Головин – один из лучших в «Монако». Он организовал гол, но команда всё потеряла

Перед уходом на перерыв, связанный с матчами сборных, Александр Головин стал главным героем игры «Монако» с «Дижоном» в Лиге 1: забил гол, который принёс монегаскам минимальную победу – 1:0. А вот сборной России 23-летний полузащитник толком не смог помочь из-за повреждения. Встречу с Бельгией пропустил, в Сан-Марино вышел только на замену. Состояние Головина наверняка беспокоило главного тренера «Монако» Леонарду Жардима. Однако российский легионер успел восстановиться и попал в основу в Бордо, заняв привычную позиции центрального полузащитника в тактической схеме 3-5-2.

Головин забил эффектный гол за «Монако»! Этот мяч стал победным Это был третий гол россиянина в чемпионате Франции.

«Головин прогрессирует на тактическом уровне, – отмечал Жардим. – Правда, ему следует стать лучше в завершении атак. Да, он забил гол «Дижону», но с лёгкостью мог забить ещё один или два. Он работает над собой. Головин — молодой футболист, который продолжает развиваться».

«Бордо» опережал «Монако» на одно очко и играл на своём поле, тем не менее игроки монегасков с первых минут вели себя на поле «Матмут Атлантик» по-хозяйски. Одержав шесть побед в последних восьми матчах разных турниров, команда Жардима почувствовала свою силу. Соперники монегасков явно побаиваются суперсвязку форвардов Ислам Слимани – Виссам Бен-Йеддер.



Головин зачастую разгонял атаки «Монако», хорошо открываясь под передачи из глубины, исполнял стандарты и становился третьим в прессинге трёх центральных защитников «Бордо». Гости открыли счёт во многом благодаря российскому полузащитнику. Александр сделал своевременный заброс в штрафную на Бен-Йеддера (если бы чуть-чуть промедлил, был бы офсайд), и тот переправил мяч на Слимани. Алжирец левой ногой обработал мяч, а вторым касанием нанёс удар с правой. До перерыва пару моментов с передач Головина упустил сам Бен-Йеддер.



Впрочем, гол хозяев тоже не обошёлся без косвенного участия нашего легионера. При подаче углового получилась ситуация два в два: Головин опекал Жонатана Кафу, который послужил опорой для Пабло. Бразильский защитник «Бордо» за счёт помощи соотечественника переиграл своего оппонента из «Монако». Неатлетичному Александру было тяжело как-то помешать нанести удар.

Партнёр Головина сделал то, о чём все мечтают. Пнул систему повторов Эта система многих бесит.

Во втором тайме при равной в целом игре монегасков подвёл Слимани. Он заработал жёлтую карточку за лишнее проявление эмоций, а затем высоко поднял руку, когда «Бордо» бил штрафной. В результате алжирец получил ещё один «горчичник», а «Монако» – гол с пенальти. Алжирец вёл себя довольно агрессивно, не соглашаясь с решением судьи, но, вообще-то, он сам виноват в глупом удалении.

В концовке Головин и Бен-Йеддер вынуждены были пахать за себя, и за удалённого Слимани. «Монако» даже вдесятером создавал голевые моменты. Капитан хозяев голкипер Бенуа Костиль совершил блестящий сейв, отразив удар Тьемуэ Бакайоко с нескольких метров. Бен-Йеддер загубил верный шанс, когда к нему попал мяч, выбитый на дриблинге у российского полузащитника. Монегаски уступили по ударам – 11-17 (в створ – 3-6), но при большем везении могли добыть в Бордо положительный результат, а не проиграть. Радует, что Головин был одним из лучших в составе гостей: россиянин сделал 42 передачи при 80% точности, в том числе три ключевые.