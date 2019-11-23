Мэддисон – новая звезда АПЛ. Он любит давление и ругается в соцсетях

«Я очень впечатлён тем, как хорошо Джеймс понимает игру. У него потрясающе работает голова. Он находит пространство, создаёт шансы для партнёров и здорово обращается с мячом. В плане тактики он становится лучше с каждым днём. Без мяча он тоже хорош, это командный игрок. Работать с ним – удовольствие». Так Брендан Роджерс описывал Джеймса Мэддисона в августе, после выездной ничьей с «Челси». С тех пор «Лестер» провёл 10 туров, но ни разу не сыграл вничью: два поражения и восемь побед, итогом которых стало третье место в АПЛ. Огромную роль в этом взлёте сыграл Мэддисон.

Для него этот сезон стал прорывным, хотя у 22-летнего Джеймса уже приличный опыт во взрослом футболе: он играет во взрослых командах шесть лет. Нетипичная ситуация для молодых талантов: обычно такие парни оказываются в академиях больших английских клубов и участвуют в матчах своей возрастной категории с другими талантами. Но в «Ковентри» Джеймса стали выпускать в основе, когда ему исполнилось 16. Его школа – не школа академий, а школа взрослого футбола третьей лиги.

Попал в АПЛ на год раньше своей команды

«Норвич» отдал за 17-летнего воспитанника «Ковентри» два млн фунтов, но не забрал сразу в Чемпионшип, а оставил в команде ещё на полгода. Потом – ещё одна аренда, в «Абердин». Там он поиграл левым полузащитником в 4-4-2 и сделал столько навесов, что хватит на всю оставшуюся жизнь. И отдал семь голевых пасов в 14 матчах, не считая победного гола «Рейнджерс» на последней минуте со штрафного. А потом «Норвич» возглавил Даниэль Фарке и сразу вернул Джеймса из аренды, чтобы использовать в основе. Немец строил необычную для Чемпионшипа команду: ставил комбинационный футбол и прессинг в лиге, которая до сих пор хранит верность великим традициям «бей-беги» (хотя усилиями Марсело Бьелсы в «Лидсе» и это заповедник вскоре может исчезнуть).

Уже тогда, в адаптационный период, Джеймс выделялся: в первом же матче, в котором вышел в старте (в Кубке лиги), на позиции десятки в 4-2-3-1 забил гол и отдал два голевых паса. А уже в следующем сезоне стал лидером команды. «Норвич» претендовал на выход в АПЛ до конца АПЛ, пока не случилась серия из шести ничьих и поражения. После этого команда развалилась и Фарке повезло сохранить работу. Но на карьерных перспективах Мэддисона это не сказалось: на индивидуальном уровне он провёл стабильный сезон и привлёк внимание нескольких клубов АПЛ. Были слухи и о «Манчестер Юнайтед». Возможно, они объясняются тем, что Джеймс был поклонником «МЮ» в детстве. В любом случае, конкретное предложение сделал «Лестер»: 22 млн фунтов, и Мэддисон оказался в высшей лиге на год раньше «Норвича».

Фото: Harry Hubbard/Getty Images

«Лестер» тренировал Клод Пюэль. У него получилась странноватая команда. Пюэль хотел, чтобы «Лестер» высоко прессинговал и держал мяч, а привыкшие к контратакующему стилю Клаудио Раньери ветераны переучивались с трудом. Продуктивность владения мячом была низкой, а в сложных матчах команда регулярно отходила от тактики, выбранной тренера. Через полгода после начала чемпионата Пюэль был уволен, на его место пришёл Роджерс. Позднее Мэддисон сказал, что разница между ними огромна, но подчеркнул, что уважает француза за то, что тот сразу доверил молодому игроку место в основе. Это правда: у Пюэля англичанин с первого тура стал выходить на поле, чередуя позицию левого вингера и десятки. Но настоящий прорыв случился при Роджерсе.

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Эволюция при Роджерсе

В схеме Роджерса нет игрока под нападающими. Его 4-3-3 полагаются на работоспособность Уилфрида Ндиди, поэтому два других центральных полузащитника могут позволить себе высокие позиции в атаке. Мэддисон извлёк из этого максимум пользы. После нескольких матчей, где он играл левого вингера, Роджерс стал использовать его в качестве левого центрального полузащитника. Смелое решение, но оказалось, что Джеймс – достаточно дисциплинированный командный игрок, чтобы поддерживать постоянный прессинг.

Любые возможные недоработки компенсируются пользой, которую Мэддисон приносит, играя из глубины. Он не привязан к флангу и имеет больше пространства, он двигает мяч в атаку, а в завершающей фазе оказывается достаточно высоко, чтобы самому нанести удар. Любимая точка: не доходя до штрафной, левее центра. Джеймс наносит из-за пределов штрафной две трети своих ударов и забил три гола из четырёх. Типичный пример – гол «Арсеналу». Мэддисон пользуется провалом опорной зоны гостей и бьёт из любимой позиции.

Видео доступно на «Чемпионате».

