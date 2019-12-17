«Ливерпуль» должен сыграть 2 матча за 2 дня. Всё что нужно знать о клубном чемпионате мира

В Катаре проходит клубный чемпионат мира. Со стадии полуфинала в борьбу включается представитель Европы и первый претендент на победу – «Ливерпуль». Рассказываем всё самое важное о турнире.

Кто участвует в клубном чемпионате мира?

За звание лучшего в мире сражаются семь команд из шести конфедераций ФИФА – это победитель европейской Лиги чемпионов «Ливерпуль» (Англия), победитель южноамериканского Кубка Либертадорес «Фламенго» (Бразилия), победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» (Мексика), победитель африканской Лиги чемпионов «Эсперанс» (Тунис), победитель азиатской Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), победитель Лиги чемпионов Океании «Иенген Спорт» (Новая Каледония), а также чемпион Катара «Аль-Садд» на правах хозяина турнира.

«Фламенго», «Аль-Хиляль» и «Иенген Спорт» впервые сыграли на клубном чемпионате мира. «Монтеррей» – главный старожил: ранее мексиканцы участвовали в трёх розыгрышах. Все матчи проходят в Дохе. Изначально планировалось задействовать три стадиона – «Халифа», «Джассим бин Хамад» и «Эдьюкейшн Сити», где должны были пройти полуфиналы и финал. Однако открытие «Эдьюкейшн Сити» перенесли на начало 2020 года, поэтому решающие матчи отдали арене «Халифа».

Сетка клубного чемпионата мира – 2019

Какие матчи сыграны и когда играет «Ливерпуль»?

Турнир начался 11 декабря, когда в матче квалификационного раунда сыграли «Аль-Садд» и «Ианген Спорт». Хозяева, которых возглавляет экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави, выиграли в дополнительное время – 3:1.

Ещё через три дня состоялись четвертьфиналы. «Аль-Хиляль» переиграл «Эсперанс» – 1:0, а «Аль-Садд» к огорчению местных болельщиков уступил «Монтеррею» – 2:3. Несмотря на то, что «Аль-Садд» в отличие от других команд не является чемпионом своей конфедерации, команда Хави могла рассчитывать на большее. У хозяев собрана почти вся основа сборной Катара, к которой добавлены сильные легионеры – бывший игрок «Атлетико» Габи, автор победного гола в финале последнего Кубка Африки алжирец Багдад Бунеджа и кореец Нам Те Хи. К сожалению, пока Хави-тренер не столь хорош, как Хави-футболист. «Аль-Садд» страдает из-за отсутствия цельной игры, возникают проблемы с прессингом, да и форма Габи оставляет желать лучшего. Возрастному испанцу уже трудно совершать много рывков, а один из голов «Монтеррей» вообще забил после его «обреза».

Мексиканцы во втором тайме игры с «Аль-Саддом» уже явно готовились к «Ливерпулю». Ведя в счёте 2:0, поменяли тактическую схему с 4-2-3-1 на более оборонительную с тремя центральными защитниками. Очевидно, получилось не совсем то, что хотел видеть тренер. Кстати, если вы будете смотреть в среду матч «Монтеррей» – «Ливерпуль», обязательно обратите внимание на забившего победный гол катарцам 22-летнего полузащитника Карлоса Родригеса. Это игрок типа box-to-box с большим объёмом и прекрасной длинной передачей, он наверняка скоро окажется в приличном клубе топового чемпионата.

Между тем, «Ливерпуль» сегодня играет в четвертьфинале Кубка английской лиги в гостях с «Астон Виллой». Попадание команды Юргена Клоппа на клубный чемпионат мира привёл к абсурдной ситуации: лидер АПЛ вынужден играть два матча за два дня. В последний раз красные оказывались в такой ситуации 33 года назад. Встречу в Бирмингеме не перенесли. Естественно, Клопп решил задействовать разные составы, но при этом все игроки основы полетели в Катар. По данным английских СМИ, четыре футболиста, заявленных на матч с «Астон Виллой», присоединятся к команде на клубном чемпионате мира.

Первый полуфинал «Фламенго» – «Аль-Хиляль» был сыгран сегодня. Бразильцы проиграли первый тайм (0:1), но смогли переломить ход матча. Правда, теперь обошлось без чудес, случившихся в финале Кубка Либертадорес. Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш в очередной раз доказал, что умеет здорово управлять игрой. После перерыва команда португальского специалиста дожала уставшего соперника, забив трижды.

«Фламенго» вышел в финал, который, как и матч за третье место, состоится 21 декабря. Во встрече за пятое место «Аль-Садд» крупно уступил «Эсперансу» – 2:6.

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Как изменится клубный чемпионат мира?

В следующем году клубный чемпионат мира пройдёт по той же схеме. На стадионах Катара в декабре сыграют семь команд, включая хозяев. А вот после этого структура, место и дата проведения турнира изменятся.

ФИФА приняла решение проводить клубный чемпионат мира раз в четыре года. Причём не зимой, а летом. По срокам это соревнование фактически заменит Кубок конфедераций для сборных. В 2021-м турнир в июне-июле примет Китай, а количество участников возрастёт до 24 команд. Понятно, что это сделано с целью получения финансовой выгоды, поскольку теперь Европа будет представлена не одним, а целой группой топ-клубов.

Европе гарантировано восемь мест, Южной Америке – шесть, а ещё 10 путёвок достанутся представителям остальных конфедераций. На первом этапе 24 участника клубного чемпионата мира будут разбиты на восемь групп по три команды. Победители групп выйдут в плей-офф, который начнётся с четвертьфинала.

Впрочем, ассоциация европейских клубов (ЕСА) выступила против нового формата клубного чемпионата мира. Существует угроза бойкота турнира. Причина недовольства лидеров европейского футбола – сверхнасыщенный календарь, из-за которого страдают игроки.