Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру! Часть 2

Кристиан Маджо, «Беневенто» (37 лет)
Экс-капитан «Наполи» и один из рекордсменов клуба по количеству проведённых матчей (308). Вызывался в сборную Италии с 2008-го по 2014 год (34 матча), участник ЧМ-2010 и Евро-2012. С приходом Эльсеида Хюсая в «Наполи» Маджо потерял место в основном составе. За последние три сезона Кристиан принял участие лишь в 46 играх за неаполитанцев.
Летом 2018 года на правах свободного агента перешёл в «Беневенто», выступающий в Серии B. В нынешнем сезоне Маджо провёл 15 матчей, забил один гол и оформил 5 ассистов.
Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images
Гарет Барри, «Вест Бромвич» (38 лет)
Рекордсмен АПЛ по количеству проведённых встреч – 653 игры. Дебютировал в далёком 1998 году в составе «Астон Виллы», позже выступал за «Манчестер Сити» и «Эвертон». Также на счету Гарета 53 матча за сборную Англии, участник Евро-2000 и ЧМ-2010. С лета 2017 года играет за «Вест Бромвич».
После вылета «дроздов» из АПЛ остался в клубе, в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче. Гарет борется с травмой колена, но, несмотря на это, не намерен заканчивать карьеру. Барри рассчитывает на продление контракта с «Вест Бромвичем» (действующее соглашение истекает летом 2020 года).
Милан Барош, «Баник» (38 лет)
Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», также известен по выступлениям за «Лион», «Астон Виллу» и «Галатасарай». Один из лучших игроков в истории чешского футбола: 93 матча за сборную (5 место) и 41 гол (2 место). Барош вместе с национальной командой завоевал бронзовые медали Евро-2004, а сам Милан стал лучшим бомбардиром турнира (5 мячей).
Воспитанник «Баника» из Остравы трижды возвращался в родной клуб, где и играет по сей день – в сезоне-2019/20 на счету Милана 11 матчей и 3 забитых мяча.
Майкон, «Крисиума» (38 лет)
Лучший правый защитник мира конца 2000-х годов. Победитель Лиги чемпионов 2010 года в составе «Интера», по итогам сезона-2009/10 вошёл в символическую сборную ФИФА. На счету Майкона 249 матчей за «нерадзурри», 20 забитых мячей и 50 голевых передач. Участник двух чемпионатов мира в составе сборной Бразилии.
После ухода Майкона из «Интера» в 2012 году его карьера пошла на спад. Бразилец выступал за «Манчестер Сити» и «Рому», но так и не смог вернуться на прежний уровень. В 2016 году Майкон покинул римский клуб – с тех пор бразилец дважды оставался без клуба (июль 2016-го – май 2017-го, январь 2018-го – январь 2019-го). Сейчас Майкон играет за клуб «Крисиума» из бразильской Серии B.
Майкон
Фото: Emilio Andreoli/Getty Images
Эмре Белезоглу, «Фенербахче» (39 лет)
Легенда турецкого футбола, бронзовый призёр ЧМ-2002 и Евро-2008 в составе национальной сборной. Громко заявил о себе конце 1990-х – начале 2000-х годов, выступая за «Галатасарай», позже играл за «Интер» и «Ньюкасл». В 2008 году вернулся в Турцию, причём в «Фенербахче». Пробовал свои силы в «Атлетико», но уже через год вернулся обратно в «Фенер». Входит в список ФИФА 100.
С 2015 года выступал за «Истанбул Башакшехир», однако летом 2019 года вновь оказался в «Фенербахче». До сих пор играет за сборную Турции, принимал участие в матчах отбора к Евро-2020. В текущем сезоне на счету Эмре 13 матчей, 1 гол и 4 голевых передачи.
Клаудио Писарро, «Вердер» (41 год)
Если Эмре трижды приходил в «Фенербахче», то Писарро пять раз возвращался в «Вердер». Перуанский форвард провёл 313 матчей за бременцев и забил 153 мяча. Клаудио – лучший бомбардир в истории «Вердера». Писарро известен также по выступлениям за «Баварию» (327 встреч, 125 голов).
Следующим летом Клаудио завершит карьеру: «Это мой последний сезон. Чувствую себя отлично. Хочу помочь «Вердеру» выйти в еврокубки, это сделало бы меня максимально счастливым». В текущем сезоне на счету Писарро 12 матчей и 2 забитых мяча.
Фото: TF-Images/Getty Image
Шансуке Накамура, «Йокогама» (41 год)
«Олды» должны помнить Накамуру по матчам за «Селтик». Шансуке был мастером стандартных положений, отличался исполнением штрафных ударов. После ухода из шотландского клуба звёздный японец пропал с футбольных радаров. Накамура провёл всего полгода в «Эспаньоле», а затем вернулся на родину. До 2018 года Шансуке показывал отличный футбол, но в прошлом сезоне провёл всего 2 матча за «Джубило Ивата».
В летнее межсезонье Накамура перешёл в клуб «Йокогама», выступающий по второй по силе лиге Японии. 27 октября 2019 года Шансуке забил свой первый гол за новый клуб, причём ударом из-за пределов штрафной. Кстати, Накамура не является главным «дедушкой» в команде.
Кадзуёси Миура, «Йокогама» (52 года)
Миура – самый возрастной профессиональный футболист в мире, на его счету 34 сезона, причём карьеру он начинал в Бразилии. В 1986 году Кадзуёси дебютировал в составе «Сантоса», но задержаться в Южной Америке ему не удалось. В 1990 году Миура вернулся в Японию, где смог раскрыть свои лучшие качества. Кадзуёси – второй в списке бомбардиров сборной Японии (55 голов в 89 встречах).
Миура принял участие в трёх матчах за «Йокогаму» в текущем сезоне. В кубковой встрече против «Йокогама Ф. Маринос» и Миура, и Накамура вышли в стартовом составе. На двоих им – 93 года! Последний раз Кадзуёси забивал 3 декабря 2017 года.
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