Поддержка атак вторым темпом – важное качество, но не главное. По количеству пасов вразрез линии защиты Мэддисон в АПЛ уступает только Кевину де Брёйне. Он мастер вертикализации атак и лучший в «Лестере» по количеству пасов под удар. Вертикализация важна, потому что «Лестер» несмотря на игру во владение стремится максимально быстро атаковать в переходных фазах. Это связано с особенностями Джейми Варди, который остаётся игроком штрафной и игроком касания: ему удобны вертикальные атаки с открываниями за спину. Мэддисон даёт передачи нужного типа, хотя полезен и при позиционных атаках. Например, умением протащить мяч. Он в топ-5 АПЛ по количеству заработанных фолов: остановить Мэддисона, когда он подхватил мяч в полуфланге на чужой половине поля и побежал к штрафной, очень трудно, приходится фолить.

Разумеется, Мэддисон отвечает в «Лестере» за стандарты. С его подач со штрафных партнёры по команде нанесли четыре удара, а с его подач после угловых – семь. В сумме это шестой показатель в лиге. С его подачи с углового Ндиди сравнял счёт в матче с «Челси».

Видео доступно на «Чемпионате».

Трудности социализации

По количеству хайповых историй и скандалов Мэддисон в 22 года – уже состоявшаяся звезда. Он воюет в соцсетях: с таблоидом The Sun из-за блестящего рюкзака (в газете написали об отсутствии вкуса у футболиста, тот ответил, что лучше ходить с таким рюкзаком, чем с газетой The Sun и выиграл бой нокаутом), с Джереми Кларксоном из-за причёски (бывший ведущий Top Gear упрекнул в частых походах в барбершопы, Мэддисон на это сказал, что пальцев одной руки хватит, чтобы сосчитать количество стрижек, которое осталось Кларксону).

В октябре он получил первый вызов в сборную Англии. Но заболел перед матчем, и Гарет Саутгейт отпустил его лечиться домой в Лестер. Джеймс действительно уехал в Лестер, только не домой: вечером он отправился в казино и играл в покер, о чём тут же с удовольствием сообщил Thе Sun. Вместо дебюта в сборной Мэддисон попал в скандал, и уже Саутгейту пришлось его защищать: «Каждый игрок сам решает, как проводить личное время. Думаю, теперь он знает, какое повышенное внимание приковано к игрокам сборной».

Но иногда социальная активность Джеймса подкупает. Ещё играя за «Норвич», он познакомился с Софи Тейлор – пятилетней девочкой, у которой был рак. Он выводил её на поле и навещал, причём не перестал, даже когда перешёл в «Лестер». Когда её не стало, Мэддисон вышел на матч молодёжного чемпионата Европы в футболке и бутсах в её честь.

В другой раз Мэддисон ответил болельщику, наткнувшись на его пост в соцстеях. Тот организовывал благотворительный матч, чтобы помочь другу собрать деньги на похороны умершей годовалой дочки, Мэддисон подписал и отправил ему отправил ему пару бутс, в которых он играл в официальном матче. «Надеюсь, это поможет собрать деньги. Сожалею о вашей утрате», — написал он.

Перспективы

Интерес «Манчестер Юнайтед» кажется логичным. Джеймс болел за этот клуб в детстве и очень вписывается в новую концепцию развития «МЮ»: он молод и англичанин. Добавьте дружбу с Гари Магуайром, личную заинтересованность Сульшера и хорошие отношения между клубами. Что может помешать? Нежелание «Лестера» и дальше терять лучших игроков. Мэддисону сейчас зарабатывает чуть больше трёх млн евро в год, ему предложен новый улучшенный контракт (предложение не принято). Роджерс также намекнул, что нынешний клуб Мэддисона – подходящее место для развития молодого таланта. «Здесь ему ещё есть, к чему стремиться и куда расти. Мы хотим сохранить его, как и многих других талантливых футболистов».

Фото: Malcolm Couzens/Getty Images

Вряд ли это удастся сделать, если только «Лестер» не начнёт много тратить. Команда идёт высоко, но всё-таки не относится к числу тех, кто выглядит претендентом на Лигу чемпионов каждый год. Скорее кажется, что после удачного сезона владельцы будут готовы устроить очередную распродажу, чем удлинить скамейку. А сам Мэддисон не оставляет сомнений в своих амбициях: «Футбол – командный вид спорта, поэтому личные награды меня не интересуют, мне нужны трофеи. Я выхожу на поле не развлекать зрителей и не хорошо проводить время, а побеждать». С таким подходом ему место в клубе, для которого сезон без трофеев считается неудачным.

В больших клубах больше давления, но Мэддисона оно не пугает. «Как-то, когда я ещё играл за «Норвич», мы обсуждали серию пенальти. Кто-то сказал, что лучше бить первым. Если ты промахнёшься, потом есть кому всё исправить. Но мне больше нравится бить последним. Когда больше напряжение и все взгляды устремлены на тебя. Почему-то все считают это чем-то негативным, а я вижу в этом позитив. Больше внимания? Отлично, значит, я могу показать большему количеству людей, что уверен в себя и могу справиться с давлением». Мощные слова. Теперь остаётся только перейти в клуб, где игроки действительно чувствуют давление из-за каждой неудачи, и справиться с ним.



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