сториз» «Инстаграма»: «Спасибо всем российским болельщикам. Ваши сообщения (слишком много) сделали плохой вечер чуть приятнее. Я хотел бы ответить всем, но это невозможно. Обнимаю всех вас». Через несколько дней, когда количество посланий, по словам Элиа, перевалило за четыре тысячи, он добавил уже на русском языке: «Я получил очень много сообщений. Хочу сказать, что прочитал их все и что вы тронули меня до глубины души. Это большая честь для меня. Постараюсь ответить как можно больше всем. Вы вошли в мое сердце. Я ваш фанат». Вратарь из Сан-Марино признался: он прочитал каждое письмо из России.

По любопытному стечению обстоятельств оказалось, что Бенедеттини связан с нашей страной. Жена его отца и сводный брат Элиа – из России. Видимо, кто-то из них помог голкиперу сборной Сан-Марино ответить на русском языке. Естественно, в комментариях болельщиков не обошлось без предложений Бенедеттини взять паспорт РФ и переехать играть в наш чемпионат. Сам-то Элиа, возможно, не против, но постылый лимит на легионеров мешает появлению в РПЛ иностранных вратарей.

Бенедеттини на момент игры в Саранске вряд ли был доволен тем, как складывается его карьера в «Новаре». Такой сильный, на первый взгляд, голкипер был лишь «вторым номером» в своей клубной команде. Элиа перешёл в «Новару» летом 2016 года. В первых двух сезонах сыграл всего пять матчей в Серии В, а в сезоне-2018/19 – шесть раз в Серии С. Нынешний сезон он опять начал в статусе запасного, приняв участие лишь в одной встрече Кубка Италии. Ворота «Новары» в чемпионате Италии защищал Габриэле Маркеджани. Знакомая фамилия, не правда ли? 23-летний воспитанник «Ромы» – сын экс-голкипера сборной Италии Луки Маркеджани. Габриэле был кандидатом в юношескую и молодёжную сборные Италии, однако, похоже, до уровня отца недотянет. Транзитом через СПАЛ и «Губбио» он попал в «Новару», где решили сделать ставку на обладателя известной фамилии, а не на Бенедеттини.

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Без стабильной практики любому тяжело. Наверняка выступления за сборную Сан-Марино – отдушина для Элиа. Хотелось увидеть вторую часть противостояния Бенедеттини с Дзюбой, который борется за победу в гонке снайперов отборочного цикла Евро-2020, но, к сожалению, капитан сборной России лишился достойного соперника. После матча в Саранске Элиа сыграл еще только два официальных матча – три дня спустя за Сан-Марино на выезде с Казахстаном (0:4), а потом на Кубок Италии. В начале сентября получил на тренировке сборной травму крестообразной связки правого колена и выбыл на долгий срок. Теперь ворота аутсайдера нашей группы защищает двоюродный брат голкипера «Новары» – 22-летний Симоне Бенедеттини из итальянского клуба «Католика».

Элиа приступил к занятиям по индивидуальной программе в ноябре, через два месяца после операции. Видимо, Дзюбе будет ещё проще оформить желанный хет-трик или покер. Впрочем, может, во вторник вечером резко вырастет популярность и Симоне Бенедеттини?