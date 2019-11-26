5 топ-клубов Европы, которые провалили первую часть сезона

Первая часть сезона-2019/20 подходит к концу. Скоро команды смогут усиливаться новыми игроками и даже тренерами. Ведь некоторые из них не справляются и ведут клуб к провалу. Ниже пять самых ярких подобных примеров из Европы по итогам последних месяцев.

«Монако»

Команда Леонарду Жардима в самом начале сезона выглядела так же плохо, как и в конце прошлого. На старте у монегасков было два поражения подряд от «Лиона» и «Меца» с общим счётом 0:6. В первом матче с «Лионом» не было Александра Головина, но и с его возвращением игра не улучшилась. За четыре игры «Монако» забил четыре гола. Это несравнимо с сезоном-2016/17, когда «Монако» забил 107 мячей и одержал победу в чемпионате, обогнав «ПСЖ» на восемь очков. В том же сезоне монегаски дошли до полуфинала ЛЧ, дважды уверенно обыграв «Боруссию» и проиграв лишь очень сильному «Ювентусу». Клуб россиянина Дмитрия Рыболовлева позже установил мировой рекорд по прибыли, продав футболистов на сумму более 350 млн евро, и заставил собой восхищаться. Сейчас о подобных результатах можно лишь мечтать. Клуб теперь сам много тратит на новых игроков в попытках выкарабкаться со дна: вслед за Головиным приехал Фабрегас, Бен-Йеддер и ряд других футболистов. Прогресс, хоть и небольшой, есть — по крайней мере «Монако» уже не борется за выживание. С конца сентября клуб потерпел только три поражения в десяти матчах, а Головин играет в команде всё большую роль. Возможно, именно он поможет команде вернуть статус топ-клуба Европы.

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«Манчестер Юнайтед»

Все болельщики «МЮ» сейчас только и делают, что вспоминают золотые времена сэра Алекса Фергюсона, который выиграл с клубом 38 трофеев (13 чемпионских) и подарил незабываемые эмоции в Лиге чемпионов (победы в сезоне-1998/99 и 2007/08). Нынешнему «Манчестер Юнайтед» до чемпионства очень далеко. Сейчас клуб находится в очередном кризисе. Болельщики уверены, что дело не только в тренере, но и в исполнительном директоре Вудворде. По их мнению, он покупает не тех игроков и в целом неправильно тратит деньги клуба. Сейчас команда Вудворда и Сульшера обосновалась на девятом месте с 17 очками, отставая от лидирующей четвёрки на 10 очков. Проблемы в обороне так и не решились, хотя был приобретён дорогущий Гарри Магуайр. Пока «МЮ» успешен лишь в Лиге Европы, где практически обеспечил себе выход из группы, и в Кубке лиги, в котором уже пройден «Челси». Последняя игра с «Шеффилдом» в АПЛ, где «МЮ» отыграл два мяча, показала, что у «Манчестер Юнайтед» есть характер. Проблема в том, что клуб напрочь лишён стабильности, благодаря которой во времена Фергюсона выигрывал всё. Возможно, её сможет вернуть другой тренер. Как тут не вспомнить освободившегося Почеттино?

«Арсенал»

Ещё один клуб, с победами которого связывают имя великого тренера. Арсен Венгер сделал для команды очень многое. При нём «Арсенал» трижды становился чемпионом Англии, несколько раз выигрывал кубки и выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2005/06. В нынешнем «Арсенале» всё иначе, Унаи Эмери до сих пор не может найти себя в Лондоне. «Арсенал» на восьмом месте с 18 очками, победами в этом сезоне команда не балует: четыре выигрыша в 13 играх. Очень часто «Арсенал» упускает победу по ходу игры — таких матчей уже шесть. Команду сжирают внутренние конфликты подобные ссоре Джаки с фанатами. Но главное — «канониры» утратили ментальность победителей, что может стать их глобальной проблемой на ближайшие годы. А вместе с тем уходит их статус топ-клуба Европы, который будет очень непросто вернуть.

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«Наполи»

Последние несколько «Наполи» — один из главных клубов Серии А. По сути, в Италии лишь у него получалось навязать борьбу «Ювентусу», а в сезоне-2017/18 неаполитанцы завершили чемпионат, отставая от лидера всего на четыре очка. В этот раз «Наполи» тоже неплохо стартовал, но месяц назад начался спад. Сначала была ничья со СПАЛом, а после неё — ни одной победы (пять ничьих, одно поражение). Уже пошли слухи, что Карло Анчелотти после этого сезона уйдёт из клуба из-за проблем в отношениях с руководством и игроками. А недавно команду на базе закрыл президент, сказав, чтобы те сидели там, пока не будет побед. На успех сейчас можно рассчитывать только в Лиге чемпионов, где есть шансы побороться за место в плей-офф, а также в Кубке страны. О привычном противостоянии с «Юве» за чемпионство на этот раз можно забыть.

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«Милан»

Клуб с великой историей в последние сезоны превратился в середняка Италии. Последнее чемпионство было в 2011 году, а победа в Лиге чемпионов — в 2007-м. Сейчас команда идёт 12-й в Серии А. И уже за этот короткий срок с начала чемпионата россонери успели поменять тренера. Сначала был назначен Марко Джампаоло, который работал в «Сампдории» и никогда не тренировал топ-клуб. Нехватка опыта быстро сказалась, и он ушёл уже после семи матчей — в них он потерпел четыре поражения и выиграл три встречи. Руководство решило назначило вместо него Стефано Пиоли, который раньше добивался успеха с «Фиорентиной», «Лацио» и «Интером». Пока на его счету в «Милане» одна победа, две ничьи и три поражения. Последние три игры были с лидерами таблицы, но следующая игра с «Пармой». Может, хоть там «Милан» покажет хорошую игру и начнёт отдаляться от зоны вылета.