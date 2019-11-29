«Милан» превратился в кладбище нападающих. Похоже, Пёнтек не стал исключением

Глядя на «Милан» образца последних лет, невольно вспоминаешь старый анекдот про пессимиста и оптимиста: «Пессимист уныло говорит: «Хуже уже не будет». На что оптимист радостно и воодушевленно отвечает: «Нет, будет! Нет, будет!». К сожалению, пока получается так, что именно оптимист неизменно оказывается прав. Красно-чёрная часть Милана всё больше превращается в место захоронения надежд своих болельщиков и тех, кто приходит в клуб «возвращать» ему былое величие.

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Футбол, конечно, игра командная, и каждый футболист на поле должен быть важной частью одного генерального плана, что, в конечном итоге, и приводит к тем или иным результатам. Однако при этом было бы неправильным отрицать, что в первую очередь форварды, а точнее, их результативность зачастую является показателем общекомандной эффективности. Так или иначе, атакующие игроки всегда на виду. И кто бы из них ни приходил в «Милан», вот уже на протяжении долгого времени все они терпят неудачу. В сложившейся ситуации, надо сказать, это выглядит вполне логичным.

Появление Пёнтека в «Милане»

23 января 2019 года «Милан» приобрел у «Дженоа» молодого нападающего Кшиштофа Пёнтека, который к тому моменту стал одним из главных сюрпризов прошлого розыгрыша Серии А. Поляк быстро адаптировался к чемпионату Италии и в свои первые же несколько месяцев стал главной ударной силой генуэзцев, забивая за них практически в каждом матче. После переезда на «Сан-Сиро» он нисколько не сбавил обороты и уже в дебютном поединке против «Наполи» сделал дубль.

В какой-то момент показалось, что «Милану» наконец удалось решить проблему с забивным нападающим. После ухода Игуаина в «Челси» (больше похожего на бегство) «россонери» с Пёнтеком на острие атаки обрели некоторую стабильность. До самого конца чемпионата команда не выпадала из борьбы за место в первой четверке. И пусть при Гаттузо «Милан» играл в довольно простой футбол без претензии на утончённость, его тренерской последовательности хватало на то, чтобы каждый понимал свою задачу на поле. В итоге поляк стал третьим бомбардиром лиги, забив в общей сложности 22 мяча в рамках Серии А. Неудивительно, что именно он рассматривался руководством как основной форвард на следующий год, в то время как воспитанник клуба Патрик Кутроне за ненадобностью был продан в «Вулверхэмптон».

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Начало сезона-2019/20

Перед стартом сезона «Милан» претерпел большие структурные изменения, включающие и смену тренера. С лёгкой руки Мальдини было объявлено начало новой эры, в которой роль главного идеолога футбольной философии отводилась Марко Джампаоло. Новый коуч с удовольствием рассуждал о том, какой стиль хочет привить команде, и как его методы помогают развиваться молодым футболистам. Он не раз делал акцент на том, что поможет Пёнтеку раскрыться и полностью использовать свой потенциал. Ожидания от игры нападающего были уже действительно высокими.

Однако вместо преображения «Милан» выдал худший старт за 6 лет, повторив промежуточные результаты сезона-2013/14. В сложившейся ситуации не может быть и речи о каком-либо общем или индивидуальном прогрессе. За 7 туров при Джампаоло команда забила 6 голов, и столько же за 7 последующих при сменившем его Стефано Пиоли. Правда, календарь у последнего был несколько сложнее. Сам Кшиштоф в 14 проведенных матчах отличился всего трижды, при этом два раза с пенальти. Плохая форма Пёнтека уже отразилась на его трансферной стоимости: цена на поляка упала с 35 млн до 25 млн евро. Однако дело не цифрах – самое главное заключается в том, что его спад в «Милане» показателен. Практически любой форвард, оказывающийся в команде без отлаженного игрового механизма, обречён на провал, хотя бы потому, что нападающий (даже при условии их разных типов) – наиболее зависимая фигура на поле.

То, что сложности у Пёнтека в составе «Милана» начались именно при Джампаоло, совсем не случайно. Итальянскому тренеру не хватило времени предсезонной подготовки, чтобы понять, какой тактической схемы придерживаться и как использовать своего основного форварда. (Впрочем, это касается и ряда других игроков.) К началу чемпионата «россонери» выглядели абсолютно не готовыми ни физически, ни тактически. И теперь задачи, которые менеджмент ставит перед Стефано Пиоли, куда менее амбициозны, чем были у его предшественника до старта сезона. Если новый тренер сумеет более или менее сбалансировать команду и втащить её в еврокубковую зону по итогам чемпионата, то такое достижение можно будет смело считать гражданским подвигом. Справедливости ради стоит заметить, что в последних турах (включая матч с «Юве») игра «Милана» начинает понемногу оживать. Тем не менее, едва ли этого сейчас достаточно для оптимистичных прогнозов — результата по-прежнему нет.

