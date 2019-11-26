Летом футболист, поигравший и в «Локомотиве», и в «Байере», едва не разбился в аварии.

В России Спахич дрался с партнёрами и хамил персоналу. Сейчас он в больнице

Сегодня, 26 ноября, «Локомотив» сыграет предпоследний матч в группе Лиги чемпионов, соперником будет леверкузенский «Байер». Для продолжения борьбы за выход в плей-офф ЛЧ москвичам необходима победа. «Байер» находится в той же ситуации. Но, помимо турнирной ситуации, есть ещё кое-что, объединяющее эти клубы. Эмир Спахич — защитник, выступавший за оба этих клуба.

Первый после Сёмина. Крыховяк – главный футболист в «Локо» прямо сейчас И главная надежда в матче с «Байером».

«Локомотив»

Спахича болельщики «Локо» полюбили практически сразу. В холле клубного офиса возле Восточной трибуны в Черкизово зрителей встречала картонная фигура Спахича в полный рост, а СМИ признали в нём одного из сильнейших защитников лиги. Футболист быстро понял, что его ценят и любят. А ещё понял, что этим можно пользоваться.

Например, он мог вернуться в команду из отпуска с опозданием в несколько дней. Мог позвонить пресс-атташе и сказать, чтоб тот передал всем: буду послезавтра. Анатолий Бышовец, который в ту пору был тренером «Локо», пытался его штрафовать. Спахич же смеялся тренеру в лицо: «Да пожалуйста, штрафуй». Эмир на тот момент чувствовал такую вседозволенность, что однажды, будучи разгневанным из-за замены, в перерыве собрал вещи и уехал со стадиона.

Самая известная стычка произошла у Спахича в 2006 году с Шамилем Асильдаровым. Босниец несколько раз на тренировке грубо врезался в партнёра. Тот предупредил Спахича: «Ещё раз попробуешь — я тебя освежу». Слов на ветер Шамиль не бросал, Эмир снова сыграл грубо — Асильдаров одним ударом сшиб его с ног. По рассказам очевидцев, босниец упал и заплакал, а позже улетел домой, сказав, что не вернётся, пока Асильдаров будет в команде. Вскоре Шамиля Асильдарова действительно пришлось убрать из команды.

Сам Асильдаров не верит, что его уход как-то связан с той стычкой. Рассказывает, что они после этого пожали руки и больше претензий друг к другу не имели. Узнав о болезни Спахича, без намёка на злобу желает ему скорейшего выздоровления.

Тем не менее авторитет Спахича был достаточно велик для подобных жестов. Эмир был любимцем тогдашнего босса «Локо», председателя совета директоров Сергея Липатова (в 2017-м арестован по обвинению в растрате). Не секрет, что босниец обращался к нему напрямую по любому вопросу. Об этом знали все. Даже когда Липатов покинул клуб, а на пост президента пришёл Николай Наумов, игрок продолжал использовать старые связи.

«До меня с ним много общался Сергей Липатов, бывший председатель совета директоров, — рассказал «Чемпионату» Наумов. — Спахич решил, что он на короткой ноге с начальством и может что-то мне диктовать. Я ему сразу сказал: «Если он что-то для тебя решит, я решу вопрос твоего нахождения в команде». Рахимов меня тогда поддержал, и он быстро всё осознал. Когда с ним разговариваешь жёстко, он сразу всё понимает.

Успел поконфликтовать Спахич даже с водителем клубного автобуса. Водитель, который каждый день возил футболистов на тренировки, однажды припарковался на другой стороне дороги и попросил игроков спуститься в подземный переход. Все согласились. Кроме Спахича.

«Игрок он хороший, но капризный. Выдвигал какие-то требования, иногда высокомерно вёл себя с персоналом. Однажды в Баковке разошёлся: «Почему у меня в комнате не убирают?». Мы ему: «Ну, вообще-то, футболисты убираются у себя сами». Ну он и начал: «Да я ваш игрок, а вы убрать за мной не можете!». Нагрубил директору базы, которая ему в матери годилась. Но потом понял, что был не прав, подошёл к ней и извинился», — вспоминает Наумов.

«Байер»

В Леверкузен Спахич перебрался из Махачкалы, где некоторое время пробыл в аренде после выступлений в испанской «Севилье».

«Спахич – очень сильный защитник. Он хорошо подкован тактически и отлично действует «на втором этаже». Несомненно, он поможет нам в достижении целей в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов", — говорил тогда спортивный директор «Байера» Руди Феллер.

Но, к сожалению, Спахич клубу не помог. Он опять умудрился ввязаться в скандал.

После поражения от «Баварии» в четвертьфинале Кубка Германии Спахич пытался пройти в ложу, которую ранее забронировал. Стюард по непонятной причине не пропустил Эмира и его друзей. В результате вспыхнула драка. Закончилось тем, что полиция завела уголовное дело против Спахича. А позже «Байер» сообщил о расторжении контракта с защитником по взаимному согласию.

Этим не закончилось, по итогам заседания Федерации футбола Германии игрока дисквалифицировали на три месяца и обязали выплатить штраф в размере 20 тыс. евро. Позднее футболист перешёл в «Гамбург».

Авария

Спахич уже несколько лет в футбол не играет. А летом этого года с ним едва не случилась трагедия. В конце августа он попал в страшную аварию недалеко от города Гацко. Во время ДТП игрок находился на пассажирском сидении. После аварии его на вертолёте отправили в больницу, где была проведена срочная операция. Спортсмен получил серьёзные травмы груди, головы и множественные переломы.

Спустя месяц Спахича выписали из больницы. Тогда же в Сети появилась его фотография, Эмир выглядел очень даже здорово, хотя и похудел. Предположительно Спахичу прооперировали таз. Из-за тяжести травм футболист пока должен регулярно показываться врачам. Но самое главное — его здоровью ничего не угрожает.

Несмотря на множество конфликтов, недомолвок и высокомерия, Спахич вошёл в историю боснийского футбола как футболист, который провёл 94 матча за сборную Боснии и Герцеговины, больше только у Эдина Джеко, который, кстати, является двоюродным братом Эмира. Вот так получается: два брата — два рекордсмена сборной.