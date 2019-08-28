Куда пропал Саба Кверквелия? Отвечает он сам

Нет, он не поссорился с Сёминым и не уехал в Санкт-Петербург.

Соломон Кверквелия — один из лучших центральных защитников РПЛ. Тем удивительнее постоянно видеть его на скамейке «Локо» в новом сезоне.

Первые новости о том, что он готов играть после травмы, появились ещё в июле, а уже несколько недель он тренируется в общей группе. Так в чём же дело? Поговорили с Сабой, чтобы понять, что сейчас с ним происходит.

— Ужасно соскучился по болельщикам, — начинает он разговор, — у меня была тяжелейшая травма. Тренируюсь в общей группе, набираю форму — дай бог скоро появлюсь и буду играть, как раньше.

— Почему возвращение так затянулось?

— В прошлом сезоне во время игры с «Уфой» у меня свело икры, и мне пришлось попросить замену. Потом — пропустил сборы и тренировался сам. Когда футболист столько пропускает, ему приходится очень тяжело. Много занимался индивидуально — чтобы и дыхание было лучше, и физические кондиции подтянуть.

— Что у вас за травма?

— Она очень сложная, о ней лучше спросить доктора. Она случилась из-за того, что я очень много играл в прошлом сезоне, почти без пауз.

— А в чём конкретно проблема?

— Ещё недавно даже тренироваться было тяжело, икры болели очень сильно. Но сейчас всё уже в порядке, скоро буду готов на сто процентов. Три месяца был на лечении. Смысл выходить на поле и получить ещё одну травму?

«Вы же знаете: грузины приносят «Локомотиву» победы. ЛЕ выиграем, как минимум!» Интервью с Соломоном Кверквелией — про идею запустить именное вино, бесстрашие и собственную семью.

О возвращении и критиках

— Когда вы вернётесь на поле?

— В матче с «Ростовом» — вряд ли. Но боли уже ушли, меня даже отпускают в сборную. Думаю, что смогу вернуться на поле после паузы в РПЛ. А дальше выбирать тренеру.

— Общались с Сёминым?

— Да. Сказал, что ждёт меня, пожелал набрать форму. Палыч, ребята из клуба — все меня поддерживают. Да я и сам себя уже поддерживаю как могу — очень соскучился по игре.

— Есть версия, что у вас якобы появились проблемы с мотивацией, когда вас не отпустили в АПЛ.

— Никаких проблем нет, в «Локо» мне очень нравится. Я очень люблю Палыча, который столько для меня сделал. А если бы я хотел в АПЛ, я бы поехал. По мне было предложение «Лестера», когда мы стали чемпионами. Но я ни о чём не жалею. Остался и рад, что мы во второй раз подряд вышли в ЛЧ. Мы уже выиграли всё, дай бог и дальше будем побеждать. Тут, в «Локо», все очень хорошие.

— Вы так давно не играете, что в свете истории Игоря Денисова некоторые заподозрили неспортивные причины.

— Я просто получил травму! Не понимаю, о чём речь. Некоторые из-за этого по полгода пропускают. Поверь, у меня со всеми хорошие отношения. А эти люди, которые распускают слухи, уже говорили про меня гадости. Когда-то они удивлялись, зачем меня взяли в «Локо» из «Рубина». Говорили, что я уровень второй лиги. Пусть эти люди закроют свой рот. Пусть им будет стыдно!

О Хвиче, Мурило и ожиданиях от ЛЧ

— По Хвиче соскучились?

— Ну да. Что тут сказать, желаю ему удачи. Каждый день с ним общаюсь, мы всегда будем друзьями. Его уход из «Локомотива» пока не обсуждали. Но мне сейчас неудобно обсуждать эту тему.

— Как вам Мурило?

— Он хороший человек, у него всё впереди. Ситуацию с его переходом не застал, я тогда не был на сборах. Посмотрим, кто из нас будет лучшим и будет играть.

Труп грузинского болельщика в квартире Кверквелии. Всё, что известно сейчас Предварительная причина смерти — передозировка наркотиков.

— Может, вместе будете?

— Когда играли в три защитника с «Краснодаром», было неплохо. Но мне главное играть. Впереди два года контракта, хочу провести их в «Локомотиве»

— От Лиги чемпионов какие ожидания?

— Хочу встретиться с «Ливерпулем». Это топ-уровень. Играли против них с «Рубином» на «Энфилде» — такое удовольствие получили!

— Так вот почему вы «Лестеру» отказали? В «Ливерпуль» хотите.

— Какой «Ливерпуль»?! Мой клуб — «Локомотив»!

— Он выступит в ЛЧ лучше, чем в прошлом году?

— Конечно! Хуже точно не будет, ха-ха. Постараемся хоть в Лигу Европы выйти.

P.S.

Судя по всему, никаких интриг нет — Саба банально не успел восстановиться после травмы. Переговорив с Соломоном, мы связались с доком «Локомотива» Никитой Карлицким. Ну, чтоб уж наверняка. Вот его версия.

— В конце прошлого сезона на фоне больших нагрузок у Соломона воспалились мышцы на обеих голенях — это достаточно редкое явление в футболе. И лечение этого состояния может занимать достаточно долгое время. Сейчас Соломон чувствует себя хорошо и постепенно набирает форму.

— Но почему он до сих пор не выходит на поле?

— В основе лечения проблемы, которая у него была, на первом этапе лежит покой и физиотерапия. При длинной паузе мышцы теряют свою силу. Нужно время, чтобы они не только перестали воспаляться, но и обрели прежнюю функциональность. Сейчас Соломон чувствует себя хорошо, тренируется в общей группе и очень профессионально относится ко всем рекомендациям врачей и тренеров по физподготовке. Прогнозы хорошие: его здоровью и карьере ничего не угрожает.