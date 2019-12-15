10 крутых футболистов, которые должны блеснуть весной

К сожалению, в первой части российской Премьер-Лиги мы не успели насладиться выступлением сразу нескольких отличных футболистов. Кому-то не позволили играть травмы, а кто-то так и не получил достаточно игрового времени по другим весомым причинам. Вспоминаем таких футболистов и ждём их блестящего возвращения весной.

Матчей в РПЛ: 2

Переход Малкома в «Зенит» стал самым дорогим летним трансфером в РПЛ. На бразильца питерцы потратили 40 млн евро. Тем обиднее для сине-бело-голубых, что звёздный вингер сумел провести на поле в первой части сезона чуть больше часа. В августовском матче 5-го тура РПЛ с «Динамо» из-за столкновения с Артуром Юсуповым Малком получил довольно редкую травму — повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра, и выбыл до конца года. Несмотря на то, что срок восстановления бразильца затянулся, питерские болельщики могут выдохнуть с облегчением – он уже тренируется в общей группе и забивает красивые мячи.

Матчей в РПЛ: 0

В нынешнем сезоне лидер «Краснодара» пока что не смог сыграть ни одного матча за клуб. Всему виной – разрыв крестообразных связок, полученный шведским полузащитником летом во встрече с Испанией. Ожидаемые сроки восстановления Классона в клубе не называли. Однако известно, что после «крестов» футболисты возвращаются на поле, как правило, не раньше, чем через полгода. Если Виктор получил повреждение в июне, то уже в январе вполне вероятно вернётся в строй. Глубины состава пока «быкам» не хватает.

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Матчей в РПЛ: 3

В июне российского полузащитника «Краснодара» постигла та же учесть, что и Классона. Только в отличие от шведа, Газинский повредил плечо. Из-за травмы Юрия, а также ухода Каборе и Перейры «быкам» пришлось закрывать трансферами образовавшиеся пробелы в составе. При этом не все сделки оказались удачными. К счастью для «Краснодара», Газинский восстановился к концу ноября. За клуб полузащитник уже успел провести три игры в РПЛ и две – в Лиге Европы. Однако от оптимальных кондиций хавбек пока далёк. К весне Газинский наверняка наберёт форму.

Фото: Xaume Olleros/Getty Images

Реми Кабелла («Краснодар»)

Матчей в РПЛ: 2

Ещё один футболист «Краснодара», пострадавший из-за «крестов». Кабелла, приобретённый «быками» прошедшим летом, получил повреждение в конце августа в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Несмотря на то, что «Краснодар» внёс француза в заявку на Лигу Европы, полузащитник так и не смог принять участия в турнире. Вероятно, сыграть за свой клуб француз сможет не раньше конца февраля-начала марта.

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

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Матчей в РПЛ: 0

Перуанский футболист получил повреждение летом, находясь в расположении своей национальной сборной. Во время проведения Кубка Америки Джефферсон травмировал колено. После того, как Фарфан перенёс операцию в Барселоне, стали известные неутешительные сроки его восстановления – 6-8 месяцев. В октябре агент полузащитника утверждал, что Фарфан уже вовсю занимался на тренажёрах в Перу и готовился к возвращению в Москву. По словам представителя перуанца, по плану к концу декабря Джефферсон успеет восстановиться.

Фото: MB Media/Getty Images

Матчей в РПЛ: 1

Удивительно, но нынешний сезон один из лучших защитников РПЛ начал на скамейке запасных «Локо». Для того, чтобы выяснить в чём дело, «Чемпионат» поговорил с самим футболистом.

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Тогда Кверквелия утверждал, что отсутствие игровой практики связано с его «сложной травмой». Из-за игры без пауз в прошлом сезоне у защитника начали так сильно болеть икры, что было даже тяжело тренироваться. Возвращение в строй Соломон предрекал себе осенью. В конце сентября он наконец сыграл за «Локо» в Кубке России. Однако затем снова оказался в глухом запасе. В следующий раз Юрий Сёмин выпустил Кверквелию на поле лишь во втором тайме ноябрьского матча с «Тамбовом». Тем не менее последний матч «Локомотива» в году – против «Алетико» Соломон провёл от свистка до свистка. Так что, скорее всего уже весной можно ожидать возвращения грузинского защитника в стартовый состав «железнодорожников».

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Матчей в РПЛ: 4

Разрыв «крестообразных» связок полузащитник ЦСКА заработал ещё в феврале. Несмотря на то, что с тех пор Дзагоев усиленно восстанавливался и тренировался, вернуться в строй хавбек смог лишь в ноябре, проведя на поле 5 минут в матче с «Сочи». После той игры он сыграл за «армейский клуб» ещё в 4 матчах. Однако ни в одном из них Алан не отбегал все 90 минут. Зимний перерыв – отличная возможность для Дзагоева, чтобы набрать форму.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Силвие Бегич («Рубин»)

Матчей в РПЛ: 0

Одного из лучших защитников российской Премьер-Лиги прошлого сезона «Рубин» подписал, когда тот был ещё травмирован. Ожидалось, что Силвие Бегич, получивший травму голеностопа, выступая за «Оренбург», сможет вернуться в строй спустя две недели после переезда в Казань. Однако срок его восстановления неожиданно затянулся. Тренер «Рубина» Роман Шаронов признавался, что у Бегича очень необычная травма, и определить срок его восстановления довольно затруднительно. Пока что в нынешнем сезоне хорват не появлялся на поле в футболке казанского клуба. Надеемся, что к весне Силвие успеет восстановиться.

Фото: rubin-kazan.ru

Матчей в РПЛ: 0

Почему в нынешнем сезоне не играли эти футболисты, вы итак знаете. Кокорину отказал в регистрации РФС, а «Ростов» сможет заявить Мамаева только в январе 2020 года. После выхода из тюрьмы оба игрока начали тренироваться в общей группе своих команд. Павел даже успел провести за жёлто-синих один тайм в товарищеском матче с «Краснодаром». В течение сезона и в Ростове-на-Дону, и в Санкт-Петербурге не раз утверждали, что за время, проведенное в тюрьме, футболисты вовсе не растеряли свои навыки. Так что после зимнего перерыва вполне можно ожидать их громкого возвращения в РПЛ.