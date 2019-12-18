Слуцкий возглавит«Рубин». Как это будет

Кто интересовался Слуцким в России

В 20-х числах ноября, когда Слуцкий ещё работал в «Витессе», у нас появилась информация, что к тренеру проявляют интерес два российских клуба. Речь шла о «Динамо» и «Рубине». «Динамо» хотело предложить Слуцкому контракт, если бы Кирилл Новиков не продолжил свою работу, а «Рубин» — в случае отставки Шаронова, которым были недовольны. Тогда руководство дало Шаронову два матча на исправление ситуации: с «Ахматом» и «Сочи». Оба матча команда не выиграла, поэтому Шаронов был уволен. Увольняя Шаронова, руководство «Рубина» уже знало, кто главный кандидат на замену.

Слуцкий мог возглавить АЕК, но слишком долго думал. Греки не стали ждать А могло быть интересное место работы.

Почему у Слуцкого не сложилось с «Динамо»

Между «Динамо» и Слуцким уже несколько месяцев был тесный контакт. Так, Слуцкий и его близкий друг и помощник Олег Яровинский консультировали Дмитрия Гафина – члена совета директоров «Динамо» по различным вопросам. Приход Слуцкого зависел от того, насколько успешно покажет себя Кирилл Новиков на позиции главного тренера. Новикову удалось убедить боссов «Динамо», что он может справляться с этой работой, поэтому тема по Слуцкому и «Динамо» чуть заглохла, и на первый план вышел «Рубин».

«Вбрасывалась ложная информация». Друг Слуцкого объяснил творившееся в «Витессе» Самый важный вопрос: что тренер намерен делать дальше?

«Рубин» и Слуцкий, как это будет

По положению дел на данный момент можно утверждать, что приход Слуцкого в «Рубин» вопрос почти решённый. Стороны максимально близки к достижению полной договорённости. В штаб Леонида Викторовича точно войдёт Олег Кузьмин, работавший в штабе Романа Шаронова. Слуцкий позвал с собой в Казань и братьев Березуцких, которые помогали ему в «Витессе», но они взяли время на раздумье. Алексей и Василий ещё не решили, стоит ли им продолжать тренерскую работу. Стоит напомнить, что Березуцкие довольно успешные бизнесмены. Они владеют футбольным магазином. Поэтому вопрос о штабе Слуцкого в «Рубине» остаётся открытым. Так же как и позиция Олега Яровинского, который сейчас выбирает между двумя предложениями: от тех же «Динамо» и «Рубина». Яровинскому надо решить, продолжать работать в связке со своим хорошим другом или пойти в «Динамо», чтобы занять пост спортивного директора.



Важно понимать, что «Рубин» предоставил Слуцкому гарантии обильных финансовых вливаний в клуб. В Казани планируют целый ряд впечатляющих трансферов. В общем, Слуцкому нужно будет думать только об одном: как вернуть Казань в элиту российского футбола. Посмотрим, будет ли возвращение Слуцкого в Россию таким же успешным, каким был его период до вояжа в Европу.