Сколько денег тренеры РПЛ истратили на штрафы. Мы подсчитали

В нашем чемпионате наступил перерыв. Уже сейчас можно сказать, что этот сезон мы запомним надолго: введение VAR, многочисленные ошибки судей, резкие и памятные высказывания от главных тренеров, забастовки фанатов. За слова в адрес судей, как и за неподобающее поведение, все главные тренеры были либо крупно наказаны, либо даже дисквалифицированы. Мы подсчитали, на какую сумму «попали» наставники команд Премьер-Лиги во втором полугодии 2019-го.

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«Тамбов»

Самый распространенный штраф в лиге — за выход за пределы технической зоны. Григоряна за это мелкое прегрешение наказали однажды, в матче против «Спартака».После ухода Григоряна исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Первушин. В своих шести матчах он набрал 13 очков и не потратил ни копейки на штрафы.

Штрафы Григоряна — 10 тыс. рублей.

«Уфа»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Евсеев в этом сезоне получил лишь один штраф – те же 10 тыс. за выход за пределы технической зоны в матче кубка России против ЦСКА.

Штрафы Евсеева — 10 тыс. рублей.

«Оренбург»

Федотов в этом сезоне дважды наказан рублем за аналогичное нарушение.

Штрафы Федотова — 20 тыс. рублей.

«Динамо»

Хохлов, в отличие от Новикова, за время работы в этом сезоне финансовых взысканий избежал. А нового главного тренера москвичей уже дважды успели оштрафовать за выход за пределы технической зоны в матчах против «Краснодара» (10 тыс. руб.) и ЦСКА (20 тыс. руб.).

Штрафы Новикова — 30 тыс. рублей.

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«Ахмат»

У Шалимова нет штрафов, в отличие от Рахимова. Рашид Маматкулович четыре раза в этом сезоне выходил за пределы технической зоны.

Штрафы Рахимова — 60 тыс. рублей.

«Ростов»

О проблемах «Ростова» известно многим, поэтому штрафов они стараются много не получать. Валерий Карпин платил всего три раза, и все – из-за выхода за пределы технической зоны. Карпин был оштрафован в матчах против «Спартака», «Локомотива» и «Ахмата», потеряв 10 тыс., 20 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Штрафы Карпина — 60 тыс. рублей.

«Краснодар»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дисквалификаций Матвеев и Мусаев благополучно избежали, но накопили массу штрафов за выход за пределы технической зоны. Мусаев обеднел на 80 тыс. рублей, Матвеев — на 20 тыс.

Штрафы Матвеева и Мусаева— 100 тыс. рублей.

«Крылья Советов»

Божович — один из тренеров, получавших в этом сезоне дисквалификацию. За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и агрессию в адрес официального лица клуба в матче против «Оренбурга» Божовича дисквалифицировали на пять матчей (три реально + два условно), а также оштрафовали на 100 тыс. рублей. Помимо этого, Божович был также оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

Штрафы Божовича — 110 тыс. рублей и три матча дисквалификации.

«Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дважды нарушал границы технической зоны (минус 20 тыс. рублей).

После матча 6-го тура с «Ахматом» Семак получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча (назвал судьей козлами) — один матч реально плюс один условно и штраф в размере 100 тыс. рублей.

Штрафы Семака — 120 тыс. рублей и один матч дисквалификации.

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«Спартак»

Помимо Кононова и Тедеско нарваться на штраф ухитрился даже Кузнецов. Кононов был оштрафован в этом сезоне на 110 тыс. рублей: за выход за пределы технической зоны (10 тыс. руб.), неучастие в послематчевой пресс-конференции и пресс-интервью (50 тыс. + 50 тыс.). Тедеско уже успели наказать на 30 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны, Кузнецова — на 10 тыс. рублей.

Штрафы Кононова, Тедеско, Кузнецова — 150 тыс. рублей.

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«Локомотив»

Юрий Сёмин — эмоциональный человек, за пределы технической зоны главный тренер «Локо» выходил семь раз: дважды в матчах против «Ростова» и по разу против «Рубина», «Тамбова», «Динамо», «Зенит», «Арсенал».

Штрафы Сёмина — 180 тыс. рублей.

ЦСКА

Виктор Гончаренко— один из лидеров сезона по штрафам. Главный тренер «армейцев» покидал пределы технической зоны четыре раза (на 90 тыс. рублей в сумме).

После матча 16-го туре с «Сочи» Виктор Михайлович получил двухматчевую дисквалификацию (один матч реально + один условно) и штраф в размере 100 тыс. рублей за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча с использованием ненормативной лексики. За рецидив в матче с «Краснодаром» Гончаренко удостоился трёхматчевой дисквалификации (два реально + один условно) и штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Штрафы Гончаренко — 200 тыс. рублей и три матча дисквалификации.

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«Рубин»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возглавляет список штрафников Шаронов. После матча 5-го тура с «Краснодаром» за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера Шаронова оштрафовали на 200 тыс. рублей. Также за выход за пределы технической зоны старший тренер «Рубин» был оштрафован на 50 тыс. рублей. Докампо за аналогичное нарушение заплатил 30 тыс.

Штрафы Шаронова и Докампо — 280 тыс. рублей.

*Тренеры «Арсенала», «Урала» и «Сочи» в этом сезоне не штрафовались.

Сумма всех штрафов тренеров составила 1,33 млн рублей.