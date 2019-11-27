Вилков отстранён от работы в РПЛ. Как его назначили на матч «Зенит» – «Спартак»?

Давайте коротко вспомним, как сложилась эта парадоксальная ситуация. После матча «Зенит» – ЦСКА (1:1, 15-й тур) на судью Михаила Вилкова обрушилось много критики в связи со спорными решениями, и прежде всего неудалением Азмуна. Однако глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал: «Вилков бесспорно провёл хороший матч».
Позже президент РФС Дюков заявил, что не согласен с оценкой Егорова, и сообщил, что Вилков отстранен от работы в РПЛ на три тура: 17-й, 18-й и 19-й. Несмотря на это рефери получил назначение на матч 18-го тура «Зенит» – «Спартак». Вилков будет отвечать за работу VAR на игре. Возникает вопрос: как это назначение стало возможным?
Ответ на него в принципе понятен. И дело не в том, что Вилков около 8 лет жил на сборах вместе с главой нынешнего департамента судейства и инспектирования РФС. Ситуация оказалась просто безальтернативной.
Число арбитров, которые могут руководить системой VAR на матчах РПЛ, ограничено. А из них ещё нужно отбросить судей, которые представляют те же города, что и команды. То есть Казарцева (Санкт-Петербург) и Карасёва (Москва). Плюс необходимо оставить за скобками и Мешкова, который работает главным арбитром в поле. Сухой (Люберцы) обслужит матч в Ростове-на-Дону (хотя, наверное, можно было отправить на «Ростов» – «Урал» другого арбитра, а Сухого делегировать в Питер). И на этом всё. Больше никто в этом сезоне не был ответственным за VAR в РПЛ. Хотя Егоров обмолвился, что у нас шесть арбитров с лицензией для работы с VAR, однако корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин подтвердил, что таковых на сегодня лишь пятеро.
Вот так и получается, что замену Вилкову не найти, а VAR нужен. Сейчас скандальными становятся ошибки даже в матче аутсайдеров. А в воскресенье встретятся две самые популярные команды России. Такая игра вызывает мощный резонанс, и если есть возможность избежать каких-то ошибок судей за счет видеоповторов, то этим нужно пользоваться.
Встает вопрос, достаточно ли у нас вообще судей под матчи РПЛ. Его мы задавали Егорову прямо перед стартом сезона:
– Сколько сейчас главных судей в РПЛ?
– Пока 19.
– Вы довольны этим количеством?
– Оно нормальное. Мы можем сделать 30 арбитров в РПЛ, но реальная нагрузка всё равно будет выпадать на 12 человек. Ситуация здесь как в футбольных командах: есть лидеры, которые играют больше. У нас то же самое: есть арбитры, которые реально сильнее во всех аспектах, они и получат больше назначений.
Возможно, если бы Егоров отвечал на этот вопрос теперь, то уточнил бы, что в связи с VAR круг арбитров имеет смысл расширить. Или, что вероятнее, просто расширить список судей с лицензией для работы с VAR.
- 27 ноября 2019
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