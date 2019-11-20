В Англии уже знают, как будет выглядеть новая тактика «Тоттенхэма»

Не успел закончиться отборочный цикл Евро-2020, как гром среди ясного неба появилась новость о том, что Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера «Тотенхэма». Руководство клуба решило, что Почеттино не справляется и ничего хорошего для команды сделать уже не может. Болельщики «шпор» выражают слова благодарности и жалеют, что Маурисио уходит.

«Спасибо тебе за всё. Ты дал нам так много. Жаль только, что некий Леви так поступил. Удачи в будущем… но, пожалуйста, не в клубе Премьер-лиги, не думай. Я смог бы поддерживать тебя в другом чемпионате».

У финалиста Лиги чемпионов закончилось терпение. Почеттино отправили в отставку 14-е место в АПЛ – совсем не то, на что рассчитывали владельцы «Тоттенхэма». Подробнее – в обзоре новостей дня.

Почеттино называют жертвой собственного успеха.

Ведь котёнок, которого он вскормил, по мнению фанатов, превратился во льва и съел его.

Тем не менее трофеев его «шпоры» так и не выиграли, поэтому некоторые с усмешкой сравнивают комнату трофеев до и после его прихода.

Гарри Линекер был очень разочарован руководством клуба в связи с последними событиями: «Маурисио Почеттино уволен с поста тренера «Тотенхэма». Он всегда прыгал выше головы. Удачи в поиске нового тренера. Лучшего варианта уже не найти».

Революция в «Тоттенхэме»: Почеттино убрали, новый тренер — Моуринью. Зачем?! Две сенсационные новости из Лондона менее чем за сутки!

Сегодня же стало известно, что новым тренером «Тотенхэма» станет Жозе Моуринью.

Некоторые болельщики верят, что Жозе по силам выиграть ЛЧ с этим составом.

Болельщики «шпор» уже удаляют свои твиты об «автобусе», который ставил Жозе, будучи тренером «Челси».

Остальные размышляют о грядущих переменах в тактике «Тоттенхэма».

Кто-то уже слил состав «шпор» на ближайший матч с «Вест Хэмом».

Но особенно удивительно увольнение Почеттино в свете того, что на своих постах остаются Сульшер и Эмери.



«Сульшер: «Как могло так случиться, что он уволен, а мы нет?»

Эмери: «Без понятия, но это очень хороший вечер».

Хотя болельщики «Арсенала» уже шутят, что Эмери не до шуток.

Да и у Сульшера, честно говоря, тоже появился повод для беспокойства.

*Сульшер, когда услышал, что Почеттино уволен*