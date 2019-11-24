Поразительная развязка игры «МЮ»: 2:0, 2:3… и спасение на 90-й минуте!

«Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» выдали потрясающую игру в 13-м туре АПЛ. Хозяева вели с преимуществом в два мяча за 20 минут до финального свистка, затем пропустили три гола в течение семи минут, но всё-таки смогли уйти от поражения в самой концовке. Между тем, команда Уле-Гуннара Сульшера пропустила в 12-м подряд выездном матче чемпионате – это худшая серия манкунианцев за 34 года.

Первый тайм – катастрофа для «МЮ». Гости нанесли всего один удар в створ ворот «Шеффилда», что стало худшим результатом за всё время работы Сульшера. В эпизоде с первым голом нападающий Ли Муссе просто растоптал неповоротливого Фила Джонса, отняв у него мяч, а Джон Флек преуспел на добивании. Когда хозяева забивали второй гол, уже Флек ассистировал Муссе, который здорово пробил из-за штрафной.

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Только после 70-й минуты команда Сульшера стала напоминать настоящий «МЮ». Поворотный момент – гол защитника Брендона Уильямса. 19-летний англичанин остался один на подборе мяча в штрафной соперника и впервые отличился в АПЛ. Вскоре после этого Мэйсон Гринвуд умело сыграл на опережение, откликнувшись на передачу Маркуса Рашфорда. Пока игроки «Шеффилда» приходили в себя и пытались понять, как им играть при счёте 2:2, Рашфорд вывел манкунианцев вперёд. Нападающий завершил точным ударом в касание быструю атаку по левому флангу.

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Команда Сульшера почти сотворила волевую победу. Однако на 90-й минуте игрок сборной Шотландии Оливер Макберни (тот самый центрфорвард, который, по мнению, экс-полузащитника «МЮ» Андрея Канчельскиса должен был заниматься не футболом, а регби) ловко разобрался в штрафной гостей и успел пробить до того, как его накрыл бы Гарри Магуайр. По мнению манкунианцев, Макберни подыграл себе рукой, но система VAR не убедила судью отменить гол. В результате получилась яркая ничья – 3:3.

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«Иногда футбол – это больше, чем тактика, – сказал Сульшер после финального свистка. – В первом тайме у нас была слабая энергия, но потом мы забили один мяч и начали верить. В этом сезоне команда здорово отличается от своей прошлогодней версии. Парни никогда не сдаются. Раньше мы проиграли четыре-пять матчей вместо того, чтобы вернуться в игру. Мы просто не были способны на это».