Cirque du Soleil поставил шоу в честь Месси. Лео сделал ещё один шаг к величию

Лионель Месси – великий футболист, это мы все с вами знаем. Но в этом году он сделал большой шаг к тому, чтобы стать и величайшей звездой. При поддержке официального партнёра «Барселоны» — Rakuten и материнской компании Viber, Cirque du Soleil поставил шоу под названием «Messi10». Да, вы всё правильно поняли – Месси получил цирковое шоу своего имени от лучших мастеров планеты.

«Золотой мяч» достался Месси, а не ван Дейку. Почему это правильно У голландца не было шансов, хотя он и из «Ливерпуля».

В одном из самых известных и лидирующих приложений для общения Viber, который является официальным мессенджером ФК «Барселона», можно стать частью уникального шоу благодаря специально созданному сообществу Messi10. Там публикуются последние новости о представлении, фото и видео с репетиций, анонсы конкурсов и другой эксклюзивный контент. В честь шоу также был сделан специальный стикерпак, на котором изображены сами артисты представления.

Фото: cirquedusoleil.com

С чего всё началось

Почти во все дни шоу (в воскресенье у артистов выходной) в зале аншлаг, и в этом я мог убедиться сам, побывав в Барселоне на самом представлении. Как рассказал режиссёр Cirque du Soleil Мухтар Омар Шариф Мухтар, идея пришла к нему два года назад. Будучи преданным поклонником Месси, Мухтар хотел создать целое уникального цирковое представление про футбол. И конечно, для реализации проекта режиссер выбрал своего давнего кумира. Важно отметить, что сам Месси активно принимал участие в постановке представления. Футболист был постоянно на связи с режиссером и артистами, консультируя их в тех или иных моментах, делился музыкальными предпочтениями, а президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу нашёл спонсоров под постановку.

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О представлении

Представление длится полтора часа, как и футбольный матч. Два акта по 45 минут и 15-минутный перерыв. Перед началом представления я задавался вопросом: насколько возможно вписать всем известные цирковые номера, пусть и виртуозно исполняемые, в футбольный рассказ. У артистов это получилось. Любой номер, будь то хождение по канату или невероятные трюки акробатов, где артисты взлетали в воздух с помощью качелей, нёс в себе футбольный контекст. На спине у каждого артиста, выступающего в шоу, была написана цифра 10. Каждый из них символизировал Месси в один из моментов его жизни. С помощью матча на батуте было показано, как юный Лео играл в футбол в детстве. В роли Месси выступали даже девушки, которые, взлетая в воздух, пытались пробраться к воротам и забить гол через частокол крепких и накаченных защитников. Создатели разбавляли действо различными футбольными шутками. Например, гимнаст, который выкручивал свои конечности в любом направлении, стал отсылкой к футбольным симулянтам.

Фото: cirquedusoleil.com

Было ли это очень пафосно, спросите вы? Да. Возможно, создатели с пафосом даже где-то перебрали. В конце шоу, когда все артисты вышли на поклон к зрителям, они встали в фирменную позу Лео, посмотрев на небо и подняв пальцы вверх, как это делает сам Месси при каждом своем забитом голе. В этот момент можно подумать, что ни один человек не заслуживает такого поклонения. Но увидев восторг жителей Барселоны, я понял, что ошибался. В этом городе Месси – бог, который заслужил такое шоу. Его уникальность в том, что он способен приносить людям радость, даже не играя в футбол. И это самое главное.



Шоу проходит в Барселоне с 10 октября и продлится до 4 января. Далее цирк отправится с гастролями в Буэнос-Айрес, на родину футболиста.