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Егоров — о судействе в игре «Зенит» — ЦСКА: Вилков бесспорно провёл хороший матч

Егоров — о судействе в игре «Зенит» — ЦСКА: Вилков
Егоров — о судействе в игре «Зенит» — ЦСКА: Вилков бесспорно провёл хороший матч
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров оценил работу арбитра Михаила Вилкова в центральном матче 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).

«Весь негатив вылился на Вилкова из-за того, что некоторые моменты были преподнесены для общественности немного не в том формате, как это было на самом деле. Арбитр бесспорно провёл хороший матч.

Вилков пропустил несколько жёлтых карточек в обе стороны. Хотел дать поиграть. У меня была игра ЦСКА — «Зенит», я это предотвращал. Гончаренко просил дать побороться, не свистеть, чтобы была игра. Арбитр дал — появилось недовольство, что нет жёлтых карточек.

В таких играх грань очень тонкая – когда дать карточку, когда не дать. Такая же ситуация произошла со второй жёлтой Бийолу: если бы он сразу свистнул, вопросов бы к нему не было», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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