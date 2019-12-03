Сестра Роналду мощно наехала на ван Дейка. Похоже, у неё проблемы с юмором

Церемония вручения «Золотого мяча» закончилась меньше суток назад, а эмоции вокруг неё становятся всё жарче. В центре внимания оказались Вирджил ван Дейк, занявший второе место, журналисты и Катя Авейру, сестра Криштиану Роналду. Рассказываем, что произошло.

На церемонии, которую сам Криштиану, занявший третье место, пропустил, остальные номинанты отвечали на множество вопросов журналистов. В частности, у Вирджила спросили: «Криштиану не приедет, это значит, что на одного конкурента меньше?», на что голландец, смеясь, пошутил: «А он точно был конкурентом?». Из всего интервью именно эта фраза разлетелась по всему миру. Реакция поклонников Роналду не заставила себя ждать.

Тест. Месси взял шестой «Золотой мяч». Всё ли вы знаете о великом аргентинце? Заветный трофей Лео не выигрывал три года.

Известный английский журналист Пирс Морган процитировал эту фразу в своём «Твиттере» и прокомментировал: «Нет. Роналду – более великий игрок, ты не в его лиге». Внезапно в комментарии пришёл сам ван Дейк. И мощно ответил. «Привет, Пирс. Если бы ты интересовался не только хайповыми заголовками, а посмотрел всё интервью, ты бы знал, что это была шутка. И что я не испытываю к ним двоим (Месси и Роналду – прим. «Чемпионата») ничего, кроме уважения». Судя по реакции читателей, его ответ нравится людям больше, чем пост Моргана.

О том, что ван Дейк просто пошутил, можно было догадаться даже из заголовков других новостей. Потому что голландец в том числе сказал вот что: «Само присутствие здесь, в списке номинантов – большая честь. У «Золотого мяча» есть победитель, но нет проигравших». И конкретно про Месси и Роналду: «Трудно выиграть «Золотой мяч», пока Месси и Роналду продолжают играть в футбол». В другом интервью сразу после церемонии награждения, он развил мысль: «К сожалению для всех остальных, сейчас в футболе есть два сверхъестественно одарённых игрока. Я очень горжусь тем, чего достиг за год, но нужно уважать величие. Я старался, но нашёлся тот, кто был чуть лучше. Нужно относиться с уважением к такому величию: шесть «Золотых мячей», это же просто фантастика».

Вроде бы всё ясно: это была просто шутка. Ван Дейк сам это подчеркнул, да ещё и назвал Роналду «сверхъестественным». Инцидент исчерпан? Только не для сестры Криштиану. Она опубликовала огромный пост в «Инстаграме» с критикой ван Дейка.

Перевод: «Некоторые люди не могут смириться с разочарованием!!! И живут с собственной реальности… А какая скромность! Журналист: «Криштиану Роналду не будет сегодня вечером, минус один конкурент за награду?». Ван Дейк: «А Криштиану Роналду точно конкурент?». Вот, что ответил защитник, когда его спросили об отсутствии звёздного португальца на церемонии.



Это правда, было известно, что он не выиграет приз. Несмотря на то, что выиграл важные командные трофеи… Но это отдельный разговор, и ещё посмотрим, куда выведет нас дорога правды!!!



Так вот, дорогой Вирджил, там, куда ты попал, Криштиану Роналду был уже тысячу раз. Видишь ли, дорогой Вирджил, Криштиану Роналду стал трёхкратным чемпионом в стране, в которой ты играешь годами, но так до сих пор и не сумел сунуть руку в банку с мёдом. Криштиану Роналду был лучшим игроком и лучшим бомбардиром в стране, в которой ты играешь, Вирджил. Кстати, он тогда был моложе тебя. Затем, дорогой Вирджил, он отправился в другие места, где стал лучшим игроком в истории одной командочки. «Реал» Мадрид, тебе что-то говорит это название? Это тот клуб, с которым Криштиану Роналду победил тебя в финале Лиги чемпионов. Кстати, у него в этом турнире пять побед. И этот же Криштиану Роналду с партнёрами по сборной раздавил твой «апельсин» в финале Лиги Наций. Трудно пришлось, да Вирджил? Сочувствуем. Даже в один из наименее успешных сезонов своей карьеры Криштиану Роналду выиграл больше титулов, чем ты. Впечатляет, не правда ли?

Так что, Вирджил, пойди и выиграй несколько трофеев, которые действительно что-то значат, а потом поговорим. Когда у тебя будет несколько действительно важных наград, тогда и сможешь сесть за стол с Криштиану!



А для меня ты, Криштиану, всегда будешь лучшим игроком в мире. А те, кто не согласен – пусть в цирке выступают! (как говорят в нашей маленькой стране, которую многие считают маленькой, но которая подарила миру многих из лучших…)»



На это ван Дейк пока никак не ответил.

Что ещё надо знать о церемонии

Преимущество Лео Месси над ван Дейком оказалось минимальным: всего семь баллов. Отрыв второго места от третьего намного больше – 203 балла.



1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 686 баллов

2. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль») – 679

3. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус») – 476.



Ван Дейк чаще, чем Месси был выбран в голосовании лучшим: 69 раз против 61 раза. Ван Дейка на первое место чаще ставили журналисты из Европы и Азии, а Месси – из Америки, Африки и Океании. Но сам голландец считает, что всё справедливо: «Просто кто-то был чуть лучше, чем я», — так он объяснил своё поражение.

Зато директор «Ювентуса» Фабио Паратичи считает иначе. «Распределение голосов при выборе победителя «Золотого мяча» всегда вызывает вопросы. Мы считаем, что Криштиану Роналду заслужил награду» — сказал он.

Стоит добавить, что награду Месси вручил обладатель предыдущего «Золотого мяча». Лука Модрич прокомментировал отсутствие Роналду на церемонии и то, что сам он решил приехать. «Я не могу говорить за других. Я приехал и рад здесь быть, потому что считаю, что в футболе важно уважение. Когда ты не выигрываешь, должен приезжать из уважения. Поэтому я здесь: показать уважение. Я уважаю Месси и рад передать ему награду. Надеюсь, это станет традицией».