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Красота дня — жена Мартина Брайтвайта

Красота дня — жена Мартина Брайтвайта
София Михайлова
Она вдохновляет теневого лидера сборной Дании
Анна-Лаура — жена Мартина Брайтвайта.
Футбол / Евро-2020 0

Судьба сборной Дании и её путевки на Евро-2020 решалась в матче против Ирландии в гостях. Игра закончилась 1:1. Этот результат позволил датчанам выйти в финальный турнир и попасть в одну группу с Россией. К тому же жеребьёвка распорядилась так, что Дания все три матча в группе сыграет дома. Гол в матче с Ирландией у Дании забил Мартин Брайтвайт — нападающий «Леганеса». Этот важный гол стал для него третьим в отборочном цикле. Он — основной игрок своей сборной и наверняка доставит хлопот обороне нашей сборной.

Летом в его жизни произошло ещё одно радостное событие. Нападающий женился на своей возлюбленной — Анне-Лауре Луизе. Девушка всегда поддерживает своего мужа, они много путешествуют. Можно не сомневаться, что летом она будет на стадионе смотреть за тем, как её муж попытается забить в ворота сборной России.

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