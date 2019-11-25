Шюррле совсем не тянет. Если так пойдёт дальше, расставаться надо уже зимой

История с Шюррле в «Спартаке» не совсем типичная и слегка запутанная, она развивается будто по спирали.



Сперва в ней было много скепсиса: после анонсирования трансфера Андре люди, внимательно следившие за его периодом в «Фулхэме», удивлённо качали головами, задавали уйму вопросов, касающихся как здоровья новичка, так и спортивных качеств, и настраивали окружающих на худшее.

Шюррле – не тот футболист, который гарантированно усилит «Спартак» Красно-белые рискуют впустую потратить время и большие деньги на зарплату.

Но по приезде в Россию немец оказался настолько эффектным, так запылал эмоциями и засверкал на поле с первых же дней, что в какой-то момент скептики уже готовились признать ошибки, а болельщики «Спартака» строили воздушные замки и вместе с ними – статуи новому герою. Шюррле возводили в ранг кумира, в народе даже пошла молва, что именно он, а не Кононов, тренировал команду, обыгрывавшую «Тун», «Ахмат», ЦСКА и «Крылья».



Только овации со всех сторон звучали недолго: к концу августа магия Шюррле сошла на нет. Причём всё изменилось как-то чересчур резко: ещё вчера он вроде бы забивал и раздавал, а сегодня превратился в неэффективного и суетливого футболиста. Чемпион мира слабо выглядел в проигранных матчах с «Зенитом», «Уралом» и «Уфой» в чемпионате, а также с «Брагой» в Лиге Европы, далее выяснилось, что он выходил на поле на морально-волевых из-за бронхита. Но даже после выздоровления Андре никак не может набрать форму, хотя прошло уже достаточно времени, причём в его распоряжении была полноценная международная пауза.



Игра с «Уралом» стала очередным подтверждением: Шюррле «Спартаку» не просто не помощник. Он в нынешнем состоянии для команды скорее вредитель, не играет сам и закрывает место в основе для полезного Понсе, успевшего при Тедеско превратиться в ключевого игрока атаки. У Доменико найдётся множество объяснений факту появления соотечественника на поле, но он сам наверняка понимает, что идея не сработала. И замену, которую тренер провёл в середине второго тайма при 0:0, можно было делать ещё раньше.

Первый матч Тедеско за пределами Москвы. 21 удар, ноль голов «Спартак» увозит ничью из Екатеринбурга.

Минута статистики от компании WyScout. В Екатеринбурге у Шюррле за 66 минут набралось всего 39 технико-тактических действий (то есть одно действие в среднем почти за две минуты), успешными из них стали только 17. 44% – это худший (причём с отрывом) показатель среди всех игроков стартового состава. У него 2 победных единоборства из 12 (17%), одна ключевая передача, три неточных удара, один возврат владения и 9 потерь. Если переводить последнюю цифру в относительную шкалу, то на каждые 4,3 действия приходится одна потеря. Слишком неприглядные цифры.

Шюррле не использовал два момента, когда слишком вальяжно подходил к замыканию хороших фланговых передач (обе атаки случились в первом тайме, вторая, перед самым перерывом, была чуть ли не самой опасной в матче), и опять нанёс фирменные удары издали – неподготовленные, неакцентированные, обречённые на провал. Но главное – это именно низкий процент правильных действий и решений в атаке, из-за которых страдала команда.



При этом не будем излишне очернять Шюррле: эту игру он провалил, а в следующей может сыграть получше. И, может, он даже как-нибудь забьёт. Если рассматривать в вакууме, Андре на самом деле неплохой игрок для чемпионата России и для обоймы однозначно может быть полезен. Только давайте вернёмся к истокам и зададим вопрос: разве «Спартак» брал Андре как простого футболиста, который иногда будет помогать, а иногда спокойно сидеть на скамейке?



Нет.



«Спартак» брал Шюррле как главную звезду новой эпохи. Как наиболее опытного футболиста с особым статусом среди малоизвестных новичков и вчерашних резервистов. Как пример для молодых, за которым все должны тянуться, сплачиваться вокруг него и ежесекундно чувствовать, что рядом есть такой большой партнёр. Как игрока, призванного делать разницу и в одиночку спасать неудачно складывающиеся матчи (а-ля Промес или Луис Адриано, пока не обленился). Как футболиста ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО стартового состава, поскольку высокооплачиваемый легионер на скамейке в течение длительного времени – это не совсем здоровая ситуация.



Поэтому и спрос с Шюррле – особенный. У меня есть множество сомнений по поводу спортивных характеристик сегодняшнего Андре, но я убеждён, что он никакой не раздолбай, приехавший зарабатывать деньги, а хороший, искренний парень, профессионал, переживающий и старающийся. И он сам наверняка понимает и чувствует, что футболист с его опытом, статусом, зарплатой и направленными ожиданиями со стороны не имеет права играть так плохо на протяжении нескольких месяцев, столь долго набирать форму и настолько откровенно проваливать отдельные матчи.

«Кремлёвская звезда». Пока Шюррле больше похож на туриста В «Спартаке» его хвалят. Как и Маркизио в «Зените».

Если такого же Андре мы увидим в ближайших турах, расставаться с ним нужно уже зимой. Иначе вреда от него станет ещё больше.