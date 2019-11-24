«Бавария» потеряла Роббена и Рибери, но у клуба появился новый лидер. Это Гнабри

Время неумолимо бежит вперёд, и футбол в этом смысле не является исключением. Те, кто ещё пару лет назад были на вершине олимпа, вынуждены уступить своё место молодёжи, полной сил и решимости. Смена поколений не прошла стороной и «Баварию», состав которой покинули Арьен Роббен и Франк Рибери. Француз нашёл для себя новый вызов в «Фиорентине», а голландец и вовсе повесил бутсы на гвоздь по окончании прошлого сезона.

Руководство мюнхенского клуба не первый год занимается «омоложением» команды. За последние три сезона «Баварию» покинули 10 игроков, которым было 30 и более лет на момент ухода из клуба:



· 2017/2018 – Мехди Бенатиа (30), Филипп Лам* (33), Хаби Алонсо* (35);



· 2018/2019 – Том Штарке* (37), Артуро Видаль (31), Сандро Вагнер (31);



· 2019/2020 – Матс Хуммельс (30), Рафинья (33), Франк Рибери (36), Арьен Роббен* (35).



* игроки, завершившие карьеру



Сейчас в составе баварцев числятся 7 футболистов, которым 30 и более лет, при этом далеко не каждый из них является игроком основного состава. По среднему возрасту мюнхенский клуб занимает седьмое место в Бундеслиге – 25,7 лет, лидирует «РБ Лейпциг» – 23,4 года.



Пожалуй, главным «продуктом» смены поколений в «Баварии» можно считать Сержа Гнабри. Он большой путь, прежде чем стать главным открытием немецкого футбола.

Гнабри вовремя ушёл из «Арсенала»

В 2011 году Серж Гнабри перешёл из «Штутгарта» в лондонский «Арсенал» (на тот момент ему было 16 лет). За пять сезонов в системе клуба он так и не получил, по сути, шанса себя проявить – всего 18 матчей за первую команду. В определённой степени, сдерживающим фактором прогресса Гнабри в «Арсенале» можно назвать травмы колена, полученные им в сезоне 2013/2014.



«Канониры» пытались найти варианты для получения Сержем игровой практики. Летом 2015 года Гнабри отправился в «Вест Бромвич» на правах аренды, но провёл на поле за новую команду всего 12 минут. Подобное положение дел не могло устраивать молодого игрока. Так и не получив поддержки со стороны Арсена Венгера, Гнабри покинул «Арсенал» – буквально «на флажке» летнего трансферного окна 2016 года состоялся его переход в «Вердер», сумма трансфера составила 5 млн евро.

Гнабри: уход из «Арсенала» был трудным решением

Серж сходу занял место в основе бременцев, а по итогам сезона записал на свой счёт 11 голов и 2 голевых передачи. Гнабри стал вторым бомбардиром «Вердера», уступив лишь Максу Крузе (15 забитых мячей). В ноябре 2016 года Серж получил вызов в сборную Германии, а в матче квалификации к ЧМ-2016 против Сан-Марино он оформли хет-трик (тот матч стал первым для Гнабри в составе сборной). Прогресс Гнабри не остался незамеченным – мюнхенская «Бавария», падкая на молодые таланты, выкупила права на футболиста, чуть позже отправив его в аренду.



Статистика* Гнабри в сезоне 2016/2017:

Удары Ключевые передачи Успешные обводки Потери мяча Передачи Точность передач xG90 xA90 2,3 1,1 1,6 0,5 22,2 76,8% 0,26 0,14

* В среднем за матч, данные – Whoscored и Understat



Играя за «Вердер», Гнабри не ограничивал себя действиями на фланге. Серж смещался с мячом в середину, а иногда и вовсе уходил с края атаки ближе к центру штрафной, оставляя фланг для подключившегося левого защитника.

Становление Гнабри в «Хоффенхайме»

Сезон 2017/2018 годов Серж провёл в «деревне» – именно так называют «Хоффенхайм». В отличие от «Вердера», где Гнабри располагался на фланге атаки (чаще всего – левом), в новом клубе ему была отведена новая роль. Юлиан Нагельсман видел в Серже оттянутого форварда, который благодаря своей скорости мог бы выбегать в разительные контратаки.



По итогам сезона, Гнабри имел в своём активе 10 забитых мячей и 7 голевых передач в 22 матчах Бундеслиги, а его партнёр по атаке Марк Ут стал третьим бомбардиром чемпионата Германии (14 голов). Что же касается клуба, то «Хоффенхайм» занял третье место в Бундеслиге, показав тем самым лучший результат в своей истории, а также получил прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.



Статистика* Гнабри в сезоне 2017/2018:

Удары Ключевые передачи Успешные обводки Потери мяча Передачи Точность передач xG90 xA90 2,2 1,2 2,0 1,0 22,0 77,4% 0,35 0,22

* В среднем за матч, данные – Whoscored и Understat



«Хоффенхайм» проповедовал «вертикальный футбол», отличительной чертой которого является максимально быстрая доставка мяча в атаку в случае потери мяча соперником. Серж, получив больше свободы на поле, смог неплохо проявить себя в качестве ассистента.

