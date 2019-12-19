10 летних трансферов РПЛ, которые пока себя не оправдали

Сразу оговоримся, что никто не собирается выносить приговор перечисленным футболистам. Окончательно оценить любой трансфер можно лишь в момент, когда игрок покинет команду, а на руках у нас будут все аргументы: сколько принесено спортивной пользы, как много матчей/титулов вместе выиграно, какую сумму на исполнителя клуб в итоге потратил и какую – получил взамен.
А до момента расставания речь может идти лишь о двух вещах – сиюминутном анализе успешности приобретения и прогнозировании эффективности. Не исключаю и даже убеждён, что некоторые футболисты из данного списка в будущем проявят себя в России. Но на сегодня их трансферы выглядят спорными. И в полной мере они себя точно ещё не оправдали.
Мы не включили в рейтинг игроков, не сумевших показать себя по объективным причинам в виде травм (Малком, Джорджевич, Кабелла), а сосредоточились на тех, у кого было достаточно игрового времени.
Андре Шюррле
Из «Боруссии» Дортмунд в «Спартак» (аренда за 1 млн евро)
Чемпион мира приезжал в Москву в статусе звезды и человека, умеющего делать разницу, хотя всем, кто внимательно следил за его последними выступлениями в «Фулхэме», было понятно: ситуация как минимум из разряда 50 на 50. «Спартак» рисковал, и на сегодня риск не оправдался. Шюррле ярко ворвался в наш футбол, классно сыграл в первых матчах, но потом совсем зачах. Заболел, долго лечился, восстанавливался, пытался набрать форму – и так её до декабря не набрал. Даже при соотечественнике Доменико Тедеско Андре превратился в запасного, да и в моменты, когда выходит со скамейки на поле, вреда от него куда больше, чем пользы. Посмотрим, сможет ли немец обрести себя после полноценных сборов.
Резиуан Мирзов
Из «Ростова» в «Спартак» за 4 млн евро
Появление полузащитника в «Спартаке» — личная инициатива Олега Кононова, с которой после долгих раздумий всё же согласилось руководство клуба. Деньги на новичка потрачены приличные, а отдачи пока нет. Налицо стилистические разногласия, поскольку Мирзов – футболист контратакующего склада, очень яркий, но ограниченный в мышлении, поэтому в клубе-гранде ему намного труднее, чем в «Арсенале». В 12 матчах Резиуан набрал лишь одну голевую передачу, а возмущений на трибунах каждую его игру – десятки тысяч.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Рамиль Шейдаев
Из «Крыльев» в «Динамо» (свободный агент)
Бело-голубые взяли Шейдаева как свободного агента (хотя бесплатных футболистов, как известно, не бывает), но здесь речь даже не в деньгах, а потерянном времени и бессмыслице. Летом команда тогда ещё Дмитрия Хохлова остро нуждалась в сильном форварде-завершителе, способном решить проблемы с реализацией, а получила сырого игрока, никогда прежде на высоком уровне не проявлявшего себя в роли бомбардира. Эксперимент оказался скомканным: после шести сыгранных туров и обильной критики Шейдаев угодил в запас, наглухо сел под прибывшим Игбуном, и неизвестно, продолжит ли свои выступления в клубе Рамиль весной. Всё-таки «Динамо» стремится приблизиться к элите – и ей нужны соответствующие исполнители в каждой линии.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Родриго Кайо
Из «Санта Клары» в «Краснодар» за 3 млн евро
«Быки» желали получить сильного опорника-разрушителя, но ещё летом сами понимали, что с этой покупкой торопились: качества Кайо не были подтверждены временем, до переезда в Россию он лишь половину сезона отыграл на относительно стабильном уровне в Португалии. Плюс закрадывались мысли о возможных стилистических разногласиях между комбинационной командой и не очень хорошем на мяче бразильцем. В итоге первые полгода действительно полностью ушли на адаптацию: Кайо отыграл лишь две игры в чемпионате (против ЦСКА получилось так себе, против «Спартака» новичок заработал удаление), привёз решающий гол в кубковой встрече в Нижнем Новгороде, и с тех пор на поле мы его не видели.
