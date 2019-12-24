Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру! Часть 2

Экс-капитан «Наполи» и один из рекордсменов клуба по количеству проведённых матчей (308). Вызывался в сборную Италии с 2008-го по 2014 год (34 матча), участник ЧМ-2010 и Евро-2012. С приходом Эльсеида Хюсая в «Наполи» Маджо потерял место в основном составе. За последние три сезона Кристиан принял участие лишь в 46 играх за неаполитанцев.

Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру! Бывшие игроки РПЛ, которые продолжают пылить на профессиональном уровне.

Летом 2018 года на правах свободного агента перешёл в «Беневенто», выступающий в Серии B. В нынешнем сезоне Маджо провёл 15 матчей, забил один гол и оформил 5 ассистов.

Кристиан Маджо Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Рекордсмен АПЛ по количеству проведённых встреч – 653 игры. Дебютировал в далёком 1998 году в составе «Астон Виллы», позже выступал за «Манчестер Сити» и «Эвертон». Также на счету Гарета 53 матча за сборную Англии, участник Евро-2000 и ЧМ-2010. С лета 2017 года играет за «Вест Бромвич».



После вылета «дроздов» из АПЛ остался в клубе, в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче. Гарет борется с травмой колена, но, несмотря на это, не намерен заканчивать карьеру. Барри рассчитывает на продление контракта с «Вест Бромвичем» (действующее соглашение истекает летом 2020 года).

Победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», также известен по выступлениям за «Лион», «Астон Виллу» и «Галатасарай». Один из лучших игроков в истории чешского футбола: 93 матча за сборную (5 место) и 41 гол (2 место). Барош вместе с национальной командой завоевал бронзовые медали Евро-2004, а сам Милан стал лучшим бомбардиром турнира (5 мячей).



Воспитанник «Баника» из Остравы трижды возвращался в родной клуб, где и играет по сей день – в сезоне-2019/20 на счету Милана 11 матчей и 3 забитых мяча.

Майкон, «Крисиума» (38 лет)

Лучший правый защитник мира конца 2000-х годов. Победитель Лиги чемпионов 2010 года в составе «Интера», по итогам сезона-2009/10 вошёл в символическую сборную ФИФА. На счету Майкона 249 матчей за «нерадзурри», 20 забитых мячей и 50 голевых передач. Участник двух чемпионатов мира в составе сборной Бразилии.

Самый стыдный вечер сборной Бразилии. Где сейчас участники той игры Ровно пять лет назад бразильцев уничтожила сборная Германии.

После ухода Майкона из «Интера» в 2012 году его карьера пошла на спад. Бразилец выступал за «Манчестер Сити» и «Рому», но так и не смог вернуться на прежний уровень. В 2016 году Майкон покинул римский клуб – с тех пор бразилец дважды оставался без клуба (июль 2016-го – май 2017-го, январь 2018-го – январь 2019-го). Сейчас Майкон играет за клуб «Крисиума» из бразильской Серии B.

Майкон Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Легенда турецкого футбола, бронзовый призёр ЧМ-2002 и Евро-2008 в составе национальной сборной. Громко заявил о себе конце 1990-х – начале 2000-х годов, выступая за «Галатасарай», позже играл за «Интер» и «Ньюкасл». В 2008 году вернулся в Турцию, причём в «Фенербахче». Пробовал свои силы в «Атлетико», но уже через год вернулся обратно в «Фенер». Входит в список ФИФА 100.



С 2015 года выступал за «Истанбул Башакшехир», однако летом 2019 года вновь оказался в «Фенербахче». До сих пор играет за сборную Турции, принимал участие в матчах отбора к Евро-2020. В текущем сезоне на счету Эмре 13 матчей, 1 гол и 4 голевых передачи.

Если Эмре трижды приходил в «Фенербахче», то Писарро пять раз возвращался в «Вердер». Перуанский форвард провёл 313 матчей за бременцев и забил 153 мяча. Клаудио – лучший бомбардир в истории «Вердера». Писарро известен также по выступлениям за «Баварию» (327 встреч, 125 голов).



Следующим летом Клаудио завершит карьеру: «Это мой последний сезон. Чувствую себя отлично. Хочу помочь «Вердеру» выйти в еврокубки, это сделало бы меня максимально счастливым». В текущем сезоне на счету Писарро 12 матчей и 2 забитых мяча.

Клаудио Писарро Фото: TF-Images/Getty Image

«Олды» должны помнить Накамуру по матчам за «Селтик». Шансуке был мастером стандартных положений, отличался исполнением штрафных ударов. После ухода из шотландского клуба звёздный японец пропал с футбольных радаров. Накамура провёл всего полгода в «Эспаньоле», а затем вернулся на родину. До 2018 года Шансуке показывал отличный футбол, но в прошлом сезоне провёл всего 2 матча за «Джубило Ивата».

В летнее межсезонье Накамура перешёл в клуб «Йокогама», выступающий по второй по силе лиге Японии. 27 октября 2019 года Шансуке забил свой первый гол за новый клуб, причём ударом из-за пределов штрафной. Кстати, Накамура не является главным «дедушкой» в команде.

Кадзуёси Миура, «Йокогама» (52 года)

Миура – самый возрастной профессиональный футболист в мире, на его счету 34 сезона, причём карьеру он начинал в Бразилии. В 1986 году Кадзуёси дебютировал в составе «Сантоса», но задержаться в Южной Америке ему не удалось. В 1990 году Миура вернулся в Японию, где смог раскрыть свои лучшие качества. Кадзуёси – второй в списке бомбардиров сборной Японии (55 голов в 89 встречах).



Миура принял участие в трёх матчах за «Йокогаму» в текущем сезоне. В кубковой встрече против «Йокогама Ф. Маринос» и Миура, и Накамура вышли в стартовом составе. На двоих им – 93 года! Последний раз Кадзуёси забивал 3 декабря 2017 года.