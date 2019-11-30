«Слуцкий вызывает уважение». Болельщики – об отставке российского тренера

«После пяти поражений каждый тренер, если у него есть сердце, должен попрощаться. И говорю «до свидания» «Ердивизии» и голландскому футболу», — сказал Леонид Слуцкий после проигрыша «Херенвену».
Болельщики восприняли эту новость неоднозначно.
«Правильное решение Слуцкого. Брак с «Витессом» никогда не был счастливым. У него абсолютно другое видение футбола. Реакции большинства болельщиков [сожаление] нахожу нелепыми»
«Отличный парень Слуцкий ушел. К сожалению. У него был другой взгляд на футбол. Теперь ставка на Тео. Он тоже хороший парень».
«Мы будем скучать по всему, что делал Слуцкий, кроме ужасного футбола, который показывал «Витесс». К сожалению, именно по этой причине он был здесь».
«Удивительно, что он ушел сам. Колоритный тренер, но результаты и, в особенности, игра, были за пределами нормы. Посмотрим, что будет до перерыва, во время и после него».
«Слуцкий просто отличный мужик. Точка. Настоящий и вызывающий симпатию».
«Слуцкий – прекрасный парень, колоритная персона. «Эредивизи» будет по тебе скучать!».
«Слуцкий вызывает уважение. Он считает, что клуб важнее, чем он сам. Отличный, прекрасный мужчина. Большая потеря для чемпионата. К сожалению».
«Слуцкий, как персона, был легендарен, но выходные долгое время были мучением».
«Черт. Слуцкий ушел. К сожалению».
«Спасибо, Слуцкий. Надеюсь, что он вернется в Нидерланды».
«Уважение Слуцкому!».
«Будем скучать».
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