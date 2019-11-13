Срок аренды Сантоса в ЦСКА скоро истечёт. Но пока он отыграл лишь 101 минуту

В начале сентября игроком ЦСКА стал миниатюрный, но перспективный 20-летний полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос. «Армейцы» взяли хавбека в аренду с правом выкупа за фиксированную сумму, чтобы не рисковать.

Планировалось, что со временем молодой бразилец набьёт шишки в РПЛ и адаптируется к чемпионату, в котором борьба превалирует над техникой. Тем не менее достаточно игрового времени полузащитник в России пока так и не получил.

За ЦСКА Сантос сыграл в пяти официальных матчах, проведя на поле суммарно лишь 101 минуту. При этом уже 31 декабря истечёт срок его аренды.

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Чем отметился Сантос в московском клубе

Бразилец дебютировал за ЦСКА в середине сентября. В гостевом матче с «Тамбовом» Виктор Гончаренко предоставил полузащитнику жалких 11 минут в конце встречи. Затем Сантос вышел на 18 минут в игре Лиги Европы с «Лудогорцем», на 12 минут – в матче Кубка России с «Аланией», на 45 минут во встрече с «Ростовом» и на 15 минут – с «Ференцварошем».

За это время бразилец сумел отметиться лишь одним невероятным промахом по воротам. Когда ЦСКА дома уступал «Ростову» со счётом 0:3, Ахметов отдал передачу Сантосу, оказавшемуся в одиночестве на линии вратарской. Казалось бы, идеальный момент для дебютного гола, но полузащитник умудрился ударить так, что мяч полетел в сторону боковой.

«Во втором тайме был момент, когда я уже практически заложил корпус, видел, что ко мне идёт мяч, готовился поразить ворота, но мяч чуть поднялся, и я не успел приложиться к мячу так, как хотел. К сожалению, потерял стопроцентный момент. Считаю, эти моменты необходимо отрабатывать на тренировках, чтобы в следующий раз не терять такие шансы», — корил себя Сантос.

Отдушиной для бразильца стали товарищеские встречи, которые «армейцы» проводили в паузах на международные матчи.

Московскому «Арарату» полузащитник забил красивый гол со штрафного, а в ворота «Коломны» отправил 2 мяча. Причём один из них бразилец записал на свой счёт после удара головой, даже несмотря на свой скромный рост – 164 сантиметра.

Почему бразилец сидит на лавке в ЦСКА

Есть несколько версий, почему Сантос получает так мало игрового времени в ЦСКА.

Первая – самая простая. Её косвенно подтверждал и сам тренер «армейцев».

Дело в том, что в московском клубе позиция левого вингера уже укомплектована, в отличие от некоторых других. Сейчас, как правило, её занимает более габаритный Сигурдссон, который не даёт поводов сомневаться в себе. Кроме того, при необходимости Гончаренко может поднять в зону исландца Облякова или Кучаева. Сантос – далеко не главный альтернативный вариант замены Арнора.

«В чём должен прибавить Лукас Сантос, чтобы регулярно выходить в стартовом составе? Тут нужно понимать, что есть Сигурдссон, который не даёт повода для замен. Лукас выглядит лучше с каждым днём, он нравится болельщикам. Очень много параметров нужно учитывать, особенно при стандартах. Если они будут вдвоём на поле, то нам уже нужно поломать голову», — отмечал Виктор Гончаренко.

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Ещё две версии ходят в среде болельщиков «армейцев». Согласно одной из них, главный тренер ЦСКА упрямо не ставит в состав новичков, купленных в летнее трансферное окно (Шарлию, Гогуа, Сантоса), из-за разногласий с селекционным отделом клуба. Якобы Гончаренко хотел приобрести совершенно других футболистов, а клуб купил этих.

По другой версии фанатов ЦСКА, «армейцы» хотят сбить цену на полузащитника перед выкупом, придерживая Сантоса на скамейке. В начале сентября бразильский портал Vasconoticias сообщал, что ЦСКА планирует выкупить футболиста, трансфер которого обойдётся московскому клубу в сумму около 5 млн евро.

Тем не менее две эти версии больше напоминают конспирологические. Едва ли из-за личных обид или какой-то неочевидной выгоды в будущем главный тренер ЦСКА стал бы придерживать на скамейке запасных более сильного исполнителя.

Есть ли у Сантоса будущее в московском клубе

Вариант, при котором ЦСКА выкупит бразильца, выглядит маловероятным. Пока полузащитник вчистую проигрывает конкуренцию Сигурдссону, а вскоре в московском клубе может появиться игрок, который окончательно поставит крест на будущем Сантоса в ЦСКА.

«Армейский» клуб не оставляет попыток подписать 21-летнего хавбека «Нефтехимика» Дениса Макарова. Летом ЦСКА уже пытался приобрести молодого таланта из ФНЛ, а будущей зимой вновь сделает предложение по игроку.

Сейчас Макаров занимает третье место в гонке бомбардиров в Футбольной национальной лиге. На его счету 11 голов, 2 из которых с пенальти. Полузащитник – левша, но хорошо владеет и правой ногой, так что может закрыть оба фланга. Благодаря российскому паспорту и развитым бомбардирским навыкам его кандидатура на место в составе ЦСКА смотрится явно предпочтительнее, чем бразильца.

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Кроме того, не стоит забывать и про новый лимит на легионеров, который вступит в силу с сезона-2020/21. Его формат предусматривает присутствие в заявке команды на сезон максимум 8 легионеров и 17 россиян.

Сейчас в составе «армейцев» 10 иностранцев – Магнуссон, Шарлия, Гогуа, Бистрович, Бийол, Влашич, Сигурдссон, Нисимура, Сантос и Н’Диайе. Очевидно, что с двоими из них ЦСКА придётся попрощаться. Если учесть роль каждого из перечисленных футболистов в команде, то не так уж сложно понять, от кого в первую очередь откажутся «армейцы».

Зачем тогда бразилец был нужен ЦСКА

Скорее всего, Сантос не оправдал возложенных на него ожиданий. Вероятно, в московском клубе рассчитывали, что полузащитник будет больше нацелен на ворота и, несмотря на свои габариты, сможет адаптироваться к российскому футболу.

До перехода в ЦСКА бразилец провёл лишь 12 матчей за взрослую команду «Васко да Гама», поэтому объективно оценить его шансы на успех в России было затруднительно.