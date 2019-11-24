Она вдохновляет теневого лидера сборной Дании

Судьба сборной Дании и её путевки на Евро-2020 решалась в матче против Ирландии в гостях. Игра закончилась 1:1. Этот результат позволил датчанам выйти в финальный турнир и попасть в одну группу с Россией. К тому же жеребьёвка распорядилась так, что Дания все три матча в группе сыграет дома. Гол в матче с Ирландией у Дании забил Мартин Брайтвайт — нападающий «Леганеса». Этот важный гол стал для него третьим в отборочном цикле. Он — основной игрок своей сборной и наверняка доставит хлопот обороне нашей сборной.

Летом в его жизни произошло ещё одно радостное событие. Нападающий женился на своей возлюбленной — Анне-Лауре Луизе. Девушка всегда поддерживает своего мужа, они много путешествуют. Можно не сомневаться, что летом она будет на стадионе смотреть за тем, как её муж попытается забить в ворота сборной России.