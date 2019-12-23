10 летних трансферов в РПЛ, которые сработали лучше других

В первой части подведения трансферных итогов мы выделили главные промежуточные неудачи клубов Премьер-Лиги.

10 летних трансферов РПЛ, которые пока себя не оправдали Самые спорные покупки и главные текущие неудачи.

Сегодня поговорим об успехах. Опять же, речь идёт исключительно об одной части сезона и пользе от новичков в конкретный период времени. Что произойдёт дальше, никто не знает. Сейчас же все перечисленные стали для своих команд не обузой, а классными помощниками. В список не включены футболисты, сверхэффективно вернувшиеся из аренды (Бакаев, Байрамян), а также те, кто уже выступал за клубы в прошлом сезоне, но права на которых выкуплены лишь летом (Влашич, Крыховяк).

Из «Спартака» — в «Тамбов» (аренда)



У 22-летнего атакующего полузащитника не было ни единого шанса проявить себя в «Спартаке» в ближайшем сезоне. Давление, в какой-то момент ставшее неадекватным, зашкаливало и съедало футболиста изнутри, неприятная серия без голов в Премьер-Лиге усугубляла проблемы, поэтому надо было обязательно попробовать сменить обстановку.



В «Тамбове» Мелкадзе заново обрёл себя. Во-первых, здесь он вновь чувствует себя лидером – а в академии, молодёжке «Спартака» и даже «Спартака-2» Георгий всегда считался одним из ключевых игроков, что его окрыляло. Во-вторых, молодой игрок имеет стабильное, а не эпизодическое место на поле. В составе красно-белых от него требовали подвигов, но забывали, что чаще всего он выходил помогать спасать игру при неудовлетворительном счёте. В-третьих, роль Мелкадзе на поле – ближе к флангу и чуть ниже центрального нападающего – позволяет ему демонстрировать свои лучшие качества: дистанционную скорость, напористость, умение выйти на удар при помощи самостоятельного ведения.



Георгий привнёс в игру «Тамбова» не только голы, хотя статистика у него в полном порядке – «5+2». Ещё у воспитанника «Спартака» в среднем 2,25 удара за 90 минут (подтверждает статус бьющего футболиста), 33 единоборства (35% победных), 6,25 обводки (48,4% удачных), 3,52 передачи в штрафную (33% точные). Это очень хорошие числа, особенно для представителя скромной команды.

Из «Сочи» — в «Тамбов» (свободный агент)



Когда-то Обухов подавал гигантские надежды в «Спартаке», но его рост ощутимо замедлился из-за слишком долгого пребывания во второй команде. Владимир штамповал красивые голы в ФНЛ и, кажется, не сильно рвался что-либо менять. В какой-то момент вовсе началась деградация. После «Спартака-2» Обухов появлялся в разных командах первой лиги, но стабильность нигде так и не обрёл.



Нынешний сезон Обухов начинал в «Сочи», но там он считался скорее резервистом – из трёх игр на старте два начинал в запасе. После переезда в «Тамбов» всё изменилось. Обухов – главный нападающий своей новой команды, а заодно вместе с Мелкадзе её главная пробивная мощь. Владимир так же часто находит возможности выйти на ударную позицию (2,61 удара за игру), причём подавляющее большинство попыток наносится из-за штрафной. На счету экс-спартаковца – 5 голов и две результативные передачи. Обухову уже 27, но кажется, что его карьера в Премьер-Лиге только начинается.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Из «Динамо» — в «Арсенал» (свободный агент)



«Динамо» по итогам прошлого сезона списало все свои беды на слабую реализацию, а перед началом нового чемпионата затеяло перестройку и безжалостно распрощалось с виновниками транжирства: Марков уехал в «Рубин», с Луценко решили не продлевать контракт и отпустили на все четыре стороны.



