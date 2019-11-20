В Англии уже знают, как будет выглядеть новая тактика «Тоттенхэма»

Не успел закончиться отборочный цикл Евро-2020, как гром среди ясного неба появилась новость о том, что Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера «Тотенхэма». Руководство клуба решило, что Почеттино не справляется и ничего хорошего для команды сделать уже не может. Болельщики «шпор» выражают слова благодарности и жалеют, что Маурисио уходит.
«Спасибо тебе за всё. Ты дал нам так много. Жаль только, что некий Леви так поступил. Удачи в будущем… но, пожалуйста, не в клубе Премьер-лиги, не думай. Я смог бы поддерживать тебя в другом чемпионате».
Почеттино называют жертвой собственного успеха.
Ведь котёнок, которого он вскормил, по мнению фанатов, превратился во льва и съел его.
Тем не менее трофеев его «шпоры» так и не выиграли, поэтому некоторые с усмешкой сравнивают комнату трофеев до и после его прихода.
Гарри Линекер был очень разочарован руководством клуба в связи с последними событиями: «Маурисио Почеттино уволен с поста тренера «Тотенхэма». Он всегда прыгал выше головы. Удачи в поиске нового тренера. Лучшего варианта уже не найти».
Сегодня же стало известно, что новым тренером «Тотенхэма» станет Жозе Моуринью.
Некоторые болельщики верят, что Жозе по силам выиграть ЛЧ с этим составом.
Болельщики «шпор» уже удаляют свои твиты об «автобусе», который ставил Жозе, будучи тренером «Челси».
Остальные размышляют о грядущих переменах в тактике «Тоттенхэма».
Кто-то уже слил состав «шпор» на ближайший матч с «Вест Хэмом».
Но особенно удивительно увольнение Почеттино в свете того, что на своих постах остаются Сульшер и Эмери.
«Сульшер: «Как могло так случиться, что он уволен, а мы нет?»
Эмери: «Без понятия, но это очень хороший вечер».
Хотя болельщики «Арсенала» уже шутят, что Эмери не до шуток.
Да и у Сульшера, честно говоря, тоже появился повод для беспокойства.
*Сульшер, когда услышал, что Почеттино уволен*
- 20 ноября 2019
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