10 летних трансферов РПЛ, которые пока себя не оправдали

Сразу оговоримся, что никто не собирается выносить приговор перечисленным футболистам. Окончательно оценить любой трансфер можно лишь в момент, когда игрок покинет команду, а на руках у нас будут все аргументы: сколько принесено спортивной пользы, как много матчей/титулов вместе выиграно, какую сумму на исполнителя клуб в итоге потратил и какую – получил взамен.



А до момента расставания речь может идти лишь о двух вещах – сиюминутном анализе успешности приобретения и прогнозировании эффективности. Не исключаю и даже убеждён, что некоторые футболисты из данного списка в будущем проявят себя в России. Но на сегодня их трансферы выглядят спорными. И в полной мере они себя точно ещё не оправдали.



Мы не включили в рейтинг игроков, не сумевших показать себя по объективным причинам в виде травм (Малком, Джорджевич, Кабелла), а сосредоточились на тех, у кого было достаточно игрового времени.

Из «Боруссии» Дортмунд в «Спартак» (аренда за 1 млн евро)



Чемпион мира приезжал в Москву в статусе звезды и человека, умеющего делать разницу, хотя всем, кто внимательно следил за его последними выступлениями в «Фулхэме», было понятно: ситуация как минимум из разряда 50 на 50. «Спартак» рисковал, и на сегодня риск не оправдался. Шюррле ярко ворвался в наш футбол, классно сыграл в первых матчах, но потом совсем зачах. Заболел, долго лечился, восстанавливался, пытался набрать форму – и так её до декабря не набрал. Даже при соотечественнике Доменико Тедеско Андре превратился в запасного, да и в моменты, когда выходит со скамейки на поле, вреда от него куда больше, чем пользы. Посмотрим, сможет ли немец обрести себя после полноценных сборов.

Шюррле совсем не тянет. Если так пойдёт дальше, расставаться надо уже зимой В Екатеринбурге чемпион мира вновь был одним из худших в команде. К сожалению, опасения сбываются.

Из «Ростова» в «Спартак» за 4 млн евро



Появление полузащитника в «Спартаке» — личная инициатива Олега Кононова, с которой после долгих раздумий всё же согласилось руководство клуба. Деньги на новичка потрачены приличные, а отдачи пока нет. Налицо стилистические разногласия, поскольку Мирзов – футболист контратакующего склада, очень яркий, но ограниченный в мышлении, поэтому в клубе-гранде ему намного труднее, чем в «Арсенале». В 12 матчах Резиуан набрал лишь одну голевую передачу, а возмущений на трибунах каждую его игру – десятки тысяч.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Из «Крыльев» в «Динамо» (свободный агент)



Бело-голубые взяли Шейдаева как свободного агента (хотя бесплатных футболистов, как известно, не бывает), но здесь речь даже не в деньгах, а потерянном времени и бессмыслице. Летом команда тогда ещё Дмитрия Хохлова остро нуждалась в сильном форварде-завершителе, способном решить проблемы с реализацией, а получила сырого игрока, никогда прежде на высоком уровне не проявлявшего себя в роли бомбардира. Эксперимент оказался скомканным: после шести сыгранных туров и обильной критики Шейдаев угодил в запас, наглухо сел под прибывшим Игбуном, и неизвестно, продолжит ли свои выступления в клубе Рамиль весной. Всё-таки «Динамо» стремится приблизиться к элите – и ей нужны соответствующие исполнители в каждой линии.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Из «Санта Клары» в «Краснодар» за 3 млн евро



«Быки» желали получить сильного опорника-разрушителя, но ещё летом сами понимали, что с этой покупкой торопились: качества Кайо не были подтверждены временем, до переезда в Россию он лишь половину сезона отыграл на относительно стабильном уровне в Португалии. Плюс закрадывались мысли о возможных стилистических разногласиях между комбинационной командой и не очень хорошем на мяче бразильцем. В итоге первые полгода действительно полностью ушли на адаптацию: Кайо отыграл лишь две игры в чемпионате (против ЦСКА получилось так себе, против «Спартака» новичок заработал удаление), привёз решающий гол в кубковой встрече в Нижнем Новгороде, и с тех пор на поле мы его не видели.

