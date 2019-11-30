«Слуцкий вызывает уважение». Болельщики – об отставке российского тренера

Но есть и те, кто очень рад такому повороту событий.

«После пяти поражений каждый тренер, если у него есть сердце, должен попрощаться. И говорю «до свидания» «Ердивизии» и голландскому футболу», — сказал Леонид Слуцкий после проигрыша «Херенвену».

Фанаты «Витесса» требуют отставки Слуцкого. Ненадолго у них терпения хватило Хештег #SlutskyOut набирает популярность в «Твиттере».

Болельщики восприняли эту новость неоднозначно.



«Правильное решение Слуцкого. Брак с «Витессом» никогда не был счастливым. У него абсолютно другое видение футбола. Реакции большинства болельщиков [сожаление] нахожу нелепыми»

«Отличный парень Слуцкий ушел. К сожалению. У него был другой взгляд на футбол. Теперь ставка на Тео. Он тоже хороший парень».

«Мы будем скучать по всему, что делал Слуцкий, кроме ужасного футбола, который показывал «Витесс». К сожалению, именно по этой причине он был здесь».

«Удивительно, что он ушел сам. Колоритный тренер, но результаты и, в особенности, игра, были за пределами нормы. Посмотрим, что будет до перерыва, во время и после него».

«Слуцкий просто отличный мужик. Точка. Настоящий и вызывающий симпатию».

«Слуцкий – прекрасный парень, колоритная персона. «Эредивизи» будет по тебе скучать!».

«Слуцкий вызывает уважение. Он считает, что клуб важнее, чем он сам. Отличный, прекрасный мужчина. Большая потеря для чемпионата. К сожалению».

«Слуцкий, как персона, был легендарен, но выходные долгое время были мучением».

«Черт. Слуцкий ушел. К сожалению».

«Спасибо, Слуцкий. Надеюсь, что он вернется в Нидерланды».

«Уважение Слуцкому!».

«Будем скучать».