История с Дзюбой показывает: вокруг сборных всегда будут фальшивые фанаты

В 2016 году я был на трибуне за воротами на стадионе в Бордо во время четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Германии и Италии. Трибуна была смешанной: чуть меньше итальянцев, чуть больше немцев, но в основном нейтральные зрители и туристы. Рядом со мной стояли трое умеренно разогревшихся перед матчем немцев в возрасте 45+, все — в майках «Кёльна», а не сборной. Самый громкий из них весь матч выкрикивал: «Хэктааа! Хэктааа! Хэктааа!» в честь Йонаса Хектора — единственного представителя «Кёльна» (и клубного символа) на поле. Даже когда мяч был максимально далеко от Хектора, немец продолжал монотонно заряжать в его честь.

Германия выиграла тот четвертьфинал в инфарктной серии пенальти. Решающим был удар Хектора, который не промахнулся. Немец рядом со мной сиял так, будто у него снова 18-й день рождения. Весь сектор поздравлял его так, будто это именно он реализовал пенальти.

Дзюба не забил Сан-Марино. Его оскорбляли весь матч Сборная России набросала пятёрку мячей «карлику».

Я люблю приводить этот пример, когда рассказываю, почему в Германии сборная больше популярна у болельщиков маленьких и локальных клубов, чем у фанатов команд, которые регулярно играют в Бундеслиге. Для первых это возможность почувствовать атмосферу большого матча, для вторых в сборной может быть слишком много врагов. Фанату «Шальке-04» натурально сложно болеть за команду, бессменным игроком которой является Мануэль Нойер — тот, кого они, фанаты «Шальке», 350 дней в году считают предателем и в целом ненавидят.



С этой точки зрения история, случившаяся вчера с Артёмом Дзюбой, отвратительна, но не феноменальна. Голландский философ Рене тен Бос признаётся, что тоже не может по-настоящему болеть за сборную, так как больше любит свой клуб. Он выделяет два основных неприятных момента, связанных с матчами национальных команд. Первый: сейчас, в эпоху всеобщей глобализации, футбольные сборные — один из редких дозволенных способов аккумулировать вокруг себя националистические настроения, утолить нездоровую и мнимую жажду превосходства над другими нациями. Второй: вокруг сборных всегда будут фальшивые фанаты.



«Они или никогда не ходят на матчи, но во время чемпионата мира внезапно надевают на себя майки сборных, или всегда болеют за клуб — но как они могут по-настоящему поддерживать игроков, которых в их клубе нет? Социологическое объяснение заключается в том, что люди таким образом ищут социальную идентификацию, чувство принадлежности к чему-то большому. С философской точки зрения речь идёт скорее о том, что происходит среди самих болельщиков, а не на матчах сборной. Никакой прочной связи между болельщиками и матчами нет. Если Испания ведёт у голландцев, болельщики выглядят грустными точно до того момента, как их покажет камера — в этот момент они сразу начинают улыбаться. Невозможно представить себе такое в клубном футболе, когда твоя команда проигрывает», — говорит тен Бос.

Точно так же, как с любовью, это работает и с ненавистью, и с другими странными проявлениями чувств. Матч против Сан-Марино уже ничего не решал, соперник был очень простым, и это дало почву для клубных фанатов выразить свою клубную позицию, своё фальшивое отношение к сборной. Тремя днями ранее сборная играла в Санкт-Петербурге, где заряжали фанаты «Зенита». Одна из основных песен, звучавших с трибун, — «Нам для победы и для куража нужно забить, чтоб запела душа». При этом в матчах чемпионата, особенно против «Спартака», ЦСКА или «Локомотива», эти же люди с виража меняют «запела душа» на "****** [была в проигрыше] Москва". Это не открытая ненависть, но в сочетании с их истинными клубными пристрастиями это некоторое лицемерие относительно сборной страны, столицей которой является Москва. И такое лицемерие тоже является фальшивым чувством.

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Поэтому и результаты опроса в телеграм-канале радикального коллеги Димы Егорова такие, какими и должны быть. Он спросил: оскорбления Дзюбы — это круто или позор? Почти две тысячи человек проголосовали, и вам может показаться это странным, но респонденты разделились 50 на 50. На самом же деле ничего странного нет: отвечают нарочито клубные болельщики, при этом болельщики более или менее одного и того же клуба.

Фото: РИА Новости

С точки зрения общественной морали, культуры и в целом здравого смысла происходившее вчера, безусловно, требует осуждения. Но надо понимать, что клубные пристрастия, перешедшие и на матч сборной, ничего общего со здравым смыслом не имеют. В дни восхитительных историй о выездах на электричках за три тысячи километров, о фанатских перформансах, которые готовятся неделями, об атмосфере дерби это отсутствие здравого смысла проявляется с наилучшей стороны — той, которую мы любим. Но нельзя забывать и о наличии другой стороны.