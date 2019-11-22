У «Сити» остался один козырь против «Ливерпуля». Деньги!

Хосеп Гвардиола в нынешнем сезоне выдал худший старт в карьере на топ-уровне. Его «Манчестер Сити» за 12 туров АПЛ набрал 25 очков и даже не входит в топ-3. В последнем матче чемпионата Англии перед перерывом на игры сборных «горожане» уступили «Ливерпулю», отпустив банду Клоппа далеко вперёд. Отрыв мерсисайдцев от «Сити» составляет 9 очков.

Похоже, нагнать такой мощный «Ливерпуль» команда Гвардиолы сможет лишь благодаря чуду или деньгам. Согласно данным Transfermarkt, летом клуб из Манчестера потратил 168 млн евро на новичков, но уже зимой, по сведениям Daily Mail, «горожане» раскошелятся ещё на 100 млн евро. В планах – приобретение в первую очередь защитников.

Почему Гвардиолу интересуют именно защитники

Одна из ключевых проблем «Сити» прямо сейчас – ужасная оборона. За 12 матчей «горожане» пропустили уже 13 мячей (5-е место в чемпионате), притом что за весь прошлый сезон соперники поразили ворота команды Гвардиолы 23 раза.



Такие неутешительные цифры для клуба из Манчестера обусловлены в первую очередь недостатком высококлассных кадров в центре обороны. Лидер защиты горожан Эмерик Лапорт получил повреждение мениска в 4-м туре АПЛ и выбыл до начала 2020 года. Другой важный игрок основы – Джон Стоунс пока не может набрать форму после мышечной травмы, полученной в середине сентября. На Николаса Отаменди Пеп уже практически не рассчитывает, а 18-летний Эрик Гарсия ещё не дорос до игры за основу.

Больше центральных защитников у «Сити» нет, поэтому Гвардиоле порой приходится опускать хавбека Фернандиньо в оборону. Против «Кристал Пэлас» в 9-м туре Премьер-лиги «Манчестер» вообще был вынужден играть без номинальных центрбеков.

Первый гол сломал игру Гвардиолы. Чемпион не имеет права быть таким хрупким Нельзя победить «Ливерпуль», играя хорошо всего 16 минут.

Кого хотят подписать «горожане»

В связи с такой печальной ситуацией интерес «Сити» к двум защитникам «Лестера», который за 12 туров пропустил меньше всех в АПЛ (8 голов), вполне закономерен. Как сообщает Sky Sports, манчестерский клуб зимой может приобрести Джонни Эванса и Чаглара Сёюнджю.

Джонни Эванс и Чаглар Сёюнджю Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Первый из этой пары основных центральных защитников имеет довольно интересный бэкгрануд. Если вы забыли, Эванс – воспитанник академии «Манчестер Юнайтед». Почти 10 лет он с переменным успехом выступал за взрослую команду «дьяволов», однако после прихода Луи Ван Гала в «Юнайтед», на будущем защитника в родном клубе был поставлен крест. Голландский специалист негласно дал понять, что не рассчитывает на игрока, поэтому в 2015 году Эванс перебрался в «Вест Бромвич».

В новом клубе Джонни настолько ярко себя проявил, что его даже пытался подписать «Манчестер Сити». Зимой 2017 года «горожане» сделали предложение по защитнику, но получили отказ. Зато уже в следующем году Эванса смог переманить другой клуб из АПЛ – «Лестер».

Явных выделяющихся сильных сторон у 31-летнего североирландца нет. Он надёжно и чисто действует в обороне, редко позволяет обыгрывать себя один в один и обладает неплохим пасом. Однако при этом Джонни не часто отбирает мячи и неважно играет «на втором этаже».



Партнёр Эванса 23-летний турецкий защитник Чаглар Сёюнджю начал карьеру у себя на родине, подписав свой первый профессиональный контракт с «Алтынорду». Спустя два года он перебрался в немецкий «Фрайбург», а оттуда ещё через пару лет перешёл в «Лестер». В 2018 году английский клуб выкупил контракт игрока за 22 млн евро.



При бывшем главном тренер «лис» Клоде Пюэле Чаглар практически не получал игрового времени, зато при Брендане Роджерсе стал твёрдым игроком основы «Лестера». Все 12 матчей команда защитник провёл на поле от звонка до звонка.

Сёюнджю достойно действует в отборе и уверенно себя чувствует в воздухе, но главное для Гвардиолы, конечно же, его умение отдавать передачи. Турецкий защитник хорошо выполняет дальние пасы и передачи вразрез. Кроме того, он неплохо оснащён технически и владеет обеими ногами. Если бы не позиционные ошибки, то Чаглар наверняка мог бы претендовать на звание одного из лучших центральных защитников в АПЛ на старте нынешнего сезона.

Клопп – единственный тренер, который чаще выигрывал у Пепа, чем проигрывал ему Гвардиола даже изменил стиль игры, чтобы перестать проигрывать.

А есть ли альтернатива защитникам «Лестера»

В качестве альтернативы Эвансу и Сёюнджю «Сити» рассматривает Деотшанкюля Юпамекано. По информации 90 min, «горожане» хотят подписать 21-летнего французского защитника «Лейпцига» зимой, за полтора года до окончания его контракта с клубом.

Свою профессиональную карьеру центрбек начал в 2015 году в «Зальцбурге». Прежде чем дебютировать в австрийской Бундеслиге, он отправился в аренду в клуб второго дивизиона «Лиферинг». Благодаря стремительному прогрессу защитник не только вернулся в «Зальцубург», где стал игроком основного состава команды, но и вскоре пошёл на повышение. Зимой 2017 года Юпамекано подписал другой клуб, принадлежащий компании «Ред Булл», — «Лейпциг».

При своих внушительных габаритах (рост — 186 см и вес – 90 кг) Деотшанкюль быстр и подвижен. Защитник хорош в отборе и отлично владеет корпусом. Кроме того, француз очень прыгуч, что помогает ему раз за разом выигрывать воздух. Тем не менее Юпамекано плохо читает игру и совершает слишком мало перехватов, как защитник.



Также «Манчестер» рассматривает вариант с приобретением защитника «Бенфики» Рубена Диаша. 22-летний воспитанник «орлов» сумел не только дорасти до основы взрослой команды, но и получить вызов в сборную страны. Рубен атлетичен, редко ошибается в передачах и обладает отличным дальним пасом. Однако в обороне ничего особенного он не демонстрирует.