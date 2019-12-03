Символическая сборная 18-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Четыре динамовца и три туляка — в числе главных героев 18-го тура.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 18-го тура чемпионата России.

Вратарь

Егор Шамов, «Арсенал»

Вратарь туляков сильно помог команде выиграть у ЦСКА. Особенно эта помощь была ощутима в первом тайме. Егор сделал несколько крутых спасений.

ЦСКА провалился, несмотря на возвращение Дзагоева. Уже третье поражение дома Гол «Арсенала», похоже, был забит из офсайда, но «армейцев» это не оправдывает.

Защита

Паршивлюк провёл отличный матч против «Локомотива». Был надёжен в обороне, сделал голевую передачу. Сыграл важную роль в победе.

Владимир Рыков, «Динамо»

Рыков очень надёжно отработал в защите, постоянно подсказывал партнёрам, выигрывал много единоборств. Во многом благодаря ему «Локомотив» создал так мало моментов в этом матче.

Ракицкий против «Спартака» сыграл отлично. Прервал несколько опасных выпадов гостей, раздавал свои фирменные диагонали и был надёжен в воздухе.

Михаил Меркулов, «Урал»

Снова отмечу Меркулова. Да, «Урал» не выиграл, но хорошая игра Михаила в защите помогла команде не пропустить от «Ростова».

Тедеско пошёл ва-банк – и сделал «Спартаку» только хуже. Кажется, он перемудрил Ни одно из решений немца не сработало как надо.

Полузащита

Вильмар Барриос, «Зенит»

Барриос выжигал центр в матче со «Спартаком». Колумбиец сыграл очень полезно, и особенно после удаления Оздоева. Барриос остался без постоянного напарника, но это не помешало ему сыграть отлично.

Нойштедтер сделал многое для того, чтобы центр «Динамо» не проваливался в матче с «Локомотивом», совершил много отборов.

Максимилиан Филипп, «Динамо»

Филипп оформил победный дубль в дерби. Что ещё нужно для попадания в сборную?

Какие же дыры в защите «Локо»! «Паненки» Миранчука лучше Смолова, но этого мало Главное с московского дерби.

Нападение

Даниил Лесовой, «Арсенал»

Лесовой вышел на замену против ЦСКА и сыграл отлично: постоянно обострял в атаке, а главное – забил победный гол.

Дзюба сделал максимум для того, чтобы «Зенит» выиграл. При его активных действиях был забит единственный и победный гол в матче. К тому же он постоянно отвлекал на себя защитников и традиционно выиграл много единоборств.

Игорь Горбатенко, «Арсенал»

Ещё у «Арсенала» мне понравился Горбатенко. Он не отметился результативными действиями, но постоянно держал оборону ЦСКА в напряжении своими смещениями с фланга в центр.

Лучший тренер

«Зенит» выиграл важнейший матч, оторвался от второго места на восемь очков. В этом туре Семак лучший.