Индивидуальный кризис – следствие общего

Происходящее в «Милане» в последние годы характеризуется одним словом – бессистемность. И тот футбол, который показывает команда – лакмусовая бумажка нескончаемых проблем в структуре клуба. Начиная с 2012 года, после ухода Ибрагимовича, в составе «россонери» сменилось огромное количество форвардов разного калибра: от заштатного Лападулы до маститого (пусть уже и не лучшего образца) Гонсало Игуаина. Самый лёгкий способ найти виноватых – это сказать, что каждый из них по тем или иным причинам не соответствовал требуемому уровню. Однако корень проблемы, конечно, глубже. Во-первых, руководство приглашало нападающих, которых считало, что может себе позволить. Во-вторых, сам клуб и его перспективы давно не отвечают запросам более классных игроков. И даже если приходят те, кто в благоприятной среде мог бы себя вполне проявить, то в нынешнем «Милане» они не получают необходимых для этого условий. Поэтому Пёнтек, которого сейчас многие критикуют и уже мечтают о его продаже, во многом лишь жертва глубочайшего кризиса. На его месте, в принципе, можно представить многих. Суть не поменяется.

Поляк в текущем сезоне смотрится действительно очень плохо, но, если разобрать ситуацию на причинно-следственные связи, то это выглядит вполне закономерным. Равнение ведь в коллективе происходит на массы, и опустить чью-то потенциальную планку до уровня большинства всегда легче, чем наоборот. Общее поглощает частное. При текущем положении вещей почти любой футболист относительно более высокого класса будет смотреться в «Милане» инородным телом, у которого есть два пути: 1) приспособиться, понизив свои амбиции, и как следствие согласиться с общими довольно средними требованиями, либо 2) уйти как можно скорее. Подобные прецеденты уже были.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Спасет ли «Милан» возможное возвращение Ибрагимовича?

На фоне приближающегося трансферного окна и бедствия, которое терпит команда, в прессе стала активно муссироваться тема возможного возвращения Златана Ибрагимовича. Как известно, определенные шаги в этом направлении руководство клуба уже сделало.

Если предположить, что швед всё-таки вернется в «Милан», то с точки зрения клуба возникает два вопроса:



1) Окажет ли это положительное влияние на команду и её результаты? Ответ: конечно, да.



2) Решит ли это все проблемы «Милана»? Ответ: конечно, нет.

В 38 лет Златан по-прежнему выглядит очень достойно. Его присутствие на поле добавит атаке мощности и эффективности, независимо от того, будет ли он играть одного центрального нападающего или в паре с другим. Но, возможно, самое главное заключается в том, что ментальный уровень Ибры просто исключителен — он до известной степени способен менять реальность вокруг себя и часто в одиночку давать результат. Да, конечно, он уже не тот, которым был 5-7 лет назад, но он ещё многое может дать команде и своим партнером. Думаю, его появление в «Милане» станет для «россонери» определенным катализатором к движению вперед. Однако наивно было бы полагать, что Ибра способен самостоятельно решить все задачи, поставленные перед игроками и тренерским штабом. Его возможное возвращение – это своего рода признание ошибочности ранее выбранной стратегии. Клубу нужны опытные и дорогостоящие игроки с психологией победителя, потому что именно они во многом определяют качество и стабильность. Златан для «Милана» или кого-либо ещё – это не панацея, но он действительно во многом может помочь и передать команде свой уникальный опыт.

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Кстати, с точки зрения Ибрагимовича тоже возникает вопрос, насколько и, вообще, зачем ему нужен подобный вариант продолжения карьеры. В данный момент им активно интересуются несколько клубов, среди которых в Италии есть «Наполи» и «Болонья». Златану импонирует роль мессии, поэтому возможность прийти в европейский клуб, где он опять станет безоговорочным лидером и спасителем, привлекает его своей амбициозностью. Его дальнейший выбор будет зависеть лишь от личных приоритетов, но какое бы решение он ни принял, кажется, нас всех ждёт еще одна увлекательная история.