Из «Васко да Гама» в ЦСКА (аренда за 200 тысяч евро)



У красно-синих не было большого трансферного бюджета, поэтому купить в пару к Чалову сильного атакующего партнёра они не смогли. Аренда Лукаса Сантоса – изначально спорная затея, поскольку ограничений с его миниатюрной для современного футбола фигурой у бразильца очень много. А помимо недостатка в атлетизме у него ещё не наблюдается таких уж уникальных качеств. Или он их упорно от наших глаз скрывает. На сегодняшний день ЦСКА вряд ли пожелает выкупать футболиста. А «Васко да Гама», вероятно, не позволит продлить аренду.

Фото: Алексаднр Сафонов, «Чемпионат»

Срок аренды Сантоса в ЦСКА скоро истечёт. Но пока он отыграл лишь 101 минуту Почему Гончаренко держит бразильца на скамейке запасных?

Из АЗ в «Спартак» за 18 млн евро



Если брать соотношение «цена/принесённая польза», то на сегодня покупка молодого капитана АЗ – один из главных текущих трансферных провалов (выше в рейтинге разве что травмированный Малком). «Спартак» покупал «не совсем плеймейкера», тот посверкал в первых матчах, а потом завял и пропал из стартового состава. Дело не в том, что Тиль плохой футболист, ни в коем случае. У него есть сильные качества, но так уж получается, что в нынешней команде они не востребованы: в передней линии прессинга отбирать мячи нет смысла, поскольку красно-белые при Тедеско вообще не прессингуют высоко, а на позиции «под нападающими» тренерский штаб хочет видеть не столько мощь и скорость, сколько креатив и тонкие передачи вперёд, поэтому предпочитает там Бакаева.

Тиль — классный, но ролевой игрок. «Спартаку» придётся подстраиваться под него Голландец подписал четырёхлетний контракт с красно-белыми.

Есть три варианта дальнейшего развития событий: либо сам Тиль меняет стиль игры и прибавляет в отдельных компонентах, либо «Спартак» на сборах корректирует философию и подстраивается под игроков, либо нужно расходиться и не мучить друг друга. Только 18 млн за голландца, само собой, сегодня никто не заплатит.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Клинтон Н’Жье

Из «Марселя» в «Динамо» за 6 млн евро



Вторая по стоимости летняя покупка бело-голубых. При трансфере камерунца смущали три момента. Во-первых, его нестабильность. Во-вторых, средняя для атакующего игрока конкретика. В-третьих, травматизм. На сегодня все три пункта перенеслись на Россию: Н’Жье набрал лишь один результативный балл (зато это победный гол ЦСКА на последних минутах), пропустил три матча из-за травм, проиграл конкуренцию. За 6 млн евро «Динамо» могло рассчитывать на другую отдачу.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Седрик Гогуа

Из «Тамбова» в ЦСКА за 400 тысяч евро



Если аренда Лукаса Сантоса – это просто риск, то покупка Гогуа попахивает эпатажем и авантюризмом. ЦСКА приобрёл ивуарийца, который раньше вёл разгульный образ жизни и к своим 25 в футболе толком ничего не добился. Ярко сверкнув в дебюте (гол «Арсеналу»), затем Седрик перестал справляться с новым вызовом. С сентября на его счету лишь 183 минуты, зато аж четыре травмы и провал против «Ростова». Да и в целом с мальчишкой Карповым в центре обороны как-то спокойнее.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей

В прошлом сезоне, выступая в «Оренбурге», Сутормин был одним из самых прогрессирующих и универсальных футболистов России, считался кандидатом в сборную, много забивал и попадал в символические команды тура. Сейчас он – запасной «Зенита», не смог пробиться в основу даже в условиях травмы Малкома, насобирал в чемпионате лишь 592 минуты. Такое развитие событий прогнозировалось, но всё равно грустно. Где-то мы уже всё это видели. Причём не один раз и даже не два. С другой стороны, для футболиста за 50 тысяч рублей – вполне адекватная статистика.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Из «Зволле» в «Краснодар» за 3 млн евро



Ещё один новичок «быков», которому пришлось потратить первую половину сезона на адаптацию. Креативного Намли рассматривали как потенциальную замену Перейре на позиции «десятки», да и на фланге вместо травмированного Классона он сыграть способен, однако эффективно перенести свой уровень с чемпионата Нидерландов на российскую Премьер-Лигу датчанин пока не сумел. Сезон он начинал основным футболистом, а потом превратился в глухого резервиста, из 10 последних игр в чемпионате полностью просидел восемь. И в Лиге Европы тоже выходил лишь время от времени.