Сейчас бело-голубые, вероятно, кусают локти: звёздный центральный нападающий не куплен, в первых турах впереди бестолково побегал Шейдаев, теперь борется крепкий, но не выдающийся по бомбардирским качествам Игбун, а списанный Луценко солидно выглядит в «Арсенале». У Евгения 7 голов в 17 матчах, особенно ему удался последний месяц, в течение которого он забил и «Спартаку» (победный), и «Краснодару», и «Локомотиву» (дважды). Экс-динамовец отлично действует «на втором этаже», но время от времени творит шедевры и ногами. Лучший в Премьер-Лиге сезон у Луценко пришёлся на времена в «Мордовии», в чемпионате-2015/16 он забил 10 мячей. В нынешнем, вероятно, личный рекорд падёт.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Из «Гамбурга» в «Зенит» за 12 млн евро



«Зенит» почти год искал нового левого защитника. В процессе поисков появлялись кандидаты, за которых пришлось бы выложить феноменальные деньги: Гримальдо из «Бенфики», к примеру, мог обойтись в сумму свыше 25-30 млн евро. В итоге сине-бело-голубые нашли более дешёвый вариант, выкупив у представителя 2-й Бундеслиги «Гамбурга» Дугласа Сантоса за 12 млн.



О том, насколько 25-летний бразилец стал полезен для новой команды, говорит банальный факт: он один из трёх игроков вместе с Дзюбой и Ивановичем, задействованных во всех без исключения матчах, и единственный, кого ни разу не меняли. Кроме того, Дуглас Сантос оказался ещё и универсалом, в нужные моменты он выходил и качественно играл на позиции опорника.



У новичка «Зенита» — 3,26 обводки за игру (56% удачных), 2,16 забегов с мячом, 1,36 передачи под удар, 5,1 длинные передачи (63% точных), 4 передачи в штрафную (50% точных) и 3,23 навеса (36,4% точных). Это очень солидные цифры для крайнего полузащитника, и по своим характеристикам, по работе с мячом и ассистентским навыкам Дуглас Сантос отлично вписался в футбол Семака, где в атаке от флангового игрока требуется качественное снабжение мячом двух нападающих.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Из «Интера» в «Локомотив» (аренда)



К аренде португальца, когда-то купленного «Интером» за 40 млн евро, многие относились скептически, да и информация из-за рубежа приходила разная, в том числе порочащая репутацию чемпиона Европы. Но на деле мы увидели, что на фоне чемпионата России Жоау Мариу в полном порядке. Главное качество, выгодно отличающее его от большинства российских полузащитников, — работа в переходных фазах и понимание, что мячом в атаке необходимо дорожить, допускать потери через два раза на третий просто непозволительно, даже при высоком темпе.



За восемь матчей португалец успел забить один гол и отдать две голевые. Солидно он провёл свои четыре встречи и в Лиге чемпионов. Потом, к сожалению, травмировался. Совпадение это или нет, но без Жоау Мариу «Локомотив» проиграл четыре последних игры из пяти. А выиграл лишь одну – кое-как, 3:2 у «Тамбова».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тонни Вильена

Из «Фейеноорда» в «Краснодар» за 9 млн евро



«Краснодар» перед началом сезона затеял вынужденную перестройку, требовалось срочно укрепить обойму и заменить четырёх выбывших лидеров – ушедших Перейру и Каборе, а также травмированных Классона и Газинского. Особые надежды возлагались на трёх статусных новичков: Кабеллу, Намли и Вильену. Но первый почти сразу же порвал кресты, второй столкнулся с трудностями адаптации. И лишь третий превратился в по-настоящему незаменимого футболиста.



Вильена полезен своей динамичностью, превращающей его в идеального второго опорника или инсайда, умением вести единоборства, а также сочным дальним ударом. Из 49 попыток, совершённых им во всех турнирах, 41 состоялись из-за штрафной. Важно при этом, что Вильена бьёт с обеих ног, хотя левой делает это всё же охотнее и лучше. У новичка «Краснодара» — два гола, и среди всех трудов клубной селекции на сегодня он выглядит наиболее цельным и стабильным футболистом.

