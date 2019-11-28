«Пусть лают, вякают. А со «Спартаком» будет война». Дзюба ответил на оскорбления

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча с «Лионом» в интервью «Зенит-ТВ» рассказал о праздновании гола с детьми, футболке с собственным стикером и – главное – о своих мыслях в связи с недавними оскорблениями, которые сыпались на него с трибун.
— За счёт чего «Зенит» победил?
— За счёт характера, единого коллектива, все сражались. Сегодня никто не выпадал. При не самой качественной игре, но в обороне сыграли отменно. Защитники — умнички, почти ничего не дали создать. Миша Кержаков всё снимал наверху. Важно было победить, остаться в игре. Последний матч будет непростой.
— У вас была не самая простая неделя. Праздновали эмоциональнее обычного?
— Не понимаю, о чем вы. У меня все нормально, правда. Я не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело. Отвечу. Буду отвечать на поле пока. Заметьте, я нигде ничего не комментирую. Кто-то это все раздует, всему все верят. Я не собираюсь ходить и каждому что-то доказывать, объяснять. Время придет сейчас. Посмотрим.
— Что за футболка на вас? (на Дзюбе была майка с собственным стикером, изображающим его фирменное празднование гола – прим. ред.).
— Если правильно понимаю, то из телеграм-канала «Зенита». Получил презент, забавно вышло, что только получил, а мне футболку сразу порвали. И я бегаю, а моя голова торчит. Думаю: «Что я за идиот?». Но очень важно, что победили.
— К кому понеслись после гола?
— Перед матчем парнишки попросили подбежать к ним, если забью. Я про них вспомнил, веселые пацанчики. Мне кажется, это круто. Спасибо стадиону за атмосферу, поддержку. Круто играть в Лиге чемпионов.
— Вы сравнялись с Тихоновым по голам в ЛЧ.
— Круто, не знал. С такой легендой сравняться дорогого стоит. Думал, у него побольше. С «Бенфикой» будем стараться попасть в историю российского футбола. Но надо думать сейчас о «Спартаке», «Бенфика» только через два матча. Завтра отдохну, послезавтра начну думать о матче, держу «Спартак» в голове. Впереди война, будем стараться победить.
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