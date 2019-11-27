Вилков отстранён от работы в РПЛ. Как его назначили на матч «Зенит» – «Спартак»?

Давайте коротко вспомним, как сложилась эта парадоксальная ситуация. После матча «Зенит» – ЦСКА (1:1, 15-й тур) на судью Михаила Вилкова обрушилось много критики в связи со спорными решениями, и прежде всего неудалением Азмуна. Однако глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров сказал: «Вилков бесспорно провёл хороший матч».



Позже президент РФС Дюков заявил, что не согласен с оценкой Егорова, и сообщил, что Вилков отстранен от работы в РПЛ на три тура: 17-й, 18-й и 19-й. Несмотря на это рефери получил назначение на матч 18-го тура «Зенит» – «Спартак». Вилков будет отвечать за работу VAR на игре. Возникает вопрос: как это назначение стало возможным?



Ответ на него в принципе понятен. И дело не в том, что Вилков около 8 лет жил на сборах вместе с главой нынешнего департамента судейства и инспектирования РФС. Ситуация оказалась просто безальтернативной.



Число арбитров, которые могут руководить системой VAR на матчах РПЛ, ограничено. А из них ещё нужно отбросить судей, которые представляют те же города, что и команды. То есть Казарцева (Санкт-Петербург) и Карасёва (Москва). Плюс необходимо оставить за скобками и Мешкова, который работает главным арбитром в поле. Сухой (Люберцы) обслужит матч в Ростове-на-Дону (хотя, наверное, можно было отправить на «Ростов» – «Урал» другого арбитра, а Сухого делегировать в Питер). И на этом всё. Больше никто в этом сезоне не был ответственным за VAR в РПЛ. Хотя Егоров обмолвился, что у нас шесть арбитров с лицензией для работы с VAR, однако корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин подтвердил, что таковых на сегодня лишь пятеро.



Вот так и получается, что замену Вилкову не найти, а VAR нужен. Сейчас скандальными становятся ошибки даже в матче аутсайдеров. А в воскресенье встретятся две самые популярные команды России. Такая игра вызывает мощный резонанс, и если есть возможность избежать каких-то ошибок судей за счет видеоповторов, то этим нужно пользоваться.



Встает вопрос, достаточно ли у нас вообще судей под матчи РПЛ. Его мы задавали Егорову прямо перед стартом сезона:



– Сколько сейчас главных судей в РПЛ?

– Пока 19.



– Вы довольны этим количеством?

– Оно нормальное. Мы можем сделать 30 арбитров в РПЛ, но реальная нагрузка всё равно будет выпадать на 12 человек. Ситуация здесь как в футбольных командах: есть лидеры, которые играют больше. У нас то же самое: есть арбитры, которые реально сильнее во всех аспектах, они и получат больше назначений.

Очень важное интервью о судействе. Теперь оно в РПЛ должно быть другим Александр Егоров даёт сигнал футбольным командам. Футболисты РПЛ, потом не говорите, что не читали.

Возможно, если бы Егоров отвечал на этот вопрос теперь, то уточнил бы, что в связи с VAR круг арбитров имеет смысл расширить. Или, что вероятнее, просто расширить список судей с лицензией для работы с VAR.