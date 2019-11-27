Моуринью ярко вернулся в ЛЧ! Камбэк с 0:2 вывел «Тоттенхэм» в плей-офф

Жозе Моуринью соскучился по Лиге чемпионов, а ЛЧ – по Особенному. В последний раз команда португальца играла в самом престижном клубном турнире Европы год назад. В декабре 2018-го «Манчестер Юнайтед» проиграл под руководством Моуринью в Валенсии (1:2). Теперь перед 56-летним тренером стояла задача вывести «Тоттенхэм» в плей-офф Лиги чемпионов. После четырех туров «шпоры» занимали второе место в группе, опережая «Црвену Звезду» на четыре очка, а «Олимпиакос» – на шесть, так что достаточно было победить дома греков.

«Я люблю Лигу чемпионов так же сильно, как и все люди в футболе. Каждый мечтает выиграть этот трофей. Не всем выпадает честь победить, но мне удалось дважды. Я бы хотел выиграть и в третий раз, но пока не время говорить об этом. Сначала мы должны выйти в плей-офф. «Олимпиакос»? Мы сыграли вничью в Афинах, и это показывает, что между командами нет большой разницы», – осторожничал Моуринью.

Жозе стал первым тренером, который сыграл в Лиге чемпионов с тремя английскими командами. Стоит ли напоминать, что ранее он возглавлял «Челси» и «МЮ»? Моуринью повторил состав, выбранный им на дебютную игру в «Тоттенхэме» на выезде с «Вест Хэмом», только травмированного Бэна Дэвиса заменил в обороне Дэнни Роуз. Но первые 20 минут матча с «Олимпиакосом» стали как будто продолжением последних 20 минут противостояния с «молотобойцами». Тогда «шпоры» пропустили два мяча в концовке, а в ЛЧ – столько же в начале встречи.

«Я не повторю старых ошибок. Я допущу новые!» Первая пресс-конференция Моуринью Жозе, мы скучали.

В эпизоде с первым голом Юссеф Эль-Араби на удивление легко обыграл перед штрафной Гарри Уинкса и без помех пробил из-за штрафной. Когда греки забивали второй гол после подачи углового, хавбек «Олимпиакоса» Гильерме хитро подправил мяч к вратарской, а защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд упустил Рубена Семеду. Бывший соперник «Краснодара» разрывал «Тоттенхэм», как команду Мурада Мусаева!

Моуринью наверняка уже и забыл, когда проигрывал в ЛЧ к 20-й минуте со счётом 0:2. Этого не случалось в его карьере с матча «Порту» – «Реал» в 2002 году. Жозе отреагировал на происходящее заменой, выпустив на поле Кристиана Эриксена, чьё будущее в лондонском клубе под вопросом. Перестроил команду тактически. Это был первый шаг к камбэку «Тоттенхэма».

«Шпорам» повезло сократить разрыв до перерыва. Грубейшую ошибку совершил защитник гостей Яссин Мерия, махнувший мимо мяча после кросса с правого фланга. Деле Алли стоял перед воротами и дождался неожиданного подарка. За второй гол Моуринью благодарил… болбоя. Мальчик быстро вернул мяч заработавшим аут игрокам «Тоттенхэма». Защитники «Олимпиакоса» не успели восстановить свои позиции, и Лукас Моура выкатил мяч под удар Гарри Кейну.

Разыгравшуюся команду Моуринью было уже не остановить, а греки совсем устали. Третий гол сделали Алли, Сон Хын Мин и Серж Орье, а четвёртый – Эриксен с Кейном. Датчанин навесил со штрафного, англичанин здорово сыграл на опережение. Теперь в активе Кейна 23 гола в 23 матчах нынешнего сезона за «шпор» и сборную Англии. «Олимпиакос» после перерыва ни разу не пробил в створ ворот.

«Тоттенхэм» одержал волевую победу и вышел в 1/8 финала. В двух матчах «шпор» при Моуринью забито 11 голов. Особенный снова дарит нам шоу!