Первый сезон Гнабри в «Баварии»

Сезон 2018/2019 получился для Сержа неоднозначным. На тот момент в клубе ещё были и Роббен, и Рибери, а также другие игроки, способные сыграть на краю атаки – Кингсли Коман и Томас Мюллер. Далеко не всегда Гнабри попадал в стартовый состав, при этом ему удалось принести больше пользы для «Баварии», играя на позиции правого вингера, хотя привычнее для него фланг левый.



Серж провёл 42 матча за «Баварию» во всех турнирах, 27 из них – в стартовом составе. Гнабри записал на свой счёт 13 забитых мячей и 9 голевых передач, к этим цифрам можно также добавить 5 голов и 2 ассиста в матчах за сборную Германии (в том числе 1+1 в товарищеской игре с Россией).



Статистика* Гнабри в сезоне 2018/2019:

Удары Ключевые передачи Успешные обводки Потери мяча Передачи Точность передач xG90 xA90 2,2 0,9 1,7 1,0 26,4 83,4% 0,47 0,38

* В среднем за матч, данные – Whoscored и Understat



Оказавшись в команде топ-уровня, Гнабри стал меньше идти в обводку, при этом количество и качество передач заметно возросло. Ранее Серж выступал за команды, стиль игры которых значительно отличался от «Баварии», которая любит и умеет контролировать мяч.

Расцвет Гнабри в сезоне 2019/2020

В этом сезоне Серж является твёрдым игроком «основы» – 14 матчей в стартовом составе из 17 игр «Баварии» во всех турнирах. При этом значительно выросла эффективность Гнабри – 9 голов и 6 голевых передач, и это меньше чем за половину сезона. Во вчерашней встрече с «Фортуной» Серж вышел с первых минут, записав на свой счёт гол и голевую передачу.



Статистика* Гнабри в сезоне 2019/2020:

Удары Ключевые передачи Успешные обводки Потери мяча Передачи Точность передач xG90 xA90 3,4 1,7 2 0,9 36,6 83,4% 0,56 0,47

* В среднем за матч, данные – Whoscored и Understat



Один матч Гнабри в этом сезоне выделяется на фоне остальных. Игра против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов стала настоящим бенефисом для Сержа – ему удалось оформить покер, причём все четыре мяча были забиты во втором тайме. Это первый подобный случай в истории турнира, а также первый покер с декабря 2015 года (тогда Криштиану Роналду, выступая за «Реал», забил четыре гола в ворота «Мальмё»). Помимо этого, Гнабри установил рекорд сборной Германии.

Гнабри побил рекорд Клозе, забив быстрее всех за сборную Германии 10 мячей

В этом сезоне на флангах атаки «Баварии» чаще всего располагаются Коман и Гнабри, при этом они с лёгкостью могут меняться позициями, создавая дополнительную вариативность, чего не было во времена Рибери и Роббена. Новые лидеры мюнхенцев играют не только более разнообразно, но и более эффективно по сравнению со своими предшественниками.



Сравнительная статистика результативности бывших и нынешних лидеров «Баварии»:

Франк Рибери (Сезон 2018/2019) Арьен Роббен (Сезон 2018/2019) Серж Гнабри (Сезон 2019/2020) Кингсли Коман (Сезон 2019/2020) 16 матчей 15 матчей 17 матчей 16 матчей 0 голов 3 гола 9 голов 3 гола 1 ассист 2 ассиста 6 ассистов 5 ассистов

* По состоянию на аналогичный период, данные – Transfermarkt



Поэтапное омоложение состава «Баварии» даёт свой результат. Команде требовались новые силы в нападении, однако мюнхенцам не пришлось для этого выходить на трансферных рынок, ведь в составе были грамотно подготовленные Коман и Гнабри. Во многом благодаря посвежевшим флангам атаки Роберт Левандовски стал забивать так, как не забивал уже давно: в прошлом сезоне польский форвард записал на свой счёт 22 гола в 33 матчах Бундеслиги, в этом году – уже 16 мячей в 12 матчах.



Что же касается Гнабри, то он сильно вырос как игрок за последние годы. Будучи молодым, голодным до футбола игроком, Серж не побоялся покинуть «Арсенал» ради скромного «Вердера», устав ждать снисхождения от Венгера. Экс-наставник «Вест Бромвича» Тони Пьюлис признал свою ошибку – именно он в 2015 году забраковал Гнабри, заявив, что он «не уровень».

Парень, который уничтожил «Тоттенхэм». 4 года назад Серж был никому не нужен Главный герой недели в ЛЧ.

Сейчас уже мало кто вспомнит, что летом 2019 года «Бавария» хотела приобрести Лероя Сане. В матче за Суперкубок Англии немецкий вингер «Манчестер Сити» получил травму крестообразных связок колена, в тот момент, когда почти все нюансы по его переходу в мюнхенский клуб были урегулированы.



«Бавария» в итоге сэкономила 100 млн евро, а Гнабри стал новым лидером команды, дождавшись также ухода ветеранов клуба. Держа в уме возраст Роббена и Рибери, мюнхенцы заранее позаботилась об их замене. Прогресс Сержа Гнабри – не случайность, а тщательно продуманное решение руководства мюнхенского клуба в совокупности с работой самого игрока.