Из «Тамбова» в «Ростов» за 125 тыс. евро



«Ростов» приобретал футболиста, который до сих пор ни разу не выступал в Премьер-Лиге, а получил одного из самых интересных центральных защитников нового поколения. Чистяков стал важным игроком для зрелищной атакующей команды Валерия Карпина, сыграл в 18 матчах из 19 и лишь один пропустил из-за дисквалификации. У Дмитрия есть два важных качества для современного представителя амплуа.



Во-первых, высокая скорость (любой быстрый центральный защитник – на вес золота), которая позволяет ему играть не только внутри штрафной, но и покрывать большое расстояние, быстро поджимать и восстанавливать позицию, агрессивно атаковать соперников в приём и вылетать на опережение, отбирать мячи в динамичных ситуациях.



Во-вторых, «Ростов» делает ставку на длинный пас Чистякова. Почти каждый тайм, где команда разыгрывает мяч, начинается с паса на Дмитрия и его последующего заброса вперёд. Длинная передача у Дмитрия не идеальная, но она лучше, чем примерно у половины российских защитников. Кстати, данные игрока «Ростова» оценили и в сборной – с недавних пор Чистяков стал получать приглашения от Черчесова.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Из «Зенита-2» в «Сочи» (аренда)



Нынешняя ситуация в «Зените» едва ли подразумевает даже не массовое привлечение, а хотя бы разовое вкрапление взращенной в структуре клуба молодёжи в основной состав. За последние годы в первой команде не появилось никого. И здорово, что ребята, которые долго выступают за фарм-клуб, время от времени находят себя в других местах.



Мостовой в прошлом сезоне набрал «5+3» в ФНЛ. В нынешнем после первой части чемпионата у него уже «3+3» в Премьер-Лиге. Он важный исполнитель в «Сочи» (принял участие во всех матчах после перехода), прогрессирует, отлично чувствует себя в оттяжке и на флангах. У Андрея – 5,64 обводки за игру (57,8% удачных), благодаря дриблингу он создаёт для команды и себя в частности пространство. Также Мостовой здорово комбинирует с партнёрами и открывается в штрафной под фланговые передачи. Кажется, «Сочи» стоит задуматься о выкупе прав на 22-летнего игрока. «Зениту» он всё равно не пригодится.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рафал Августиняк

Из «Медзь Легница» в «Урал» за 500 тыс. евро



Этот трансфер мог для кого-то остаться незамеченным, но «Уралу» он ощутимо помог. Команда искала опорника-разрушителя, чтобы закрыть дыру в центральной зоне, и нашла его в лице Августиняка. Польский футболист хорош в борьбе и подстраховке, снимает нагрузку с центральных защитников, выигрывает много единоборств. Да, при этом он гораздо хуже Бумаля начинает атаки, однако баланса у системы при его нахождении на поле всяко больше. Неслучайно Августиняк стал одним из двух футболистов вместе с классным правым защитником Кулаковым, которые провели все минуты в сезоне.

А ещё два плюса поляка: он способен сыграть центрального защитника (габариты позволяют) и полезен при стандартах у чужих ворот. В нынешнем сезоне у него один гол и две голевые передачи. Два балла из трёх были набраны именно на стандартах.

Из «Витесса» в «Зенит» за 8 млн евро



Этот трансфер стал персональным кошмаром для Смольникова. В концу первой части сезона Караваев усадил Игоря в глухой запас – во всех матчах, начиная с 11-го тура, в стартовом составе выходил экс-футболист ЦСКА и «Витесса».



Почему так произошло? В первую очередь, наверное, из-за созидательных характеристик. Если Смольников берёт своё объёмом атакующих включений, но не качеством (за всю жизнь он, может, не сделал и 20 хладнокровных передач с фланга), то Караваев принимает решения более спокойно и правильно. Да и исполняет – лучше. У Вячеслава 38,18 передач за игру (точность – 76,3%), 4,16 навеса (33,7%), 0,8 передачи под удар, а как итог – «1+4» по системе «гол+пас». Футболу «Зенита» с его многочисленными забросами и навесами Караваев подошёл лучше, чем Смольников.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Использована статистика Wyscout.