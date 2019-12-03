Символическая сборная 18-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 18-го тура чемпионата России.
Вратарь
Егор Шамов, «Арсенал»
Вратарь туляков сильно помог команде выиграть у ЦСКА. Особенно эта помощь была ощутима в первом тайме. Егор сделал несколько крутых спасений.
Защита
Сергей Паршивлюк, «Динамо»
Паршивлюк провёл отличный матч против «Локомотива». Был надёжен в обороне, сделал голевую передачу. Сыграл важную роль в победе.
Владимир Рыков, «Динамо»
Рыков очень надёжно отработал в защите, постоянно подсказывал партнёрам, выигрывал много единоборств. Во многом благодаря ему «Локомотив» создал так мало моментов в этом матче.
Ярослав Ракицкий, «Зенит»
Ракицкий против «Спартака» сыграл отлично. Прервал несколько опасных выпадов гостей, раздавал свои фирменные диагонали и был надёжен в воздухе.
Михаил Меркулов, «Урал»
Снова отмечу Меркулова. Да, «Урал» не выиграл, но хорошая игра Михаила в защите помогла команде не пропустить от «Ростова».
Полузащита
Вильмар Барриос, «Зенит»
Барриос выжигал центр в матче со «Спартаком». Колумбиец сыграл очень полезно, и особенно после удаления Оздоева. Барриос остался без постоянного напарника, но это не помешало ему сыграть отлично.
Роман Нойштедтер, «Динамо»
Нойштедтер сделал многое для того, чтобы центр «Динамо» не проваливался в матче с «Локомотивом», совершил много отборов.
Максимилиан Филипп, «Динамо»
Филипп оформил победный дубль в дерби. Что ещё нужно для попадания в сборную?
Нападение
Даниил Лесовой, «Арсенал»
Лесовой вышел на замену против ЦСКА и сыграл отлично: постоянно обострял в атаке, а главное – забил победный гол.
Артём Дзюба, «Зенит»
Дзюба сделал максимум для того, чтобы «Зенит» выиграл. При его активных действиях был забит единственный и победный гол в матче. К тому же он постоянно отвлекал на себя защитников и традиционно выиграл много единоборств.
Игорь Горбатенко, «Арсенал»
Ещё у «Арсенала» мне понравился Горбатенко. Он не отметился результативными действиями, но постоянно держал оборону ЦСКА в напряжении своими смещениями с фланга в центр.
Лучший тренер
Сергей Семак, «Зенит»
«Зенит» выиграл важнейший матч, оторвался от второго места на восемь очков. В этом туре Семак лучший.
Символическая сборная 18-го тура РПЛ
- 3 декабря 2019
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