Лукас Сантос
Из «Васко да Гама» в ЦСКА (аренда за 200 тысяч евро)
У красно-синих не было большого трансферного бюджета, поэтому купить в пару к Чалову сильного атакующего партнёра они не смогли. Аренда Лукаса Сантоса – изначально спорная затея, поскольку ограничений с его миниатюрной для современного футбола фигурой у бразильца очень много. А помимо недостатка в атлетизме у него ещё не наблюдается таких уж уникальных качеств. Или он их упорно от наших глаз скрывает. На сегодняшний день ЦСКА вряд ли пожелает выкупать футболиста. А «Васко да Гама», вероятно, не позволит продлить аренду.
Фото: Алексаднр Сафонов, «Чемпионат»
Гус Тиль
Из АЗ в «Спартак» за 18 млн евро
Если брать соотношение «цена/принесённая польза», то на сегодня покупка молодого капитана АЗ – один из главных текущих трансферных провалов (выше в рейтинге разве что травмированный Малком). «Спартак» покупал «не совсем плеймейкера», тот посверкал в первых матчах, а потом завял и пропал из стартового состава. Дело не в том, что Тиль плохой футболист, ни в коем случае. У него есть сильные качества, но так уж получается, что в нынешней команде они не востребованы: в передней линии прессинга отбирать мячи нет смысла, поскольку красно-белые при Тедеско вообще не прессингуют высоко, а на позиции «под нападающими» тренерский штаб хочет видеть не столько мощь и скорость, сколько креатив и тонкие передачи вперёд, поэтому предпочитает там Бакаева.
Есть три варианта дальнейшего развития событий: либо сам Тиль меняет стиль игры и прибавляет в отдельных компонентах, либо «Спартак» на сборах корректирует философию и подстраивается под игроков, либо нужно расходиться и не мучить друг друга. Только 18 млн за голландца, само собой, сегодня никто не заплатит.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Клинтон Н’Жье
Из «Марселя» в «Динамо» за 6 млн евро
Вторая по стоимости летняя покупка бело-голубых. При трансфере камерунца смущали три момента. Во-первых, его нестабильность. Во-вторых, средняя для атакующего игрока конкретика. В-третьих, травматизм. На сегодня все три пункта перенеслись на Россию: Н’Жье набрал лишь один результативный балл (зато это победный гол ЦСКА на последних минутах), пропустил три матча из-за травм, проиграл конкуренцию. За 6 млн евро «Динамо» могло рассчитывать на другую отдачу.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Седрик Гогуа
Из «Тамбова» в ЦСКА за 400 тысяч евро
Если аренда Лукаса Сантоса – это просто риск, то покупка Гогуа попахивает эпатажем и авантюризмом. ЦСКА приобрёл ивуарийца, который раньше вёл разгульный образ жизни и к своим 25 в футболе толком ничего не добился. Ярко сверкнув в дебюте (гол «Арсеналу»), затем Седрик перестал справляться с новым вызовом. С сентября на его счету лишь 183 минуты, зато аж четыре травмы и провал против «Ростова». Да и в целом с мальчишкой Карповым в центре обороны как-то спокойнее.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Алексей Сутормин
Из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей
В прошлом сезоне, выступая в «Оренбурге», Сутормин был одним из самых прогрессирующих и универсальных футболистов России, считался кандидатом в сборную, много забивал и попадал в символические команды тура. Сейчас он – запасной «Зенита», не смог пробиться в основу даже в условиях травмы Малкома, насобирал в чемпионате лишь 592 минуты. Такое развитие событий прогнозировалось, но всё равно грустно. Где-то мы уже всё это видели. Причём не один раз и даже не два. С другой стороны, для футболиста за 50 тысяч рублей – вполне адекватная статистика.
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Юнес Намли
Из «Зволле» в «Краснодар» за 3 млн евро
Ещё один новичок «быков», которому пришлось потратить первую половину сезона на адаптацию. Креативного Намли рассматривали как потенциальную замену Перейре на позиции «десятки», да и на фланге вместо травмированного Классона он сыграть способен, однако эффективно перенести свой уровень с чемпионата Нидерландов на российскую Премьер-Лигу датчанин пока не сумел. Сезон он начинал основным футболистом, а потом превратился в глухого резервиста, из 10 последних игр в чемпионате полностью просидел восемь. И в Лиге Европы тоже выходил лишь время от времени.
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
- 19 декабря 2019
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